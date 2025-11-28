7000mah బ్యాటరీ, 144Hz LCD డిస్ప్లేతో రియల్మీ ఫోన్- ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లో రియల్మీ "C85 5G" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : November 28, 2025 at 5:10 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారతదేశంలో తన కొత్త "C85 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో 144Hz LCD డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్, 6GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP వెనుక కెమెరా సెటప్, 7,000mAh బ్యాటరీ వంటి కీలక ఫీచర్లను అందించింది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆధారంగా రియల్మే UI 6.0పై నడుస్తుంది.
పూర్తి ఛార్జ్లో "C85 5G" 50 గంటల కాల్ సమయం, 145 గంటల ఆడియో ప్లేబ్యాక్, 22 గంటల వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందిస్తుందని రియల్మీ చెబుతోంది. అదేవిధంగా ఇది 20°C నుంచి 40°C వరకు తీవ్రమైన చల్లని, వేడి ఉష్ణోగ్రతలలో 46 గంటల కంటే ఎక్కువ కాల్ సమయం, 18 గంటల కంటే ఎక్కువ వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందించగలదని పేర్కొంది.
రియల్మీ C85 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.8-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 256 పిక్సెల్స్ పర్ ఇంచ్ (PPI) డెన్సిటీ, 16.7 మిలియన్ కలర్ డెప్త్ , 1200 నిట్స్ (HBM) పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ రియల్మీ నయా ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
చిప్సెట్: ఇందులో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ఉంది. ఇది Arm Mali-G57 MC2 GPUతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ 6GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని RAMని వర్చువల్గా 18GB వరకు విస్తరించవచ్చు.
కెమెరా సెటప్: ఇది f/1.8 ఎపర్చర్, 76-డిగ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, 5P, PDAF ఆటోఫోకస్తో 50MP సోనీ IMX852 వెనుక ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్లో f/2.0 ఎపర్చర్, 80-డిగ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, 4P లెన్స్తో కూడిన 8MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా కూడా ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15 ఆధారంగా Realme UI 6.0 పై నడుస్తుంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP69 Pro రేటింగ్ బిల్డ్తో వస్తుంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ కొత్త ఫోన్ 166.07 x 77.93 x 8.38 కొలతలతో 215 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
|Features
|Details
|Display
|144Hz | 6.8-inch HD+ LCD
|Processor
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM + storage
|up to 6GB RAM | 128GB storage
|Rear camera
|50MP Sony IMX852 sensor, f/1.8 aperture, 76-degree field of view, 5P; PDAF autofocus
|Front camera
|8MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|45W
|Operating system (OS)
|Realme UI 6.0 based on Android 15
|IP rating
|IP69 Pro
రియల్మీ C85 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999
అయితే కంపెనీ వీటిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లతో "రియల్మీ C85 5G" 4GB, 6GB RAM వేరియంట్లు వరుసగా రూ.14,999, రూ.16,499లకే లభిస్తాయి.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- ప్యారెట్ పర్పుల్
- పీకాక్ గ్రీన్
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ డిసెంబర్ 1, 2025న, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.