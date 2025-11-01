ETV Bharat / technology

భారత మార్కెట్​లోకి "రియల్​మీ GT8 ప్రో" వస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

భారత్​లో లాంఛ్​కు రెడీగా "రియల్​మీ GT8 ప్రో"- వివరాలు ఇవే!

Realme GT8 Pro
Realme GT8 Pro (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 10:53 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: భారత మార్కెట్​లోకి రియల్​మీ నుంచి కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ ఫోన్ "Realme GT8 Pro" ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. ఈ మేరకు కంపెనీ దీని లాంఛ్ టైమ్​లైన్​ను ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్‌ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్, HyperVision AIతో రానుంది. ఈ మోడల్​ను​ ఇప్పటికే చైనా మార్కెట్​లో విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు కంపెనీ దీన్ని భారత్​కు కూడా తీసుకొచ్చే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. లాంఛ్ అనంతరం భారతదేశంలో ఇది ఫ్లిప్​కార్ట్, రియల్​మీ వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ ఫోన్​ను నవంబర్‌ 2025లో భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు కంపెనీ గురువారం ప్రకటించింది. దీని చైనీస్ కౌంటర్ మాదిరిగానే ఈ "Realme GT8" సిరీస్ ఫోన్​ కూడా హైపర్‌విజన్ AI చిప్‌తో పాటు క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌తో వస్తుంది. వీటితో పాటు ఈ రియల్​మీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్​కు సంబంధించిన రెండు ప్రత్యేక మైక్రోసైట్‌లు ఇది రియల్​మీ ఇండియా వెబ్‌సైట్, ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంటుందని చూపిస్తున్నాయి. అయితే భారతదేశంలో వెనిల్లా "రియల్​మీ GT 8" లభ్యతను కంపెనీ ఇంకా ధృవీకరించలేదు.

రియల్​మీ GT8 ప్రో ఇండియా లాంఛ్ టైమ్‌లైన్: రియల్​మీ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ "X" లో చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం, కంపెనీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ "రియల్​మీ GT8 ప్రో"ను నవంబర్‌లో భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. పైన చెప్పినట్లుగా "రియల్​మీ GT8 ప్రో" ఫోన్​కు సంబంధించిన రెండు ప్రత్యేక మైక్రోసైట్‌లు ఇది భారతదేశంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్, కంపెనీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుందని నిర్ధారించాయి.

అదనంగా మైక్రోసైట్ "రియల్​మీ GT8 ప్రో" చైనీస్ మోడల్ మాదిరిగానే స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో భారత్​కు వస్తుందని కన్ఫార్మ్ చేసింది. ఇది హైపర్‌విజన్ AI చిప్‌తో పాటు రికో GR-ట్యూన్డ్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంటుందని నిర్ధారించింది.

ఈ చైనీస్ టెక్ దిగ్గజం మొదట అక్టోబర్ 21న తన స్వదేశీ మార్కెట్​లో అంటే చైనాలో వెనిల్లా "రియల్‌మీ GT 8"తో పాటు "రియల్​మీ GT 8 ప్రో"ను విడుదల చేసింది. 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ కలిగిన బేస్ వేరియంట్ ధర CNY 3,999 (సుమారు రూ. 50,000), 16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్ కలిగిన టాప్ వేరియంట్ ధర CNY 5,199 (సుమారు రూ. 64,000). ఇది బ్లూ, వైట్, గ్రీన్ కలర్ ఆప్షన్లలో వస్తుంది.

చైనాలోని "రియల్​మీ GT 8 ప్రో" 6.79-అంగుళాల QHD+ (1,440×3,136 పిక్సెల్స్) AMOLED ఫ్లెక్సిబుల్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 7,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 1.07 బిలియన్ రంగులు, 508ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 3,200Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 3nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5X RAM, 1TB వరకు UFS 4.1 స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఇది 120W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​తో 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

