10,001mAh బ్యాటరీ, 144Hz 4D కర్వ్+ AMOLED డిస్​ప్లేతో రియల్​మీ "నార్జో పవర్ 5G" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.

Realme Narzo Power 5G Launched in India
Realme Narzo Power 5G Launched in India ((Image Credit: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 3:57 PM IST

Hyderabad: రియల్‌మీ భారతదేశంలో "నార్జో పవర్ 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 80W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేసే 10,001mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా 5G చిప్‌సెట్, 8GB వరకు RAM అండ్ 256GB స్టోరేజ్, 144Hz 4D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే, 50MP సోనీ IMX882-లీడ్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా రియల్‌మీ UI 7.0పై నడుస్తుంది. ఈ పరికరం దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP రక్షణను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో వస్తుంది.

రియల్‌మీ నార్జో పవర్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

Realme Narzo Power 5G: Colour options
Realme Narzo Power 5G: Colour options ((Image Credit: Realme)
  • టైటాన్ సిల్వర్,
  • టైటాన్ బ్లూ

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "రియల్‌మీ నార్జో పవర్ 5G" ఫస్ట్ సేల్ మార్చి 10, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రియల్‌మీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్, అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

VariantOriginal PriceDiscounted PriceAvailability
8GB + 128GBRs 27,999Rs 23,999Realme online store | Amazon

రియల్‌మీ నార్జో పవర్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

FeaturesDetails
Display144Hz | 6.8-inch 1.5K HyperGlow 4D Curve+ AMOLED
ProcessorMediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G
RAM + storage8GB + 128GB
8GB + 256GB
Rear camera50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
Front camera16MP
Battery10,001mAh
Charging capacity80W
Operating system (OS)Realme UI based on Android 16
OS update3 years OS update | 4 years security patches
IP ratingIP69+IP68+IP66

