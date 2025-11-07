రియల్మీ GT 8 ప్రో వస్తోంది- 15 నిమిషాల ఛార్జింగ్తో రోజంతా వాడుకోవచ్చట!
భారత్లో "రియల్మీ GT 8 ప్రో" లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడో తెలుసా?
Published : November 7, 2025 at 5:29 PM IST
Hyderabad: చైనా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ తన అప్కమింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ "రియల్మీ GT 8 ప్రో" భారత్ లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. కంపెనీ అధికారిక మైక్రోసైట్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ నవంబర్ 20న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంఛ్ అవుతుంది. అంటే అక్టోబర్ 21న చైనాలో ఆవిష్కరించిన ఈ ఫోన్ దాదాపు ఒక నెల తర్వాత భారత్కు ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఇది "రియల్మీ GT 8" సిరీస్లో భాగం అవుతుంది.
ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ కోసం కంపెనీ ప్రత్యేక పేజీని కూడా ప్రారంభించింది. ఇది డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్తో సహా ఫోన్ కీలక ఫీచర్లను వెల్లడించింది. ఇది 7,000mAh బ్యాటరీ, 120W ఛార్జింగ్, ఫ్లాగ్షిప్ 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC చిప్సెట్, 2K రిజల్యూషన్ డిస్ప్లే వంటి అనేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ శక్తివంతమైన ఫీచర్లు దీనిపై భారతీయ వినియోగదారులలో మరింత ఉత్సుకతను పెంచింది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఫోన్పై ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
రియల్మీ GT 8 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ లేటెస్ట్ తాజా ఫ్లాగ్షిప్ చిప్సెట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్) (3nm ఆక్టా-కోర్) ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. దీనితో పాటు హైపర్ విజన్+ AI చిప్ కూడా అందించనున్నారు. ఇది గేమింగ్, ఫొటోగ్రఫీ, రోజువారీ పనులలో అసమానమైన వేగాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ LPDDR5X RAM, UFS 4.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇది ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ కోసం 7,000 స్కేర్ mm వేపర్ చాంబర్ (VC) కూలింగ్ సిస్టమ్తో రానుంది. దీంతో హెవీ గేమింగ్ లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ సమయంలో ఫోన్ అధికంగా వేడెక్కకుండా ఉంటుంది.
Power dressed in deep hues.— realme (@realmeIndia) November 6, 2025
The #realmeGT8Pro in Urban Blue features a refined paper-leather finish that feels soft, sleek, and built to impress, complete with the world’s first Modular Camera Island.
Know More:https://t.co/8V5VLzD9qfhttps://t.co/uvEpSlAcY5#realmexRICOHGR… pic.twitter.com/n8pi5S0PB5
బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. 120V అల్ట్రా ఛార్జ్ సపోర్ట్తో మీకు కేవలం 15 నిమిషాల్లో "all-day power" లభిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ బ్యాటరీ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ మొబైల్ ఇండియా (BGMI)లో 7.66 గంటలు, యూట్యూబ్లో 21.3 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 523.2 గంటల స్టాండ్బై బ్యాకప్ను అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఛార్జింగ్ స్పీడ్, బ్యాటరీ లైఫ్ పరంగా ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోని ఇతర ఫ్లాగ్షిప్లతో పోటీపడుతుంది.
realme GT 8 Pro launching on November 20th in India. pic.twitter.com/RqcHNiO88f— Mukul Sharma (@stufflistings) November 6, 2025
డిస్ప్లే: ఈ "రియల్మీ GT 8 ప్రో" స్మార్ట్ఫోన్ 7,000 nits పీక్ బ్రైట్నెస్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 2K రిజల్యూషన్ అందించే డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది బహిరంగ వినియోగంలో కూడా మెరుగైన విజిబిలిటీని అందిస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికుల కోసం ఈ ఫోన్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అందించనున్నారు. ఇందులో స్వాపబుల్ కెమెరా మాడ్యూల్స్, Ricoh GR ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో హోల్-పంచ్ కటౌట్లో ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Realme UI 7.0 తో వస్తుంది. ఇది తాజా ఫీచర్లు, సున్నితమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ ఇండియన్ వేరియంట్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP69 రేటింగ్తో వస్తుంది.
బిల్డ్ క్వాలిటీ: ఈ ఫోన్ మెటల్ ఫ్రేమ్, ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ చేతిలో ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి.
బరువు: దీని బరువు కేవలం 214 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
Which color do you prefer, Urban Blue or Diary White for realme GT 8 Pro? pic.twitter.com/ZE08eVZ2ay— realme Global (@realmeglobal) November 6, 2025
భారత్లో దీని ధర: భారతదేశంలో "రియల్మీ GT 8 ప్రో" ధర, వేరియంట్లను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ వివరాలను దీని లాంఛ్ ఈవెంట్లో ప్రకటించనుంది. అయితే స్పెక్స్ను బట్టి చూస్తే ఈ ఫోన్ గేమర్లు, పవర్ యూజర్లు, ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు సరైనది అవుతుంది. రియల్మీ తన మైక్రోసైట్లో దీని ప్రీ-బుకింగ్లు, ఆఫర్ల వివరాలను త్వరలోనే అందించనున్నట్లు సూచించింది.