రియల్మీ నుంచి రెండు నయా ఫోన్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారత మార్కెట్లో రియల్మీ "GT 8 ప్రో డ్రీమ్ ఎడిషన్", "GT 8 ప్రో" లాంఛ్- ఓసారి చూసేయండి!
Published : November 20, 2025 at 6:04 PM IST
Hyderabad: చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రియల్మీ నుంచి రెండు స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. వాటి పేర్లు "రియల్మీ GT 8 ప్రో డ్రీమ్ ఎడిషన్", "రియల్మీ GT 8 ప్రో". వీటిలో "GT 8 ప్రో" ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ రికో-ట్యూన్డ్ కెమెరాలను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్లో 3nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 SoCని అందించారు. ఇది "వన్ప్లస్ 15" తర్వాత ఈ చిప్సెట్తో భారతదేశంలో విడుదలైన రెండవ ఫోన్గా నిలిచింది.
మరోవైపు డ్రీమ్ ఎడిషన్ విషయానికి వస్తే, ఇది ఆస్టన్ మార్టిన్ F1 ఇన్స్పైర్డ్ డిజైన్తో ఒక ప్రత్యేకమైన టెక్స్చర్డ్ రియర్ ప్యానెల్తో వస్తుంది. దీని వెనుక ప్యానెల్పై టెక్స్చర్డ్ ఆస్టన్ మార్టిన్ లోగో ఉంది. ఈ ఎడిషన్ ప్రత్యేక రంగు ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ రెండు ఫోన్ల ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
ఈ రెండు ఫోన్ల ధరల వివరాలు:
1. రియల్మీ GT 8 ప్రో: భారతదేశంలో "రియల్మీ GT 8 ప్రో" 12GB RAM + 256GB అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్తో బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 72,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో ఈ ఫోన్ టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ వేరియంట్ ధర రూ. 78,999. ఇది 16GB RAM + 512GB ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ దీన్ని రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- డైరీ వైట్
- అర్బన్ బ్లూ
2. రియల్మీ GT 8 ప్రో డ్రీమ్ ఎడిషన్: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను కేవలం 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన ఒకే ఒక వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది. దీని ధరను రూ. 79,999గా నిర్ణయించింది.
సేల్, ఆఫర్ల వివరాలు: ఈ రెండు "రియల్మీ GT 8 ప్రో", "రియల్మే GT 8 ప్రో డ్రీమ్ ఎడిషన్" స్మార్ట్ఫోన్ల సేల్స్ భారతదేశంలో నవంబర్ 25 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. నవంబర్ 29 వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. కంపెనీ ఈ సమయంలో "రియల్మీ GT 8 ప్రో" మోడల్ను కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్లకు ఉచిత డెకో సెట్, రూ. 5,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్, ఆరు నెలల వరకు EMI ఎంపికను అందిస్తోంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దీన్ని భారతదేశంలో ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే సమయంలో డ్రీమ్ ఎడిషన్పై కంపెనీ ఎటువంటి డిస్కౌంట్లను అందించడంలేదు. అయితే కొనుగోలుదారులకు దీనిపై 12 నెలల EMI ఆప్షన్ను అందిస్తుంది.