ETV Bharat / technology

10,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరా: భారీ అప్‌గ్రేడ్​లతో 'రియల్‌మీ 17 ప్రో' సిరీస్‌!

రియల్‌మీ తన నెక్స్ట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ సిరీస్‌ను భారీ అప్‌గ్రేడ్‌తో తీసుకురానుంది. ఈ మేరకు రియల్‌మీ 17 ప్రో సిరీస్‌లో ఏకంగా 10,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండనున్నట్లు లీక్​లు వెలువడుతున్నాయి.

ఈ ఏడాది జనవరిలో విడుదలైన 'రియల్‌మీ 16 ప్రో' సిరీస్‌కు భారీ అప్‌గ్రేడ్​లతో రియల్‌మీ 17 ప్రో సిరీస్ రాబోతున్నట్లు సమాచారం.
ఈ ఏడాది జనవరిలో విడుదలైన 'రియల్‌మీ 16 ప్రో' సిరీస్‌కు భారీ అప్‌గ్రేడ్​లతో రియల్‌మీ 17 ప్రో సిరీస్ రాబోతున్నట్లు సమాచారం. (ఫొటో క్రెడిట్: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2026 at 8:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: రియల్‌మీ భారత్‌లో 10,000mAh భారీ బ్యాటరీతో కూడిన ఒక పవర్‌ఫుల్ స్మార్ట్‌ఫోన్​​ను విడుదల చేయనున్నట్లు టెక్ వర్గాల సమాచారం. కంపెనీ దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, సోషల్ మీడియా లీక్‌ల ప్రకారం ఇది 'రియల్​మీ 17 ప్రో' (Realme 17 Pro) లేదా '17 ప్రో+' పేరుతో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇతర ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ హ్యాండ్‌సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500 చిప్‌సెట్‌తో, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌తో రానున్నట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం ఉన్న 'రియల్​మీ 16 ప్రో' సిరీస్‌కు ఇది అప్‌గ్రేడ్ వెర్షన్‌గా రానుంది.

టిప్‌స్టర్ దేబయన్ రాయ్ లీక్ చేసిన వివరాలు: ప్రముఖ టెక్ టిప్‌స్టర్ దేబయన్ రాయ్ (@Gadgetsdata) 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా ఈ అప్‌కమింగ్ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించారు. ఫోన్ పేరుపై పూర్తి స్పష్టత లేనప్పటికీ, ఇందులో వచ్చే ఫీచర్లు మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.

  • భారీ బ్యాటరీ: లీక్ నిజమైతే, ఈ సిరీస్‌లో వచ్చే 10,000mAh బ్యాటరీ స్మార్ట్‌ఫోన్ రంగంలోనే ఒక మైలురాయి కానుంది. ఇది ప్రస్తుత 'రియల్​మీ 16 ప్రో' మోడళ్లలోని 7,000mAh బ్యాటరీ కంటే గణనీయంగా పెద్దది.
  • నెక్స్ట్-లెవెల్ డిస్‌ప్లే: ఈ ఫోన్‌లో 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన ఫ్లాట్ OLED డిస్‌ప్లే ఉండొచ్చు. హై-ఎండ్ గేమింగ్ సమయంలో ఇది 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలుస్తోంది.
  • ప్రాసెసర్ & ఫ్రేమ్: ఈ హ్యాండ్సెట్​లో సరికొత్త 'మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500' చిప్‌సెట్‌ను అందించొచ్చు. దీనికి ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్‌ను అందించే అవకాశం ఉంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్‌ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో 200MP మెయిన్ కెమెరా, 3.5x జూమింగ్ సామర్థ్యం కలిగిన 50MP టెలిఫొటో లెన్స్, ఒక అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ ఉండొచ్చు.

అయితే ఈ రియల్​మీ 17 ప్రో సిరీస్‌కు సంబంధించి కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి సూచనలూ ఇవ్వలేదు. దీని ప్రవీయస్ రియల్​మీ 16 ప్రో సిరీస్‌ను ఈ ఏడాది జనవరిలోనే విడుదల చేయగా, అది మంచి ప్రజాదరణ పొందింది. ఈ లైనప్​లోని 'ప్రో' మోడల్ 6.78 అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండగా, 'ప్రో+' మోడల్​ను 6.8 అంగుళాల స్క్రీన్‌తో తీసుకొచ్చారు. ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే, బేస్ మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యాక్స్ 5G చిప్‌సెట్‌పై పనిచేస్తుంది. కాగా 'రియల్​మీ 16 ప్రో+ 5G' మోడల్​లో క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్‌ను ఉపయోగించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 'రియల్​మీ 16 ప్రో' మోడల్ ధర రూ. 31,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, 'ప్రో ప్లస్' ధర రూ. 44,999 వరకు ఉంది. ఈ సిరీస్​పై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

TAGGED:

REALME 17 PRO LAUNCH DATE IN INDIA
REALME 17 PRO PLUS
REALME 17 PRO LEAKS
REALME 17 PRO PLUS PROCESSOR
REALME 17 PRO SERIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.