'రియల్మీ 16 ప్రో 5G' సిరీస్ డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లు రివీల్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి రియల్మీ కొత్త ఫోన్లు- లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెక్స్ రివీల్!
Published : December 15, 2025 at 11:33 AM IST
Hyderabad: రియల్మీ నుంచి భారత మార్కెట్లోకి త్వరలో కొత్త "రియల్మీ 16 ప్రో 5G" సిరీస్ ఫోన్లు ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ వీటిని టీజ్ చేస్తూ వస్తోంది. ఈ సిరీస్లో "రియల్మీ 16 ప్రో 5G", "రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 5G" అనే రెండు మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇటీవలే వీటి కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్ను వెల్లడించగా, తాజాగా వీటి పూర్తి డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్ల వివరాలను ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్ ద్వారా వెల్లడించింది. ఇంకా ఈ ఫోన్లు 50MP పెరిస్కోప్ కెమెరా, 7000Mah బ్యాటరీ, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తాయని కన్ఫార్మ్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఈ సిరీస్ ఫోన్లపై ఇప్పటివరకూ అందుబాటులో ఉన్న మరింత సమాచారంపై ఓసారి లుక్కేద్దామా?
లాంఛ్ ఎప్పుడు?: రియల్మీ వీటిని జనవరి 6, 2026న లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్ ద్వారా వెల్లడించింది. దీనర్థం లాంఛ్ అనంతరం ఇవి ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్లోని టీజర్ ఈ సిరీస్ను నాలుగు కలర్ ఆప్షన్లలో చూపిస్తోంది.
- మాస్టర్ గోల్డ్
- మాస్టర్ గ్రే
- కామెల్లియా పింక్
- ఆర్చిడ్ పర్పుల్
వీటిలో కామెల్లియా పింక్, ఆర్చిడ్ పర్పుల్ రంగులను రియల్మీ ప్రత్యేకంగా భారత మార్కెట్ కోసమే తీసుకొస్తోంది. మాస్టర్ గోల్డ్, మాస్టర్ గ్రే కలర్ వేరియంట్లు వెనుక భాగంలో వీగన్ లెదర్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉంటాయి. అయితే రెండు ఇండియా-ఎక్స్క్లూజివ్ రంగులు మాత్రం మ్యాట్ ఫినిషింగ్తో వస్తాయి.
డిజైన్: ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్ ఇప్పుడు స్మార్ట్ఫోన్ల వెనుక డిజైన్ను రివీల్ చేసింది. కెమెరా మాడ్యూల్ను ఎగువ ఎడమ మూలలో అమర్చినట్లు కన్పిస్తోంది. ఇది గుండ్రని అంచులతో స్క్వేర్ ఆకారపు లేఅవుట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఫోన్ బాడీ నుంచి కాస్త పైకి లేచి ఉంటుంది. ఎగువ విభాగంలో రెండు కెమెరా లెన్స్లతో నిలువుగా పిల్-ఆకారపు మాడ్యూల్ ఉంది. అయితే దిగువ విభాగంలో రెండు వృత్తాకార కటౌట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి కెమెరా సెన్సార్ కోసం, మరొకటి వృత్తాకార LED ఫ్లాష్ కోసం. రియల్మీ బ్రాండింగ్ స్మార్ట్ఫోన్ కుడి అంచు వైపు కెమెరా మాడ్యూల్ దిగువన కన్పిస్తుంది.
టీజ్ చేసిన ఫినిషింగ్లకో మాస్టర్ గోల్డ్ వేరియంట్ ఆభరణాల ప్రేరేపిత మెటాలిక్ మిర్రర్ టెక్స్చర్తో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఇది ఫోన్కు ప్రీమియం లుక్ను ఇస్తుంది. అంతేకాక ఈ ఫోన్ అల్ట్రా-స్లిమ్గా కూడా కన్పిస్తోంది. దీంతో ఇది చేతిలో పట్టుకుంటే సౌకర్యమైన, కాస్త లగ్జరీ అనుభూతిని ఇస్తుందని చెప్పొచ్చు.
రియల్మీ 16 ప్రో 5G సిరీస్ ఫోన్ల డిజైన్ను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత డిజైనర్ నవోటో ఫుకాసావా రూపొందించారు. ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మాట్లాడుతూ "ఉరుకుల పరుగుల సిటీ జీవితంలో ఓ ప్రశాంతమైన లంగరుగా నిలిచే పరికరాన్ని సృష్టించడమే నా డిజైన్ ఫిలాసఫీ. ఇది యువతను ఆకట్టుకునే డిజైన్ను అందిస్తూ, సహజమైన సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది" అని ఆయన అన్నారు.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ సిరీస్లో "రియల్మీ 16 ప్రో ప్లస్ 5G" మోడల్ స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని కూడా లిస్టింగ్ నిర్ధారిస్తుంది. అయితే కచ్చితమైన చిప్సెట్ వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ ఫోన్ పోర్ట్రెయిట్ ఫొటోగ్రఫీ ప్రాధాన్యతతో వస్తుందని మైక్రోసైట్లో హైలైట్ చేసింది. ఇది 1x నుంచి 10x వరకు జూమ్ను అందిస్తుంది.
ఇంకా దీని కొత్త LumaColor అల్గోరిథం ముఖ్యంగా తక్కువ కాంతి ఉన్న పరిస్థితులలో కూడా రంగు కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తూ మంచి ఫొటోలను అందిస్తుంది. 16-బిట్ RAW ప్రాసెసింగ్తో పాటు ఇంటెలిజెంట్ కలర్-బ్రైట్నెస్ మ్యాచింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కెమెరా సిస్టమ్ TÜV రైన్ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్ మద్దతుతో కూడా వస్తోంది.
AI ఫీచర్లు: అదనంగా ఈ మైక్రోసైట్ AI ఎడిట్ జీనీ 2.0 గురించి ప్రస్తావించింది. ఇది వాయిస్ ఆధారిత ఎడిటింగ్ ఫీచర్లు, కొత్త AI ఫిల్టర్లను పరిచయం చేస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ అప్కమింగ్ "రియల్మీ 16 ప్రో 5G" సిరీస్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ UI 7తో వస్తుందని, అలాగే కంపెనీ దీనికి మూడు సంవత్సరాల OS అప్డేట్లు, నాలుగు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లు అందిస్తుందని కూడా మైక్రోసైట్ ధృవీకరించింది.
ధర ఎంతంటే?: ఫ్లిప్కార్ట్ మైక్రోసైట్లో ఈ ఫోన్ల ధరను "₹ 2X,999" అని పేర్కొన్నారు. దీనర్థం కంపెనీ వీటిని రూ.20,999 నుంచి రూ. 29,999 వరకు ధరలో విడుదల చేయనుంది.
మెమరీ ఆప్షన్లు: ఇక మెమరీ ఆప్షన్ల విషయానికొస్తే, "రియల్మీ 16 ప్రో 5G" సిరీస్ 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB వేరియంట్లలో వస్తుందని టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా "రియల్మీ 16 ప్రో 5G" పెబుల్ గ్రే, మాస్టర్ గోల్డ్, ఆర్కిడ్ పర్పుల్ రంగులలో లభించవచ్చని అంచనా. అయితే "రియల్మీ 16 ప్రో+ 5G" మోడల్ను మాస్టర్ గ్రే, మాస్టర్ గోల్డ్, కామెల్లియా పింక్ రంగులలో అందించే అవకాశం ఉంది.