భారత మార్కెట్లోకి "రియల్మీ GT8 ప్రో" వస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
Published : November 1, 2025 at 10:53 AM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లోకి రియల్మీ నుంచి కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ "Realme GT8 Pro" ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. ఈ మేరకు కంపెనీ దీని లాంఛ్ టైమ్లైన్ను ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్, HyperVision AIతో రానుంది. ఈ మోడల్ను ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్లో విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు కంపెనీ దీన్ని భారత్కు కూడా తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. లాంఛ్ అనంతరం భారతదేశంలో ఇది ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ను నవంబర్ 2025లో భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు కంపెనీ గురువారం ప్రకటించింది. దీని చైనీస్ కౌంటర్ మాదిరిగానే ఈ "Realme GT8" సిరీస్ ఫోన్ కూడా హైపర్విజన్ AI చిప్తో పాటు క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్తో వస్తుంది. వీటితో పాటు ఈ రియల్మీ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్కు సంబంధించిన రెండు ప్రత్యేక మైక్రోసైట్లు ఇది రియల్మీ ఇండియా వెబ్సైట్, ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంటుందని చూపిస్తున్నాయి. అయితే భారతదేశంలో వెనిల్లా "రియల్మీ GT 8" లభ్యతను కంపెనీ ఇంకా ధృవీకరించలేదు.
రియల్మీ GT8 ప్రో ఇండియా లాంఛ్ టైమ్లైన్: రియల్మీ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ "X" లో చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం, కంపెనీ తన ఫ్లాగ్షిప్ "రియల్మీ GT8 ప్రో"ను నవంబర్లో భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. పైన చెప్పినట్లుగా "రియల్మీ GT8 ప్రో" ఫోన్కు సంబంధించిన రెండు ప్రత్యేక మైక్రోసైట్లు ఇది భారతదేశంలో ఫ్లిప్కార్ట్, కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుందని నిర్ధారించాయి.
అదనంగా మైక్రోసైట్ "రియల్మీ GT8 ప్రో" చైనీస్ మోడల్ మాదిరిగానే స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో భారత్కు వస్తుందని కన్ఫార్మ్ చేసింది. ఇది హైపర్విజన్ AI చిప్తో పాటు రికో GR-ట్యూన్డ్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంటుందని నిర్ధారించింది.
ఈ చైనీస్ టెక్ దిగ్గజం మొదట అక్టోబర్ 21న తన స్వదేశీ మార్కెట్లో అంటే చైనాలో వెనిల్లా "రియల్మీ GT 8"తో పాటు "రియల్మీ GT 8 ప్రో"ను విడుదల చేసింది. 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర CNY 3,999 (సుమారు రూ. 50,000), 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్ వేరియంట్ ధర CNY 5,199 (సుమారు రూ. 64,000). ఇది బ్లూ, వైట్, గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లలో వస్తుంది.
చైనాలోని "రియల్మీ GT 8 ప్రో" 6.79-అంగుళాల QHD+ (1,440×3,136 పిక్సెల్స్) AMOLED ఫ్లెక్సిబుల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 7,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 1.07 బిలియన్ రంగులు, 508ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 3,200Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇది 120W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.