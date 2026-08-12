రియల్మీ నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?
మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 SoC, 7,000mAh బ్యాటరీతో రియల్మీ 16x 5G భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : August 12, 2026 at 3:20 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారతదేశంలో సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. రియల్మీ 16x 5G పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇది 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్ను అందించారు. ఇది గరిష్ఠంగా 256GB స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ధూళి, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP65 రేటింగ్తో వస్తుంది. అలాగే 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేసే 6.8-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
రియల్మీ 16x 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
The all-new #realme16x 5G packs everything you need for super smooth performance from a 7000mAh Big Battery to a smooth 144Hz Display and much more, to keep every day effortless.— realme (@realmeIndia) August 12, 2026
Stay Smooth. Stay Unstoppable.
Starting at just ₹23,999*
Sale Starts 13th Aug, 12PM
*T&C apply… pic.twitter.com/1TLY23ShtN
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
- 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 30,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- ఎండ్యూరెన్స్ బ్రౌన్ (Endurance Brown)
- గ్లోరీ వైట్ (Glory White)
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త ఫోన్ ఆగస్టు 13న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి Flipkart, Realme India వెబ్సైట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.