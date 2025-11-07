ETV Bharat / technology

Hyderabad: చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ తన అప్​కమింగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ "రియల్‌మీ GT 8 ప్రో" భారత్​ లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. కంపెనీ అధికారిక మైక్రోసైట్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ నవంబర్ 20న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో లాంఛ్ అవుతుంది. అంటే అక్టోబర్ 21న చైనాలో ఆవిష్కరించిన ఈ ఫోన్ దాదాపు ఒక నెల తర్వాత భారత్​కు ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఇది "రియల్‌మీ GT 8" సిరీస్‌లో భాగం అవుతుంది.

ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ కోసం కంపెనీ ప్రత్యేక పేజీని కూడా ప్రారంభించింది. ఇది డిస్ప్లే, ప్రాసెసర్, బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్‌తో సహా ఫోన్​ కీలక ఫీచర్లను వెల్లడించింది. ఇది 7,000mAh బ్యాటరీ, 120W ఛార్జింగ్, ఫ్లాగ్‌షిప్ 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoC చిప్‌సెట్, 2K రిజల్యూషన్ డిస్​ప్లే వంటి అనేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ శక్తివంతమైన ఫీచర్లు దీనిపై భారతీయ వినియోగదారులలో మరింత ఉత్సుకతను పెంచింది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఫోన్​పై ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

రియల్‌మీ GT 8 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ క్వాల్కమ్ లేటెస్ట్ తాజా ఫ్లాగ్‌షిప్ చిప్‌సెట్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 (స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్) (3nm ఆక్టా-కోర్) ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. దీనితో పాటు హైపర్ విజన్+ AI చిప్ కూడా అందించనున్నారు. ఇది గేమింగ్, ఫొటోగ్రఫీ, రోజువారీ పనులలో అసమానమైన వేగాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ LPDDR5X RAM, UFS 4.1 స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఇది ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ కోసం 7,000 స్కేర్ mm వేపర్ చాంబర్ (VC) కూలింగ్ సిస్టమ్​తో రానుంది. దీంతో హెవీ గేమింగ్ లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ సమయంలో ఫోన్ అధికంగా వేడెక్కకుండా ఉంటుంది.

బ్యాటరీ: ఫోన్ 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. 120V అల్ట్రా ఛార్జ్ సపోర్ట్‌తో మీకు కేవలం 15 నిమిషాల్లో "all-day power" లభిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ బ్యాటరీ బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ మొబైల్ ఇండియా (BGMI)లో 7.66 గంటలు, యూట్యూబ్​లో 21.3 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్, 523.2 గంటల స్టాండ్‌బై బ్యాకప్‌ను అందిస్తుందని పేర్కొంది. ఛార్జింగ్ స్పీడ్, బ్యాటరీ లైఫ్ పరంగా ఈ ఫోన్ మార్కెట్‌లోని ఇతర ఫ్లాగ్‌షిప్‌లతో పోటీపడుతుంది.

డిస్​ప్లే: ఈ "రియల్‌మీ GT 8 ప్రో" స్మార్ట్​ఫోన్ 7,000 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 2K రిజల్యూషన్​ అందించే డిస్​ప్లేతో వస్తుంది. ఇది బహిరంగ వినియోగంలో కూడా మెరుగైన విజిబిలిటీని అందిస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికుల కోసం ఈ ఫోన్​లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను అందించనున్నారు. ఇందులో స్వాపబుల్ కెమెరా మాడ్యూల్స్, Ricoh GR ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో హోల్-పంచ్ కటౌట్​లో ఫ్రంట్​ కెమెరా ఉంటుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Realme UI 7.0 తో వస్తుంది. ఇది తాజా ఫీచర్లు, సున్నితమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ ఇండియన్ వేరియంట్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP69 రేటింగ్​తో వస్తుంది.

బిల్డ్ క్వాలిటీ: ఈ ఫోన్​ మెటల్ ఫ్రేమ్, ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ చేతిలో ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి.

బరువు: దీని బరువు కేవలం 214 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

భారత్​లో దీని ధర: భారతదేశంలో "రియల్​మీ GT 8 ప్రో" ధర, వేరియంట్‌లను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ వివరాలను దీని లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో ప్రకటించనుంది. అయితే స్పెక్స్‌ను బట్టి చూస్తే ఈ ఫోన్ గేమర్‌లు, పవర్ యూజర్లు, ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు సరైనది అవుతుంది. రియల్​మీ తన మైక్రోసైట్‌లో దీని ప్రీ-బుకింగ్‌లు, ఆఫర్‌ల వివరాలను త్వరలోనే అందించనున్నట్లు సూచించింది.

