'సెల్ఫీ మిర్రర్'తో రియల్మీ 16 5G- భారత్లో ఈ ఫీచర్తో వస్తున్న మొదటి ఫోన్ ఇదేనట!
రియల్మీ 16 5G ఇండియా లాంఛ్ కన్ఫార్మ్ అయింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను సరికొత్త "సెల్ఫీ మిర్రర్" ఫీచర్తో తీసుకువస్తున్నట్లు టీజర్ ద్వారా వెల్లడించింది.
Published : March 24, 2026 at 4:52 PM IST
Hyderabad: ఈ ఏడాది జనవరిలో రియల్మీ భారతదేశంలో "రియల్మీ 16 ప్రో", "రియల్మీ 16 ప్రో+" అనే రెండు ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ సిరీస్లో కొత్తగా "రియల్మీ 16 5G" మోడల్ను తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే ఈ స్టాండర్డ్ మోడల్ రూపకల్పన, ఫీచర్లు "ప్రో" మోడళ్లకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. కంపెనీ ఈ పరికరాన్ని భారతదేశపు మొట్టమొదటి "Selfie Mirror Phone"గా చెబుతోంది. వెనుక భాగంలో ఒక చిన్న వృత్తాకార అద్దం కలిగిన ఈ ఫోన్ను, ముఖ్యంగా సెల్ఫీలను అమితంగా ఇష్టపడే యువత కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇప్పటికే వియత్నాంలో విడుదలైన ఈ ఫోన్ను భారతదేశంలో కూడా అతి త్వరలోనే అధికారికంగా ఆవిష్కరించనున్నట్లు భావిస్తున్నారు.
స్టైలిష్ హారిజాంటల్ కెమెరా స్ట్రిప్, సెల్ఫీ మిర్రర్: ఈ అప్కమింగ్ "రియల్మీ16 5G" డిజైన్, "ప్రో" మోడల్స్లో కనిపించే చతురస్రాకార కెమెరా ఐలాండ్కు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. దీని వెనుక ప్యానెల్పై, గూగుల్ "పిక్సెల్" ఫోన్లు, "ఐఫోన్ ఎయిర్"ను గుర్తుచేసేలా ఒక హారిజాంటల్ కెమెరా స్ట్రిప్ ఉంటుంది.
ఈ స్ట్రిప్లోనే ఒక చిన్న గుండ్రని అద్దం పొందుపరచారు. వెనుక కెమెరాతో సెల్ఫీలు తీసుకునేటప్పుడు ఈ అద్దం వ్యూఫైండర్గా పనిచేస్తుంది. ఫలితంగా సెల్ఫీలు మరింత స్పష్టంగా, అత్యంత వివరాలతో కూడి రెడీ ఫర్ సోషల్ మీడియాగా వస్తాయి. తమ స్నేహితులతో సెల్ఫీలు తీసుకోవాలనుకునే యువ వినియోగదారులకు ఈ ఫీచర్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
కంపెనీ దీన్ని "ఎలిగెంట్ ఎయిర్ డిజైన్" అని పిలుస్తోంది. ఈ ఫోన్ లైట్వెయిట్తో స్లిమ్ డిజైన్లో వస్తుంది, చేతిలో సౌకర్యవంతంగా ఇమిడిపోతుంది. దీని కాంపాక్ట్ ఫారమ్ ఫ్యాక్టర్ చేతితో సులభంగా వాడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న బిగ్ స్క్రీన్ ఫోన్లతో పోలిస్తే, ఇది కాస్త చిన్నదిగా, అయితే మరింత సౌకర్యవంతంగా అనిపిస్తుంది. ఈ డిజైన్ ముఖ్యంగా యువతకు, స్టైలిష్, విలక్షణమైన లుక్ను కోరుకునే వారికి బాగా నచ్చుతుంది.
రియల్మీ 16 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ "రియల్మీ 16 5G"లో 6.57-అంగుళాల FHD+ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, DT స్టార్ D+ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ను కలిగి ఉంది. దీని స్క్రీన్ చాలా ప్రకాశవంతంగా, సున్నితంగా ఉంటుంది. ఇది బయట ఉపయోగించేటప్పుడు కూడా అద్భుతమైన యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. దీని కెమెరా సెటప్ కూడా పటిష్ఠంగా ఉంది. వెనుకవైపు ఇది 50MP సోనీ IMX852 ప్రైమరీ సెన్సార్, 2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. లూమాకలర్ ప్రాసెసింగ్, AI ఎడిట్ జీనీ వంటి ఫీచర్లు హై-క్వాలిటీ ఫొటోలు, వీడియోలను క్యాప్చర్ చేయడాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. సెల్ఫీల కోసం, 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది, ఇది ఈ ఫోన్కు ఒక ముఖ్యమైన హైలైట్గా నిలుస్తుంది. అదనంగా, సెల్ఫీ మిర్రర్ ఫీచర్ సహాయంతో, వినియోగదారులు వెనుక కెమెరాను ఉపయోగించి అద్భుతమైన సెల్ఫీలను తీసుకోవచ్చు.
మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 టర్బో చిప్సెట్: ఈ పరికరంలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 టర్బో చిప్సెట్ను కలిగి ఉంది. గతంలో వచ్చిన రియల్మీ 15 మోడల్లో ఉన్న డైమెన్సిటీ 7300 ప్లస్ చిప్సెట్తో పోలిస్తే, ఇది పెద్దగా మెరుగుదల (Upgrade)గా అనిపించకపోవచ్చు. అయితే, వాస్తవ వినియోగంలో వీటి పనితీరు మధ్య ఉండే అసలైన వ్యత్యాసం పరీక్షించిన తర్వాతే స్పష్టమవుతుంది. మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్ అవసరాలకు ఇది తగినంత సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుందని ఆశించవచ్చు.
భారీ 7000mAh బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్లో బ్యాటరీయే అత్యంత ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ భారీ 7000mAh బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సులభంగా రెండు రోజుల పాటు పనిచేస్తుంది. ఇది 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్స్తో, ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నుంచి పూర్తి రక్షణను అందిస్తుంది. ఇందులో ఉష్ణోగ్రత నిర్వహణ కోసం 6050mm² వేపర్ ఛాంబర్ ఉంటుంది.
కెమెరా, బ్యాటరీ పనితీరుకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు ఈ ఫోన్ను పరగణలోనికి తీసుకోవచ్చు. 'ప్రో' మోడళ్లతో పోలిస్తే, ఇది తక్కువ ధరలోనే అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర వివరాలు అధికారికంగా వెలువడేంత వరకు, దీనిని ముందస్తుగా (pre-order) ఆర్డర్ చేయకుండా ఉండటమే మంచిదని చెప్పొచ్చు. త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానున్న ఈ ఫోన్, మార్కెట్లో కచ్చితంగా ఒక భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించే అవకాశం ఉంది.