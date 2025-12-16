రియల్మీ నార్జో 90 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లు వచ్చేశాయోచ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
రియల్మీ "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" స్మార్ట్ఫోన్లు లాంఛ్- వివరాలు ఇవే!
Published : December 16, 2025 at 1:09 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 1:19 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారతదేశంలో సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్లతో "నార్జో 90" సిరీస్ను విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లైనప్లో "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" అనే రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లు 60W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీలతో వస్తాయి. కంపెనీ ఈ బ్యాటరీపై 6 సంవత్సరాల వారంటీని కూడా అందిస్తోంది.
రియల్మీ "నార్జో 90 5G"లో 120Hz AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ చిప్సెట్, 8GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP వెనుక AI కెమెరా సెటప్ ఉన్నాయి. మరోవైపు రియల్మీ "నార్జో 90x 5G"లో 144Hz LCD డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్, 8GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP సోనీ AI వెనుక కెమెరా సెటప్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లు రియల్మీ UI 6.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై నడుస్తాయి.
రియల్మీ నార్జో 90 సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
The segment just got a power upgrade.— realme narzo India (@realmenarzoIN) December 16, 2025
The #realmeNARZO90 5G packs a massive 7000mAh battery, setting a new benchmark for endurance. Built for longer sessions and consistent performance.
Now live.
First sale starts 24th Dec, 12 PM.
Know More: https://t.co/MOsb4lBYWH… pic.twitter.com/wT7jOQ6KXV
డిస్ప్లే: రియల్మీ "నార్జో 90 5G" 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.57-అంగుళాల AMOLED ఫుల్ HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. మరోవైపు "నార్జో 90x 5G" 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.80-అంగుళాల LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: ప్రాసెసర్ కోసం రియల్మీ "నార్జో 90 5G"లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్ చిప్సెట్ను అమర్చారు. అయితే "నార్జో 90x 5G"లో డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను అందించారు. ఈ రెండు ఫోన్లు 8GB వరకు RAM, 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్తో వస్తాయి.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ సిరీస్లో బ్యాటరీ కీలక హైలైట్. "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" రెండు స్మార్ట్ఫోన్లూ 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది రెండింటిలోనూ 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అయితే "నార్జో 90 5G" మోడల్లో మాత్రమే బైపాస్ ఛార్జింగ్, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా దీని బ్యాటరీ 1600 ఛార్జింగ్ల తర్వాత కూడా 80శాతానికి పైగానే స్టాంగ్గా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది. దీనికి 6 సంవత్సరాల బ్యాటరీ లైఫ్ గ్యారంటీని అందిస్తుంది.
IP రేటింగ్: రియల్మీ "నార్జో 90 5G" IP66, IP68, IP69 రేటింగ్ను కలిగి ఉంది. అయితే "నార్జో 90x 5G" IP65 రేటింగ్తో వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికి వస్తే, "నార్జో 90 5G"లో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. మరోవైపు "నార్జో 90x 5G"లో 50MP సోనీ IMX852 సెన్సార్ ఉంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం "నార్జో 90 5G" ముందుభాగంలో 50MP కెమెరా ఉండగా, "నార్జో 90x"లో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
AI ఫీచర్లు: ఈ "నార్జో 90" సిరీస్ ఫోన్లు AI ఎడిట్ జీనీ, AI ఎడిటర్, AI ఎరేజర్, AI అల్ట్రా క్లారిటీతో సహా వివిధ AI టూల్స్ను అందిస్తాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్లు Android 15 ఆధారంగా Realme UI 6.0పై నడుస్తాయి.
|ఫీచర్లు
|రియల్మీ నార్జో 90 5G
|రియల్మీ నార్జో 90x 5G
|డిస్ప్లే
|6.57- అంగుళా AMOLED
|6.80-అంగుళాల LCD
|ప్రాసెసర్
|డైమెన్సిటీ 6400 మ్యాక్స్
|డైమెన్సిటీ 6300
|బ్యాటరీ
|7000mAh బ్యాటరీ, 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
|7000mAh బ్యాటరీ, 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్
|రియర్ కెమెరా
|50MP + 2MP
|50MP
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|50MP
|8MP
|IP రేటింగ్
|IP66 IP68 IP69
|IP65
రియల్మీ నార్జో 90 సిరీస్: ధర, లభ్యత, ఆఫర్లు:
1. రియల్మీ నార్జో 90 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,499
రియల్మీ నార్జో 90 5G కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- విక్టరీ గోల్డ్
- కార్బన్ బ్లాక్
2. రియల్మీ నార్జో 90x 5G వేరియంట్లు: ఈ మోడల్ కూడా రెండు RAM, స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,499
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రెండు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:
- ఫ్లాష్ బ్లూ
- నైట్రో బ్లూ
ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ లాంచ్ ఆఫర్లో భాగంగా ఈ రెండు ఫోన్ల 6GB RAM వేరియంట్లపై వరుసగా రూ. 1,000, రూ. 2,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. దీంతో రియల్మీ "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" ధరలు వరుసగా రూ. 15,999, రూ. 11,999కి తగ్గుతాయి.
The power drop everyone’s been waiting for.— realme narzo India (@realmenarzoIN) December 16, 2025
The #realmeNARZO90x 5G packs a massive 6000mAh battery, available at a special launch price for a limited time.
Now live.
First sale starts 23rd Dec, 12 PM
Launch price: ₹11,999* for the first 12 hours only.
Know more:… pic.twitter.com/JCi3b02vGX
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ రెండు ఫోన్ల ఫస్ట్ సేల్ డిసెంబర్ 24, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ప్రారంభమవుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్, అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.