'సెల్ఫీ మిర్రర్'​తో రియల్​మీ 16 5G లాంఛ్- కొనే ఆలోచన ఉంటే ఓ లుక్కేయండి!

7,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాతో పాటు భారతదేశపు మొట్టమొదటి "సెల్ఫీ మిర్రర్ ఫోన్​"గా రియల్​మీ 16 5G లాంఛ్ అయింది.

Realme 16 5G Launched in India
Realme 16 5G Launched in India (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 2, 2026 at 3:06 PM IST

Hyderabad: సెల్ఫీ మిర్రర్​తో "రియల్​మీ 16 5G" భారతదేశంలో విడుదలయ్యింది. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 టర్బో చిప్‌సెట్​తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 4,200 నిట్స్ పీక్​ బ్రైట్​నెస్​తో కూడిన 6.57-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇందులో 60W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది వెనుక వైపున డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. వినియోగదారులు ప్రధాన కెమెరాను ఉపయోగించి సెల్ఫీలు తీసుకునేందుకు వీలుగా, దీని వెనుక కెమెరా మాడ్యూల్‌లోనే ఒక 'సెల్ఫీ మిర్రర్​'ను కూడా పొందుపరిచారు. ఈ పరికరాన్ని కంపెనీ భారతదేశపు మొట్టమొదటి "సెల్ఫీ మిర్రర్ ఫోన్​"గా చెబుతోంది. ఈ కొత్త 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ రెండు వేర్వేరు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

రియల్​మీ 16 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 31,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 33,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 36,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ఎయిర్​ బ్లాక్
  • ఎయిర్ వైట్

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో "రియల్​మీ 16 5G" సేల్స్ ఏప్రిల్ 5 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఇది ప్రీ-ఆర్డర్​కు అందుబాటులో ఉంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ఫ్లిప్​కార్ట్, రియల్​మీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.

రియల్​మీ 16 5G ఆఫర్లు: ప్రారంభ ఆఫర్‌గా కంపెనీ ఈ "రియల్​మీ 16 5G"ని కొనుగోలు చేసేవారికి 12 నెలల వరకు 'No Cost EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదా) సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది. కొనుగోలుదారులు దీనిపై రూ. 2,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లేదా రూ. 6,000 ఎక్స్‌చేంజ్ బోనస్‌ను కూడా పొందవచ్చు.

రియల్‌మీ 16 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 93 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియో, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.57-అంగుళాల ఫుల్ HD+ (1,080x2,372 పిక్సెల్స్) AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఈ డిస్‌ప్లే 3,000Hz ఇన్‌స్టంట్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 4,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

చిప్​సెట్: ఈ రియల్​మీ 16 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 టర్బో చిప్‌సెట్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 12GB LPDDR4x RAM, 256GB UFS 2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఉష్ణ నిర్వహణ (thermal management) కోసం, ఇందులో 6,050 mm sq వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంది.

బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ అతిపెద్ద ప్రత్యేకతలలో ఒకటి దీని భారీ బ్యాటరీ. కంపెనీ ఇందులో 7000mAh బ్యాటరీని అమర్చింది. ఇది 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​, రివర్స్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్​ చేస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ 1,600 ఛార్జింగ్ సైకిళ్ల వరకు మన్నికగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఇది గరిష్ఠంగా 142 గంటల పాటు మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ సమయాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ "రియల్‌మీ 16 5G" వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో ఆటోఫోకస్, f/1.8 అపర్చర్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ సెన్సార్, అలాగే 2-మెగాపిక్సెల్ మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. వెనుక కెమెరా యూనిట్‌లో ఒక చిన్న అద్దం ఉంటుంది. రియల్​మీ దీన్ని "సెల్ఫీ మిర్రర్" అని పిలుస్తోంది. దీన్ని వెనుక కెమెరా పక్కనే అమర్చారు. దీని సహాయంతో వినియోగదారులు వెనుక కెమెరాతో సెల్ఫీలు తీసుకునే ముందు వాటిని చూసుకోవచ్చు (Preview). ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్​మీ UI 7.0 పై పనిచేస్తుంది. దీనికి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా అప్‌డేట్‌లు, మూడు ఆండ్రాయిడ్​ అప్‌గ్రేడ్‌లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

IP రేటింగ్‌: దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఇది IP69 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

కనెక్టివిటీ ఎంపికలు: దీనిలో అందుబాటులో ఉన్న కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో Bluetooth 5.3, 5G, 4G LTE, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C పోర్ట్, Wi-Fi 6 ఉన్నాయి. ఇది ముఖ గుర్తింపు (Facial Recognition) సదుపాయాన్ని అందిస్తుంది. ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

కొలతలు, బరువు: ఇది 158.30x75.13x8.10mm కొలతలతో సుమారు 183 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

