10001mah బ్యాటరీతో రియల్మీ నయా ఫోన్- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓసారి చూసేయండి!
10,001mAh బ్యాటరీ, 144Hz 4D కర్వ్+ AMOLED డిస్ప్లేతో రియల్మీ "నార్జో పవర్ 5G" భారతదేశంలో లాంఛ్ అయింది.
Published : March 5, 2026 at 3:57 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారతదేశంలో "నార్జో పవర్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 80W ఫాస్ట్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 10,001mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా 5G చిప్సెట్, 8GB వరకు RAM అండ్ 256GB స్టోరేజ్, 144Hz 4D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే, 50MP సోనీ IMX882-లీడ్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా రియల్మీ UI 7.0పై నడుస్తుంది. ఈ పరికరం దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP రక్షణను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో వస్తుంది.
రియల్మీ నార్జో పవర్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.
With a massive 10001mAh battery inside, the realme NARZO Power combines the HyperVision+ AI Chip and ultra-smooth 144Hz visuals, built to go the distance.— realme narzo India (@realmenarzoIN) March 5, 2026
Starting from ₹23,999*
Sale goes live on 10th March, 12 PM
*Offer valid for 12 hours only.
*T&C apply pic.twitter.com/fkQFJUjh8M
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- టైటాన్ సిల్వర్,
- టైటాన్ బ్లూ
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త "రియల్మీ నార్జో పవర్ 5G" ఫస్ట్ సేల్ మార్చి 10, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రియల్మీ ఆన్లైన్ స్టోర్, అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
|Variant
|Original Price
|Discounted Price
|Availability
|8GB + 128GB
|Rs 27,999
|Rs 23,999
|Realme online store | Amazon
రియల్మీ నార్జో పవర్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|Features
|Details
|Display
|144Hz | 6.8-inch 1.5K HyperGlow 4D Curve+ AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G
|RAM + storage
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|Rear camera
|50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
|Front camera
|16MP
|Battery
|10,001mAh
|Charging capacity
|80W
|Operating system (OS)
|Realme UI based on Android 16
|OS update
|3 years OS update | 4 years security patches
|IP rating
|IP69+IP68+IP66