10,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరా: భారీ అప్గ్రేడ్లతో 'రియల్మీ 17 ప్రో' సిరీస్!
రియల్మీ తన నెక్స్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ సిరీస్ను భారీ అప్గ్రేడ్తో తీసుకురానుంది. ఈ మేరకు రియల్మీ 17 ప్రో సిరీస్లో ఏకంగా 10,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 200 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండనున్నట్లు లీక్లు వెలువడుతున్నాయి.
Published : October 24, 2026 at 8:42 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారత్లో 10,000mAh భారీ బ్యాటరీతో కూడిన ఒక పవర్ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయనున్నట్లు టెక్ వర్గాల సమాచారం. కంపెనీ దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయనప్పటికీ, సోషల్ మీడియా లీక్ల ప్రకారం ఇది 'రియల్మీ 17 ప్రో' (Realme 17 Pro) లేదా '17 ప్రో+' పేరుతో మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇతర ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ హ్యాండ్సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500 చిప్సెట్తో, ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో రానున్నట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం ఉన్న 'రియల్మీ 16 ప్రో' సిరీస్కు ఇది అప్గ్రేడ్ వెర్షన్గా రానుంది.
టిప్స్టర్ దేబయన్ రాయ్ లీక్ చేసిన వివరాలు: ప్రముఖ టెక్ టిప్స్టర్ దేబయన్ రాయ్ (@Gadgetsdata) 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించారు. ఫోన్ పేరుపై పూర్తి స్పష్టత లేనప్పటికీ, ఇందులో వచ్చే ఫీచర్లు మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు.
🚨 Exclusive 🚨 Totally Confirmed details about an upcoming realme phone : This is possibly the realme 17 Pro or realme 17 Pro+ : ✅ 1.5K 165Hz flat OLED • 165Hz is for some games • system runs at 120Hz ✅ • Plastic frame 🔴 Dimensity 7500 SoC • Camera module design is very close to realme 16 Pro+ ✅ 200MP main + 50MP 3.5x telephoto + Ultrawide ✅ 10000mAh🔋(typical capacity)— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 23, 2026
- భారీ బ్యాటరీ: లీక్ నిజమైతే, ఈ సిరీస్లో వచ్చే 10,000mAh బ్యాటరీ స్మార్ట్ఫోన్ రంగంలోనే ఒక మైలురాయి కానుంది. ఇది ప్రస్తుత 'రియల్మీ 16 ప్రో' మోడళ్లలోని 7,000mAh బ్యాటరీ కంటే గణనీయంగా పెద్దది.
- నెక్స్ట్-లెవెల్ డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో 1.5K రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లే ఉండొచ్చు. హై-ఎండ్ గేమింగ్ సమయంలో ఇది 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుందని తెలుస్తోంది.
- ప్రాసెసర్ & ఫ్రేమ్: ఈ హ్యాండ్సెట్లో సరికొత్త 'మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500' చిప్సెట్ను అందించొచ్చు. దీనికి ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్ను అందించే అవకాశం ఉంది.
- కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో 200MP మెయిన్ కెమెరా, 3.5x జూమింగ్ సామర్థ్యం కలిగిన 50MP టెలిఫొటో లెన్స్, ఒక అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ ఉండొచ్చు.
అయితే ఈ రియల్మీ 17 ప్రో సిరీస్కు సంబంధించి కంపెనీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి సూచనలూ ఇవ్వలేదు. దీని ప్రవీయస్ రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ను ఈ ఏడాది జనవరిలోనే విడుదల చేయగా, అది మంచి ప్రజాదరణ పొందింది. ఈ లైనప్లోని 'ప్రో' మోడల్ 6.78 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండగా, 'ప్రో+' మోడల్ను 6.8 అంగుళాల స్క్రీన్తో తీసుకొచ్చారు. ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే, బేస్ మోడల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యాక్స్ 5G చిప్సెట్పై పనిచేస్తుంది. కాగా 'రియల్మీ 16 ప్రో+ 5G' మోడల్లో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 'రియల్మీ 16 ప్రో' మోడల్ ధర రూ. 31,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, 'ప్రో ప్లస్' ధర రూ. 44,999 వరకు ఉంది. ఈ సిరీస్పై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.