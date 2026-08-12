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రియల్​మీ నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?

మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 SoC, 7,000mAh బ్యాటరీతో రియల్​మీ 16x 5G భారతదేశంలో విడుదలైంది.

Realme 16x 5G Launched in India
Realme 16x 5G Launched in India (Image Credit: Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 3:20 PM IST

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Hyderabad: రియల్​మీ భారతదేశంలో సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. రియల్​మీ 16x 5G పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్లో రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇది 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఇది గరిష్ఠంగా 256GB స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ ధూళి, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP65 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. అలాగే 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌ను సపోర్ట్ చేసే 6.8-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

రియల్​మీ 16x 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
  • 6GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 30,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • ఎండ్యూరెన్స్ బ్రౌన్ (Endurance Brown)
  • గ్లోరీ వైట్ (Glory White)

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త ఫోన్ ఆగస్టు 13న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి Flipkart, Realme India వెబ్‌సైట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.

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