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8000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీతో రియల్​మీ 'నార్జో 100x 5G'- ధర ఎంతంటే?

శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌తో పాటు భారీ 8000mAh బ్యాటరీతో కూడిన సరికొత్త 'నార్జో 100x 5G' స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను రియల్‌మీ భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది.

Realme Narzo 100x 5G launched in India
Realme Narzo 100x 5G launched in India (Photo Credit- Realme India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 2:01 PM IST

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Hyderabad: రియల్‌మీ కంపెనీ తన నార్జో సిరీస్‌లో భాగంగా సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ 'నార్జో 100x 5G'ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. 6nm ఆర్కిటెక్చర్‌పై రూపొందించిన ఈ చిప్‌సెట్‌లో రెండు 2.4GHz కోర్టెక్స్-A76 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు, ఆరు 2.0GHz కోర్టెక్స్-A55 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు ఉన్నాయి. అలాగే గ్రాఫిక్స్ కోసం ఇందులో మాలీ-G57 MC2 GPUని అందించారు. ఈ ఫోన్‌లోని ప్రధాన ఆకర్షణ దీనిలో అమర్చిన భారీ 8000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ. నాలుగు సంవత్సరాల నిరంతర వాడకం తర్వాత కూడా ఈ బ్యాటరీ తన సామర్థ్యంలో 80 శాతాన్ని నిలుపుకొంటుందని రియల్‌మీ పేర్కొంది.

వేరియంట్లు: రియల్​మీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,499
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,499
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,499

అయితే ఇవన్నీ ఆఫర్లతో కూడిన ధరలని గమనించాలి.

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ జులై 22 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Amazon.in, realme.com వెబ్​సైట్​లతో పాటు ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్​లను సంప్రదించడం ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

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