రే-బాన్ మెటా ​గ్లాసెస్​లో దీపికా పదుకొనే వాయిస్- ఇది కదా అసలైన దివాళీ వైబ్!

రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్‌లో కొత్త ఫీచర్లు- వివరాలు ఇవే!

Now with Ray-Ban Meta glasses, Diwali photo editing and QR payments up to ₹1000 can be done just by speaking, without touching the phone or wallet.
Now with Ray-Ban Meta glasses, Diwali photo editing and QR payments up to ₹1000 can be done just by speaking, without touching the phone or wallet. (Photo Credit- Meta and IANS)
Published : October 17, 2025 at 12:38 PM IST

Hyderabad: మెటా భారతదేశంలో తన రే-బాన్ మెటా స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ను మరింత స్మార్ట్‌గా మార్చింది. ఇప్పుడు ఈ గ్లాసెస్‌ను స్టైలింగ్ లేదా ఫొటోలు క్లిక్ చేయడం కోసం మాత్రమే కాకుండా మాట్లాడటానికి, పేమెంట్లు చేయడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీపావళి సందర్భంగా రే-బాన్ మెటా స్మార్ట్ గ్లాసెస్ భారతీయ వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. దీనిలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ దీపికా పదుకొనే వాయిస్​ను కూడా విలీనం చేసింది. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్​గ్లాసెస్​ను ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే, అది దీపికా పదుకొనే వాయిస్‌లో మీకు రిప్లై ఇస్తుంది.

అదనంగా మెటా తన స్మార్ట్​గ్లాసెస్‌లో హిందీ వాయిస్ సపోర్ట్, UPI లైట్ పేమెంట్ ఫీచర్, దీపావళి స్పెషల్ ఫొటో రీస్టైలింగ్ వంటి కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్లాసెస్ టెక్ గాడ్జెట్‌గా మాత్రమే కాకుండా స్మార్ట్ AI అసిస్టెంట్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి.

రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్​లో దీపికా పదుకొనే వాయిస్: Meta AI ఇప్పుడు దీపికా పదుకొనే వాయిస్‌లో మాట్లాడుతుంది. కంపెనీ భారత వినియోగదారుల​ కోసమే ప్రత్యేకంగా తన రే-బాన్ మెటా స్మార్ట్​గ్లాసెస్​లో ఈ AI వాయిస్ మోడల్​ను తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర అనేక ప్రముఖుల వాయిస్‌ ఆప్షన్​ను కూడా అందించింది. అంటే మీకు దీపికా పదుకొనే వాయిస్ కావాలనుకుంటే ఆ వాయిస్​నే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మీకు నచ్చిన ఇతర సెలబ్రిటీల వాయిస్​ను కూడా పొందొచ్చు. మీరు వాయిస్​ను ఎనేబుల్ చేసుకున్న అనంతరం ఇది మీతో ఆ వాయిస్​లోనే మాట్లాడుతుంది. మీరు Meta AI యాప్‌లో (భాష & వాయిస్ విభాగంలో) ఈ వాయిస్‌ని ఎంచుకోవచ్చు.

Meta Adds Celebrity Voice Option to Ray-Ban Meta Glasses
Meta Adds Celebrity Voice Option to Ray-Ban Meta Glasses (Photo Credit- Meta)

ఇప్పుడు Meta AI తో హిందీలో మాట్లాడొచ్చు: ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు అత్యంత ముఖ్యమైన అప్‌డేట్. రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్ ఇప్పుడు పూర్తి హిందీ భాషా మద్దతుతో వస్తున్నాయి. మీరు ఇప్పుడు మీ ఫోన్‌ను తాకకుండానే మెటా ఏఐతో హిందీలో మాట్లాడవచ్చు.

ఉదాహరణకు:

"Hey Meta, आज मौसम कैसा है?"

"Hey Meta, एक फोटो क्लिक करो."

"Hey Meta, मम्मी को कॉल लगाओ."

ఇలా హిందీలో చెప్తే చాలు మీరు మీ స్మార్ట్​ఫోన్​ను టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఈ స్మార్ట్​గ్లాసెస్ ఆటోమేటిక్​గా ఆ పని చేసి పెడతాయి.

హిందీ భాషలోకి సెట్టింగ్​లను ఎలా మార్చాలి?:

  • ఇందుకోసం ముందుగా "Meta AI" యాప్‌ను తెరవండి.
  • తర్వాత Device Settings > Meta AI > Language and Voiceకి వెళ్లండి.
  • అక్కడ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.

ఈ ఫీచర్​ను సర్వమ్ (Sarvam) అనే భారతీయ AI కంపెనీ సహాయంతో రూపొందించారు.

దివాళీ-స్టైల్ ఫొటో ఎడిటింగ్: దీపావళి పండగ కోసం మెటా AI ఒక ప్రత్యేక ఫీచర్‌ను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు మీరు మీ గ్లాసెస్​తో తీసిన ఫొటోలను దివాళీ-థీమ్​తో రీస్టైలింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కలర్​ఫుల్ రంగోలీలు, ప్యాటర్న్​లు, బాణసంచా, దీపాలు ఉంటాయి.

దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?:

  • ఇందుకోసం మీరు ముందుగా మీ స్మార్ట్​గ్లాసెస్​తో ఫొటో తీయండి.
  • తర్వాత "Hey Meta, Restyle This"అని చెప్పండి చాలు.
  • వెంటనే మెటా AI మీ ఫొటోను దివాళీ-థీమ్​తో రీస్టైలింగ్ చేస్తుంది.
  • ఎడిట్ చేసిన ఫొటోలను మెటా AI యాప్‌లో చూడవచ్చు.

