రియల్​మీ 16 ప్రో సిరీస్ వచ్చేస్తున్నాయ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు లీక్!

లాంఛ్​కు రెడీగా రియల్‌మీ "16 ప్రో 5G", "16 ప్రో ప్లస్ 5G"- వివరాలు ఇవే!

Realme 16 Pro Series
Realme 16 Pro Series (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 1, 2026 at 11:10 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ తన కొత్త "రియల్‌మీ 16 ప్రో" సిరీస్‌ను జనవరి 6, 2026న భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. ఈ సిరీస్‌లో "రియల్‌మీ 16 ప్రో 5G", "రియల్‌మీ 16 ప్రో ప్లస్ 5G" అనే రెండు మోడళ్లు ఉంటాయి. కంపెనీ వీటి లాంఛ్​కు ముందే అనేక ఫీచర్లను టీజ్ చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు టెక్ బ్లాగర్ పరాస్ గుగ్లానీ భారతదేశంలో ఈ మొత్తం సిరీస్ ధర, RAM-స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ల వివరాలను లీక్ చేశారు. ఈ సమాచారం అధికారికం కానప్పటికీ, ఇది గతంలో లీక్ అయిన బాక్స్ ధరతో సరిపోలుతోంది. లాంఛ్ అనంతరం ఈ ఫోన్‌లు ఫ్లిప్‌కార్ట్, రియల్‌మీ అధికారిక ఆన్‌లైన్ స్టోర్‌లో అందుబాటులో ఉంటాయి.

రియల్​మీ 16 ప్రో సిరీస్ ధర, స్టోరేజ్ వేరియంట్లు(అంచనా): తాజా నివేదిక ప్రకారం, "రియల్​మీ 16 ప్రో+" బాక్స్‌పై రూ. 43,999 ధర ముద్రించి ఉంది. ఇది సాధారణంగా రిటైల్ ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ కొత్త లీక్‌లో వెల్లడైన ధర నమ్మదగినదిగా అనిపిస్తోంది. ఆఫ్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకునే కస్టమర్లకు కంపెనీ ఇతర బహుమతులను కూడా అందించవచ్చు. అయితే ఈ ధర వివరాలు అధికారికం కాదని గమనించాలి. అధికారిక ప్రకటన కోసం మనం మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.

మోడల్RAM + స్టోరేజ్అంచనా ధర

Realme 16 Pro 5G

8GB + 128GBరూ. 31,999
8GB + 256GBరూ. 33,999
12GB + 256GBరూ. 36,999

Realme 16 Pro+ 5G

8GB + 128GBరూ. 39,999
8GB + 256GBరూ. 41,999
12GB + 256GBరూ. 44,999

రియల్‌మీ 16 ప్రో సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ "రియల్‌మీ 16 ప్రో" సిరీస్​లోని రెండు ఫోన్‌లలో పెద్ద 7,000 mAh టైటాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక వినియోగానికి బాగుంటుంది. కెమెరా విభాగంలో లుమాకలర్ ఇమేజ్ టెక్నాలజీతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధాన 200-మెగాపిక్సెల్ పోర్ట్రెయిట్ మాస్టర్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది.

చిప్​సెట్ విషయానికి వస్తే, "రియల్​మీ 16 ప్రో+ 5G" మోడల్​లో స్నాప్​డ్రాగన్​ 7 జెన్ 4 చిప్‌సెట్ ఉంటుంది. అయితే "రియల్​మీ 16 ప్రో 5G"లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యూక్స్ 5G ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లు కొత్త 'అర్బన్ వైల్డ్' డిజైన్‌తో వస్తాయి. మాస్టర్ గోల్డ్, మాస్టర్ గ్రే రంగులలో అందుబాటులో ఉంటాయి.

ఈ ఫోన్‌లను రూపొందించడానికి రియల్‌మీ జపనీస్ డిజైనర్ నవోటో ఫుకాసావాతో కలిసి పనిచేస్తోంది. ఇది వాటికి ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ "రియల్‌మే 16 ప్రో" సిరీస్ మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో, ముఖ్యంగా కెమెరా, బ్యాటరీ పరంగా బలమైన పోటీని సృష్టిస్తుంది. వీటి అధికారిక ధర, ఆఫర్‌లను ఇంకా ప్రకటించలేదు. కంపెనీ త్వరలోనే ఈ వివరాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. రియల్​మీ ఈ ఫోన్లతో పాటు "రియల్​మీ ప్యాడ్ 3 5G" టాబ్లెట్‌ను కూడా లాంఛ్​ చేసే అవకాశం ఉంది.

