6,300mAh బ్యాటరీతో రియల్మీ నయా ఫోన్- రూ.10వేల లోపు ధరలోనే!
భారత మార్కెట్లో రియల్మీ P4 4G లైట్ స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. కంపెనీ దీన్ని రూ.10వేల లోపు ధరలోనే ప్రారంభించింది.
Published : February 20, 2026 at 1:35 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ తన "P4 4G లైట్"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీనిలో 6,300 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ యునిసోక్ T7250 చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB ర్యామ్, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. భారత మార్కెట్లో ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. దీని సేల్స్ ఈ నెల చివర్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఇది ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా ప్రీ-ఆర్డర్కు అందుబాటులో ఉంది.
రియల్మీ P4 4G లైట్ వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు ర్యామ్, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో విడుదల చేసింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 9,999
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 11,999
|Variant
|Original Price
|Discounted Price
|Available on
|4GB + 64GB
|Rs 9,999
|Rs 7,999
|Realme online store
|4GB + 128GB
|Rs 11,999
|Rs 9,999
|Flipkart
అయితే కంపెనీ ఈ ఫోన్పై లాంఛ్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. దీనిపై రూ. 1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లేదా రూ. 1,000 కూపన్ను అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
- బీచ్ గోల్డ్
- అబ్సిడియన్ బ్లాక్
- సీ బ్లూ
సేల్ వివరాలు: ఈ హ్యాండ్సెట్ సేల్స్ భారతదేశంలో ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మే ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
రియల్మీ P4 4G లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.74-అంగుళాల HD+ (720x1,600 పిక్సెల్స్) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 563 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, 180Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 16.7 మిలియన్ రంగులు, 83.5 శాతం NTSC కలర్ గామట్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: రియల్మీ P4 లైట్ 12nm ప్రాసెస్పై నిర్మితమైన ఆక్టా కోర్ Unisoc T7250 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 1.8GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందించగలదు. ఈ SoC మాలి G57 MP1 GPUతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4GB RAM, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది.
కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరా 76.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, 27 mm ఫోకల్ లెంగ్త్తో ఉంటుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ 1080p/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్టెడ్ హ్యాండ్సెట్ Android 15-ఆధారిత Realme UI పై నడుస్తుంది.
IP రేటింగ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP54 రేటింగ్తో వస్తుంది.
కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు: ఇది 4G LTE, బ్లూటూత్ 5.2, Wi-Fi, BeiDou, GPS, GLONASS, గెలీలియో కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, గైరోస్కోప్, యాక్సిలరోమీటర్ ఉన్నాయి.
బరువు: ఈ ఫోన్ 167.20x76.60x7.94mm కొలతలతో 201 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
|Features
|Details
|Display
|90Hz | 6.74-inch HD+
|Processor
|Unisoc T7250
|RAM + storage
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|Rear camera
|13MP (main) + unspecified secondary sensor
|Front camera
|5MP
|Battery
|6,300mAh
|Charging capacity
|15W
|Operating system (OS)
|Realme UI based on Android 15