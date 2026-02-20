ETV Bharat / technology

6,300mAh బ్యాటరీతో రియల్​మీ నయా ఫోన్- రూ.10వేల లోపు ధరలోనే!

భారత మార్కెట్లో రియల్​మీ P4 4G లైట్‌ స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. కంపెనీ దీన్ని రూ.10వేల లోపు ధరలోనే ప్రారంభించింది.

Realme P4 Lite Launched in India with 6,300mAh Battery
Realme P4 Lite Launched in India with 6,300mAh Battery (Photo Credit- Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ తన "P4 4G లైట్‌"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీనిలో 6,300 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ యునిసోక్ T7250 చిప్‌సెట్​పై పనిచేస్తుంది. ఇది ​4GB ర్యామ్, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. భారత మార్కెట్లో ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. దీని సేల్స్ ఈ నెల చివర్లో ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఇది ఇప్పుడు ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా ప్రీ-ఆర్డర్‌కు అందుబాటులో ఉంది.

రియల్​మీ P4 4G లైట్‌ వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు ర్యామ్, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లో విడుదల చేసింది.

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 9,999
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 11,999
VariantOriginal PriceDiscounted PriceAvailable on
4GB + 64GBRs 9,999Rs 7,999Realme online store
4GB + 128GBRs 11,999Rs 9,999Flipkart

అయితే కంపెనీ ఈ ఫోన్​పై లాంఛ్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. దీనిపై రూ. 1,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లేదా రూ. 1,000 కూపన్‌ను అందిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • బీచ్ గోల్డ్
  • అబ్సిడియన్ బ్లాక్
  • సీ బ్లూ

సేల్ వివరాలు: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ సేల్స్ భారతదేశంలో ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్‌కార్ట్, రియల్‌మే ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

రియల్​మీ P4 4G లైట్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.74-అంగుళాల HD+ (720x1,600 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 563 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 180Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 16.7 మిలియన్ రంగులు, 83.5 శాతం NTSC కలర్ గామట్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: రియల్​మీ P4 లైట్ 12nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మితమైన ఆక్టా కోర్ Unisoc T7250 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 1.8GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందించగలదు. ఈ SoC మాలి G57 MP1 GPUతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4GB RAM, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్​ చేసే 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది.

కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో 13-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరా 76.5-డిగ్రీల ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, 27 mm ఫోకల్ లెంగ్త్‌తో ఉంటుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్ 1080p/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్టెడ్ హ్యాండ్‌సెట్ Android 15-ఆధారిత Realme UI పై నడుస్తుంది.

IP రేటింగ్‌: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP54 రేటింగ్‌తో వస్తుంది.

కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు: ఇది 4G LTE, బ్లూటూత్ 5.2, Wi-Fi, BeiDou, GPS, GLONASS, గెలీలియో కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ఆన్‌బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, గైరోస్కోప్, యాక్సిలరోమీటర్ ఉన్నాయి.

బరువు: ఈ ఫోన్ 167.20x76.60x7.94mm కొలతలతో 201 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

FeaturesDetails
Display90Hz | 6.74-inch HD+
ProcessorUnisoc T7250
RAM + storage4GB + 64GB
4GB + 128GB
Rear camera13MP (main) + unspecified secondary sensor
Front camera5MP
Battery6,300mAh
Charging capacity15W
Operating system (OS)Realme UI based on Android 15

TAGGED:

REALME P4 LITE
REALME P4 LITE 4G PRICE
REALME P4 LITE 4G FEATURES
REALME P4 LITE 4G SPECIFICATIONS
REALME P4 LITE LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.