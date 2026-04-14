7,000mAh బ్యాటరీతో రియల్​మీ 'నార్జో 100 లైట్​ 5G'- ధర ఎంతంటే?

7,000mAh బ్యాటరీ, 144Hz డిస్‌ప్లేతో భారతదేశంలో "రియల్​మీ నార్జో 100 లైట్ 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ విడుదలైంది.

Published : April 14, 2026 at 1:28 PM IST

Hyderabad: రియల్​మీ భారత మార్కెట్లో తన "నార్జో 100 లైట్​ 5G" స్మార్ట్‌ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. ఇందులో 7,000mAh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ఉంది. ఇది సింగిల్​ ఛార్జ్​తో గరిష్ఠంగా 10 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ లేదా 70 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్‌సెట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. దీని వెనుక వైపున డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ ఉంది. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంది. దేశంలో ఈ ఫోన్ రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

నార్జో 100 లైట్​ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,499
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 14,499
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 16,499

ఈ ఫోన్ లాంఛ్ సందర్భంగా, కంపెనీ వినియోగదారులకు బ్యాంక్ ఆఫర్ రూపంలో గరిష్ఠంగా రూ. 1,500 వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త "రియల్​మీ నార్జో 100 లైట్ 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ఫ్రాస్ట్ సిల్వర్ (Frost Silver)
  • థండర్ బ్లాక్ (Thunder Black)

సేల్ వివరాలు: భారత్​లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 21న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, రియల్​మీ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్​ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

