రియల్​మీ "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" స్మార్ట్​ఫోన్లు లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!

Realme Narzo 90 Series launched in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 1:09 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 1:19 PM IST

Hyderabad: రియల్‌మీ భారతదేశంలో సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్లతో "నార్జో 90" సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ లైనప్‌లో "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లు 60W వైర్డ్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేసే 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీలతో వస్తాయి. కంపెనీ ఈ బ్యాటరీపై 6 సంవత్సరాల వారంటీని కూడా అందిస్తోంది.

రియల్‌మీ "నార్జో 90 5G"లో 120Hz AMOLED డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ చిప్‌సెట్, 8GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP వెనుక AI కెమెరా సెటప్ ఉన్నాయి. మరోవైపు రియల్‌మీ "నార్జో 90x 5G"లో 144Hz LCD డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్, 8GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP సోనీ AI వెనుక కెమెరా సెటప్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లు రియల్‌మీ UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై నడుస్తాయి.

రియల్‌మీ నార్జో 90 సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: రియల్​మీ "నార్జో 90 5G" 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.57-అంగుళాల AMOLED ఫుల్ HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. మరోవైపు "నార్జో 90x 5G" 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.80-అంగుళాల LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.

Realme Narzo 90x 5G Key Features and Specifications
ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం రియల్​మీ "నార్జో 90 5G"లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ చిప్​సెట్​ను అమర్చారు. అయితే "నార్జో 90x 5G"లో డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఈ రెండు ఫోన్లు 8GB వరకు RAM, 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్​తో వస్తాయి.

Realme Narzo 90 5G Battery Capacity Details
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ సిరీస్​లో బ్యాటరీ కీలక హైలైట్. "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లూ 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది రెండింటిలోనూ 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది. అయితే "నార్జో 90 5G" మోడల్‌లో మాత్రమే బైపాస్ ఛార్జింగ్, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా దీని బ్యాటరీ 1600 ఛార్జింగ్​ల తర్వాత కూడా 80శాతానికి పైగానే స్టాంగ్​గా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనికి 6 సంవత్సరాల బ్యాటరీ లైఫ్ గ్యారంటీని అందిస్తుంది.

Realme Narzo 90 5G Key Features and Specifications
IP రేటింగ్: రియల్​మీ "నార్జో 90 5G" IP66, IP68, IP69 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే "నార్జో 90x 5G" IP65 రేటింగ్‌తో వస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికి వస్తే, "నార్జో 90 5G"లో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. మరోవైపు "నార్జో 90x 5G"లో 50MP సోనీ IMX852 సెన్సార్ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం "నార్జో 90 5G" ముందుభాగంలో 50MP కెమెరా ఉండగా, "నార్జో 90x"లో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.

Realme Narzo 90 5G Camera Features
AI ఫీచర్లు: ఈ "నార్జో 90" సిరీస్ ఫోన్లు AI ఎడిట్ జీనీ, AI ఎడిటర్, AI ఎరేజర్, AI అల్ట్రా క్లారిటీతో సహా వివిధ AI టూల్స్​ను అందిస్తాయి.

Realme Narzo 90 5G AI Features
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్లు Android 15 ఆధారంగా Realme UI 6.0పై నడుస్తాయి.

ఫీచర్లురియల్‌మీ నార్జో 90 5Gరియల్‌మీ నార్జో 90x 5G
డిస్​ప్లే6.57- అంగుళా AMOLED6.80-అంగుళాల LCD
ప్రాసెసర్డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్డైమెన్సిటీ 6300
బ్యాటరీ7000mAh బ్యాటరీ, 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 7000mAh బ్యాటరీ, 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
రియర్ కెమెరా50MP + 2MP50MP
ఫ్రంట్ కెమెరా50MP8MP
IP రేటింగ్IP66 IP68 IP69IP65

రియల్‌మీ నార్జో 90 సిరీస్: ధర, లభ్యత, ఆఫర్లు:

1. రియల్‌మీ నార్జో 90 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:

Realme Narzo 90 5G Key Features and Specifications
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,499

రియల్‌మీ నార్జో 90 5G కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • విక్టరీ గోల్డ్
  • కార్బన్ బ్లాక్

2. రియల్‌మీ నార్జో 90x 5G వేరియంట్లు: ఈ మోడల్ కూడా రెండు RAM, స్టోరేజ్ ఆప్షన్‌లలో లభిస్తుంది. అవి:

Realme Narzo 90x 5G
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,499

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను రెండు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:

Realme Narzo 90x 5G Camera Features
  • ఫ్లాష్ బ్లూ
  • నైట్రో బ్లూ

ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ లాంచ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా ఈ రెండు ఫోన్ల 6GB RAM వేరియంట్లపై వరుసగా రూ. 1,000, రూ. 2,000 ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్​ను అందిస్తోంది. దీంతో రియల్‌మీ "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" ధరలు వరుసగా రూ. 15,999, రూ. 11,999కి తగ్గుతాయి.

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్​లో ఈ రెండు ఫోన్ల ఫస్ట్ సేల్ డిసెంబర్ 24, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రియల్‌మీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, అమెజాన్​ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

Last Updated : December 16, 2025 at 1:19 PM IST

