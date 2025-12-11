సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్లతో రియల్మీ "నార్జో 90" సిరీస్- లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెక్స్ రివీల్!
త్వరలో మార్కెట్లోకి రియల్మీ "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G" ఫోన్లు- లాంఛ్ ఎప్పుడో తెలుసా?
Published : December 11, 2025 at 11:02 AM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ నుంచి రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు వస్తున్నాయి. అవి: "నార్జో 90 5G", "నార్జో 90x 5G". కంపెనీ ఈ "రియల్మీ నార్జో 90" సిరీస్ ఫోన్లను డిసెంబర్ 16, 2025న విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. వీటి కోసం ప్రత్యేకమైన మైక్రోసైట్ కూడా రన్ అవుతోంది. అందులో ఈ ఫోన్ల డిజైన్తో పాటు కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల వివరాలను అందించింది. మరి ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దామా?
రియల్మీ నార్జో 90 సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు:
డిస్ప్లే: రియల్మీ "నార్జో 90 5G" డిస్ప్లే 4,000 నిట్స్ వరకు బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. కంపెనీ ఇది ఈ సెగ్మెంట్లో బ్రైటెస్ట్ డిస్ప్లే అని చెబుతోంది. అదే సమయంలో "నార్జో 90x 5G" ప్యానెల్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: కంపెనీ ఈ రెండు ఫోన్లను 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీలతో తీసుకువస్తోంది. ఇది ఈ సెగ్మెంట్లో బిగ్గెస్ట్ బ్యాటరీ అని అంటోంది. ఇవి 60W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. అయితే ఈ రెండు ఫోన్లలో "నార్జో 90 5G" మోడల్లో మాత్రమే బైపాస్ ఛార్జింగ్, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా దీని బ్యాటరీ 1600 ఛార్జింగ్ల తర్వాత కూడా 80శాతానికి పైగానే స్టాంగ్గా ఉంటుందని రియల్మీ చెబుతోంది. దీనికి 6 సంవత్సరాల బ్యాటరీ లైఫ్ గ్యారంటీని అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ లైఫ్: బ్యాటరీ లైఫ్ పరంగా, రియల్మీ "నార్జో 90 5G" 143.7 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్, 8.1 గంటల గేమింగ్, 24 గంటల ఆన్లైన్ వీడియో ప్లేబ్యాక్, సింగిల్ ఛార్జ్పై 28.2 గంటల వీడియో కాలింగ్ను అందిస్తుంది.
మరోవైపు "నార్జో 90x 5G" 17.1 గంటల నావిగేషన్, 23.6 గంటల ఆన్లైన్ వీడియో ప్లేబ్యాక్, 27.7 గంటల మెసేజింగ్, 61.3 గంటల కాలింగ్, 136.2 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుంది.
IP రేటింగ్: ఈ రెండింటిలో స్టాండర్డ్ మోడల్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్లతో కూడా వస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ రెండు ఫోన్లలో "నార్జో 90 5G" చతురస్రాకారపు ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. దీనిలోని రెండు కెమెరాలు నిలువుగా ఒకదాని కింద ఒకటి ఉంటూ, వాటికి పక్కనే మధ్య భాగంలో మూడవ కెమెరా ఉంటుంది. అదే సమయంలో "నార్జో 90x 5G" డ్యూయెల్ కెమెరా సెటప్తో దీర్ఘచతురస్రాకారపు డెకోతో వస్తుంది. దీనిలోని కెమెరాలు నిలువుగా అమరి ఉంటాయి.
"నార్జో 90 5G"లో రెండు కెమెరాలు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలతో వస్తాయి. దీని మూడవ సెన్సార్ గురించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలతో భారత్కు వస్తున్న ఏకైక ఫోన్ ఇదే అని కంపెనీ అంటోంది. అదే సమయంలో "నార్జో 90x 5G" వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ AI కెమెరాతో వస్తుంది.
ఈ "నార్జో 90" సిరీస్ ఫోన్లు AI ఎడిట్ జీనీ, AI ఎడిటర్, AI ఎరేజర్, AI అల్ట్రా క్లారిటీతో సహా వివిధ AI టూల్స్ను అందిస్తాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ రెండు ఫోన్లు హోల్ పంచ్ డిస్ప్లే కటౌట్లతో వస్తాయి. లాంఛ్ అనంతరం ఈ రెండు ఫోన్లు రియల్మీ ఇండియా వెబ్సైట్తో పాటు అమెజాన్లో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటాయి.