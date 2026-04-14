7,000mAh బ్యాటరీతో రియల్మీ 'నార్జో 100 లైట్ 5G'- ధర ఎంతంటే?
7,000mAh బ్యాటరీ, 144Hz డిస్ప్లేతో భారతదేశంలో "రియల్మీ నార్జో 100 లైట్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలైంది.
Published : April 14, 2026 at 1:28 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారత మార్కెట్లో తన "నార్జో 100 లైట్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో 7,000mAh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ఉంది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్తో గరిష్ఠంగా 10 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ లేదా 70 గంటల మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్సెట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. దీని వెనుక వైపున డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంది. దేశంలో ఈ ఫోన్ రెండు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
నార్జో 100 లైట్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,499
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499
ఈ ఫోన్ లాంఛ్ సందర్భంగా, కంపెనీ వినియోగదారులకు బ్యాంక్ ఆఫర్ రూపంలో గరిష్ఠంగా రూ. 1,500 వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త "రియల్మీ నార్జో 100 లైట్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- ఫ్రాస్ట్ సిల్వర్ (Frost Silver)
- థండర్ బ్లాక్ (Thunder Black)
సేల్ వివరాలు: భారత్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 21న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, రియల్మీ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.