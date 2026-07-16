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బడ్జెట్ ధరలో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ కొనాలా?- ఈ మోడల్​పై ఓ లుక్కేయండి- జస్ట్ ఇప్పుడే లాంఛ్!

8,000mAh బ్యాటరీ, 6.8 అంగుళాల డిస్‌ప్లేతో భారతదేశంలో "రియల్​మీ C100x" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది.

Realme C100x Launched in India With 8,000mAh Battery, 6.8-Inch Display
Realme C100x Launched in India With 8,000mAh Battery, 6.8-Inch Display (Photo Credit- Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 1:34 PM IST

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Hyderabad: రియల్‌మీ సంస్థ తన C-సిరీస్​లో సరికొత్త 'C100x' స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను గురువారం భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్‌లో ఏకంగా 8,000mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఈ బ్యాటరీ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 17 గంటలకు పైగా నావిగేషన్ సమయాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇక ఫోన్ ఫీచర్ల విషయానికొస్తే.. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.8-ఇంచుల డిస్‌ప్లే, శక్తివంతమైన యూనిసోక్ (Unisoc) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు వెనుకవైపు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను అందించారు. ధూళి, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్‌కు ఐపీ64 (IP64) రేటింగ్ ఇవ్వడం విశేషం.

భారతదేశంలో 'రియల్​మీ C100x' ధర: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను కేవలం ఒకే ఒక RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లో తీసుకొచ్చింది. అది: 6GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ వేరియంట్. దీని ధరను రూ. 14,499గా నిర్ణయించారు.

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