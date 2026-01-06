ETV Bharat / technology

Realme 16 Pro Series Launched in India
Realme 16 Pro Series Launched in India (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 5:30 PM IST

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ రియల్‌మీ మంగళవారం (జనవరి 6, 2026) భారతదేశంలో తన "రియల్‌మీ 16 ప్రో" సిరీస్ 5G ఫోన్లను విడుదల చేసింది. ఈ లైనప్​లో "రియల్‌మీ 16 ప్రో 5G", "రియల్‌మీ 16 ప్రో+ 5G" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండూ మూడు వేర్వేరు రంగులలో లభిస్తాయి. వీటిలో రెండు భారతదేశం కోసమే ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిన కలర్ ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ "రియల్‌మీ 16 ప్రో" సిరీస్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. దీని ప్రధాన కెమెరా 200-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్‌తో వస్తుంది. డిస్​ప్లే విషయానికి వస్తే, "రియల్‌మీ 16 ప్రో 5G" 6.78-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండగా, "ప్రో+" మోడల్ 6.8-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్‌తో వస్తుంది.

రియల్‌మీ 16 ప్రో సిరీస్ 5G ధర, లభ్యత, బ్యాంక్ ఆఫర్లు:

1. రియల్‌మీ 16 ప్రో+ 5G

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్​ను మూడు RAM, స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 39,999

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 41,999

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 44,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది మార్కెట్​లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • మాస్టర్ గ్రే
  • కామెల్లియా పింక్
  • మాస్టర్ గోల్డ్

2. రియల్‌మీ 16 ప్రో 5G

వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్​ కూడా మార్కెట్​లో మూడు RAM, స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 31,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 33,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 36,999.

కలర్ ఆప్షన్లు: దీన్ని కూడా కంపెనీ మూడు రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • పెబుల్ గ్రే
  • ఆర్కిడ్ పర్పుల్
  • మాస్టర్ గోల్డ్

ఈ రెండు ఫోన్లపై ఆఫర్ల వివరాలు:

లాంఛ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా, రియల్‌మీ తన "16 ప్రో+ 5G", "16 ప్రో 5G" స్మార్ట్‌ఫోన్‌లపై వరుసగా రూ. 4,000, రూ. 3,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్‌ను అందిస్తోంది.

ఈ డిస్కౌంట్​తో, "రియల్‌మీ 16 ప్రో+ 5G" 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ ధర రూ. 35,999లకు, 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ ధర రూ. 37,999లకు, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ మోడల్‌ ధర రూ. 40,999లకు చేరుకుంటుంది.

అదే సమయంలో డిస్కౌంట్ తర్వాత, "రియల్‌మీ 16 ప్రో 5G" 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ రూ. 28,999 ధరకు, 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 30,999 ధరకు, 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 33,999 ధరకు లభిస్తుంది.

Realme 16 Pro+ 5G
RAM + StorageOrginial PriceDiscounted PriceColours
8GB + 128GBRs 39,999Rs 35,999
  • Master Grey
  • Camellia Pink
  • Master Gold
8GB + 256GBRs 41,999Rs 37,999
12GB + 256GBRs 44,999Rs 40,999
Realme 16 Pro 5G
8GB + 128GBRs 31,999Rs 28,999
  • Pebble Grey
  • Orchid Purple
  • Master Gold

సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్లు జనవరి 9, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (భారత ప్రామాణిక సమయం) రియల్‌మీ అధికారిక వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, అధీకృత రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.

రియల్‌మీ 16 ప్రో సిరీస్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

1. రియల్‌మీ 16 ప్రో+ 5G:

  • డిస్​ప్లే: రియల్‌మీ 16 ప్రో+ 5G ఫోన్ 6.8-అంగుళాల 1280 x 2800 రిజల్యూషన్ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,800 నిట్స్ HBM పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఇది ఆక్టా-కోర్ 4nm స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 మొబైల్ ప్లాట్‌ఫామ్ చిప్‌సెట్‌తో పాటు అడ్రినో 772 GPUతో వస్తుంది. ఈ CPU గరిష్ఠంగా 14GB డైనమిక్ RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.
  • బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ పరికరంలో 80W SUPERVOOC ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​ ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో కూడిన 200MP ప్రధాన కెమెరా, OIS సపోర్ట్‌తో 50MP సెకండరీ కెమెరా, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 50MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీని ముందు, వెనుక కెమెరా సెటప్‌లు రెండూ సెకనుకు 60 ఫ్రేమ్‌ల వద్ద (fps) 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తాయి.

2. రియల్‌మీ 16 ప్రో 5G:

  • డిస్​ప్లే: ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,400 నిట్స్ HBM పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో కూడిన 6.78-అంగుళాల స్ట్రెయిట్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆర్మ్ మాలి-G615 GPUతో కూడిన ఆక్టా-కోర్ 4nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 మ్యాక్స్ 5G చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ CPU గరిష్ఠంగా 14GB డైనమిక్ RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.
  • బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ ఫోన్ కూడా 80W SUPERVOOC ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.

ఈ రెండు పరికరాలు ధూళి, నీటి నిరోధకత కోసం IP66/IP68/IP69/IP69K రేటింగ్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లు రెండూ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్‌మీ UI 7.0పై పనిచేస్తాయి.

