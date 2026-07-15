8000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో రియల్మీ 'నార్జో 100x 5G'- ధర ఎంతంటే?
శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో పాటు భారీ 8000mAh బ్యాటరీతో కూడిన సరికొత్త 'నార్జో 100x 5G' స్మార్ట్ఫోన్ను రియల్మీ భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది.
Published : July 15, 2026 at 2:01 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ కంపెనీ తన నార్జో సిరీస్లో భాగంగా సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ 'నార్జో 100x 5G'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. 6nm ఆర్కిటెక్చర్పై రూపొందించిన ఈ చిప్సెట్లో రెండు 2.4GHz కోర్టెక్స్-A76 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, ఆరు 2.0GHz కోర్టెక్స్-A55 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు ఉన్నాయి. అలాగే గ్రాఫిక్స్ కోసం ఇందులో మాలీ-G57 MC2 GPUని అందించారు. ఈ ఫోన్లోని ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలో అమర్చిన భారీ 8000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ. నాలుగు సంవత్సరాల నిరంతర వాడకం తర్వాత కూడా ఈ బ్యాటరీ తన సామర్థ్యంలో 80 శాతాన్ని నిలుపుకొంటుందని రియల్మీ పేర్కొంది.
వేరియంట్లు: రియల్మీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,499
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,499
- 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,499
అయితే ఇవన్నీ ఆఫర్లతో కూడిన ధరలని గమనించాలి.
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ జులై 22 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Amazon.in, realme.com వెబ్సైట్లతో పాటు ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్లను సంప్రదించడం ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.