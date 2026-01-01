రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ వచ్చేస్తున్నాయ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు లీక్!
లాంఛ్కు రెడీగా రియల్మీ "16 ప్రో 5G", "16 ప్రో ప్లస్ 5G"- వివరాలు ఇవే!
Published : January 1, 2026 at 11:10 AM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్మీ తన కొత్త "రియల్మీ 16 ప్రో" సిరీస్ను జనవరి 6, 2026న భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. ఈ సిరీస్లో "రియల్మీ 16 ప్రో 5G", "రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 5G" అనే రెండు మోడళ్లు ఉంటాయి. కంపెనీ వీటి లాంఛ్కు ముందే అనేక ఫీచర్లను టీజ్ చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడు టెక్ బ్లాగర్ పరాస్ గుగ్లానీ భారతదేశంలో ఈ మొత్తం సిరీస్ ధర, RAM-స్టోరేజ్ వేరియంట్ల వివరాలను లీక్ చేశారు. ఈ సమాచారం అధికారికం కానప్పటికీ, ఇది గతంలో లీక్ అయిన బాక్స్ ధరతో సరిపోలుతోంది. లాంఛ్ అనంతరం ఈ ఫోన్లు ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ అధికారిక ఆన్లైన్ స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ ధర, స్టోరేజ్ వేరియంట్లు(అంచనా): తాజా నివేదిక ప్రకారం, "రియల్మీ 16 ప్రో+" బాక్స్పై రూ. 43,999 ధర ముద్రించి ఉంది. ఇది సాధారణంగా రిటైల్ ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ కొత్త లీక్లో వెల్లడైన ధర నమ్మదగినదిగా అనిపిస్తోంది. ఆఫ్లైన్లో బుక్ చేసుకునే కస్టమర్లకు కంపెనీ ఇతర బహుమతులను కూడా అందించవచ్చు. అయితే ఈ ధర వివరాలు అధికారికం కాదని గమనించాలి. అధికారిక ప్రకటన కోసం మనం మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.
Exclusive: Realme 16 Pro series pricing!!— Paras Guglani (@passionategeekz) December 30, 2025
16 Pro (8+256) : 33,999
16 Pro ( 12GB + 256GB): 36,999
16 Pro (8GB +128GB): 31,999
16 Pro+ ( 8+128GB) : 39,999
16 Pro+ (8+ 256GB): 41,999
16 Pro+ (12GB + 256GB) : 44,999
|మోడల్
|RAM + స్టోరేజ్
|అంచనా ధర
Realme 16 Pro 5G
|8GB + 128GB
|రూ. 31,999
|8GB + 256GB
|రూ. 33,999
|12GB + 256GB
|రూ. 36,999
Realme 16 Pro+ 5G
|8GB + 128GB
|రూ. 39,999
|8GB + 256GB
|రూ. 41,999
|12GB + 256GB
|రూ. 44,999
రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ "రియల్మీ 16 ప్రో" సిరీస్లోని రెండు ఫోన్లలో పెద్ద 7,000 mAh టైటాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది దీర్ఘకాలిక వినియోగానికి బాగుంటుంది. కెమెరా విభాగంలో లుమాకలర్ ఇమేజ్ టెక్నాలజీతో కూడిన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధాన 200-మెగాపిక్సెల్ పోర్ట్రెయిట్ మాస్టర్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది.
చిప్సెట్ విషయానికి వస్తే, "రియల్మీ 16 ప్రో+ 5G" మోడల్లో స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 చిప్సెట్ ఉంటుంది. అయితే "రియల్మీ 16 ప్రో 5G"లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యూక్స్ 5G ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లు కొత్త 'అర్బన్ వైల్డ్' డిజైన్తో వస్తాయి. మాస్టర్ గోల్డ్, మాస్టర్ గ్రే రంగులలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ ఫోన్లను రూపొందించడానికి రియల్మీ జపనీస్ డిజైనర్ నవోటో ఫుకాసావాతో కలిసి పనిచేస్తోంది. ఇది వాటికి ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ "రియల్మే 16 ప్రో" సిరీస్ మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో, ముఖ్యంగా కెమెరా, బ్యాటరీ పరంగా బలమైన పోటీని సృష్టిస్తుంది. వీటి అధికారిక ధర, ఆఫర్లను ఇంకా ప్రకటించలేదు. కంపెనీ త్వరలోనే ఈ వివరాలను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. రియల్మీ ఈ ఫోన్లతో పాటు "రియల్మీ ప్యాడ్ 3 5G" టాబ్లెట్ను కూడా లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది.