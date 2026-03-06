రియల్మీ C83 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు వెల్లడి- ఎలా ఉన్నాయో ఓ లుక్కేయండి!
అప్కమింగ్ రియల్మీ C83 5G ఫోన్లో 7,000mAh టైటాన్ బ్యాటరీ, 13MP సింగిల్ రియర్ కెమెరా, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.8-అంగుళాల LCD స్క్రీన్ వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయని కంపెనీ ధృవీకరించింది.
Published : March 6, 2026 at 5:40 PM IST
Hyderabad: చైనా స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ తన "C83 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను రేపు (మార్చి 7) భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ ఫోన్లో 7,000mAh బ్యాటరీని ఆరు సంవత్సరాల వరకు మన్నికను అందించేలా రూపొందించినట్లు కంపెనీ ఇప్పటికే ధృవీకరించింది. తాజాగా ఇప్పుడు అంటే లాంఛ్కు ఒకరోజు ముందుగా కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లో అన్ని కీలక ఫీచర్లను వెల్లడించింది.
లాంఛ్ అనంతరం ఈ "రియల్మీ C83 5G" భారతదేశంలో ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లు, కంపెనీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది రెండు రంగు ఎంపికలు, మూడు RAM అండ్ నిల్వ కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ 13MP ప్రైమరీ షూటర్ను కలిగి ఉన్న సింగిల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్తో వస్తుంది. ఇందులో 6.8-అంగుళాల LCD స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. అయితే కంపెనీ దీని ధరలను ఇంకా వెల్లడించలేదు.
కంపెనీ ధృవీకరించిన ఇతర ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.8-అంగుళాల HD+ (720x1,570 పిక్సెల్స్) LCD స్క్రీన్తో వస్తుంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 900 nits వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్, 16.7 మిలియన్ రంగులు, 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇది 6nm ప్రాసెస్పై నిర్మితమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ చిప్సెట్ ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB వరకు LPDDR4x RAM, 128GB వరకు eMMC 5.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: రియల్మీ C83 5G ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా Realme UI 7.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై పనిచేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఇందులో f/2.2 అపెర్చర్, 77-డిగ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆటో-ఫోకస్తో కూడిన 13MP షూటర్ ఉన్న ఒకే ఒక వెనుక కెమెరా యూనిట్ మాత్రమే ఉంది. హ్యాండ్సెట్లో f/2.2 అపెర్చర్, సెల్ఫీలు అండ్ వీడియో కాల్ల కోసం 78-డిగ్రీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూతో 5-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు కెమెరాలతో 1080p/ 30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- బ్లూమింగ్ పర్పుల్
- స్ప్రౌటింగ్ గ్రీన్
సేల్ వివరాలు: ఈ తాజా రియల్మీ C-సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో మార్చి 7న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి వస్తుంది.