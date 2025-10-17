రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్లో దీపికా పదుకొనే వాయిస్- ఇది కదా అసలైన దివాళీ వైబ్!
రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్లో కొత్త ఫీచర్లు- వివరాలు ఇవే!
Published : October 17, 2025 at 12:38 PM IST
Hyderabad: మెటా భారతదేశంలో తన రే-బాన్ మెటా స్మార్ట్ గ్లాసెస్ను మరింత స్మార్ట్గా మార్చింది. ఇప్పుడు ఈ గ్లాసెస్ను స్టైలింగ్ లేదా ఫొటోలు క్లిక్ చేయడం కోసం మాత్రమే కాకుండా మాట్లాడటానికి, పేమెంట్లు చేయడానికి కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దీపావళి సందర్భంగా రే-బాన్ మెటా స్మార్ట్ గ్లాసెస్ భారతీయ వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. దీనిలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ దీపికా పదుకొనే వాయిస్ను కూడా విలీనం చేసింది. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్గ్లాసెస్ను ఏదైనా ప్రశ్న అడిగితే, అది దీపికా పదుకొనే వాయిస్లో మీకు రిప్లై ఇస్తుంది.
అదనంగా మెటా తన స్మార్ట్గ్లాసెస్లో హిందీ వాయిస్ సపోర్ట్, UPI లైట్ పేమెంట్ ఫీచర్, దీపావళి స్పెషల్ ఫొటో రీస్టైలింగ్ వంటి కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ గ్లాసెస్ టెక్ గాడ్జెట్గా మాత్రమే కాకుండా స్మార్ట్ AI అసిస్టెంట్గా కూడా పనిచేస్తాయి.
The next evolution of AI glasses is here: meet Meta Ray-Ban Display and Meta Neural Band. Learn more: https://t.co/q0wYlE4hGR— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 18, 2025
రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్లో దీపికా పదుకొనే వాయిస్: Meta AI ఇప్పుడు దీపికా పదుకొనే వాయిస్లో మాట్లాడుతుంది. కంపెనీ భారత వినియోగదారుల కోసమే ప్రత్యేకంగా తన రే-బాన్ మెటా స్మార్ట్గ్లాసెస్లో ఈ AI వాయిస్ మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇందులో భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర అనేక ప్రముఖుల వాయిస్ ఆప్షన్ను కూడా అందించింది. అంటే మీకు దీపికా పదుకొనే వాయిస్ కావాలనుకుంటే ఆ వాయిస్నే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మీకు నచ్చిన ఇతర సెలబ్రిటీల వాయిస్ను కూడా పొందొచ్చు. మీరు వాయిస్ను ఎనేబుల్ చేసుకున్న అనంతరం ఇది మీతో ఆ వాయిస్లోనే మాట్లాడుతుంది. మీరు Meta AI యాప్లో (భాష & వాయిస్ విభాగంలో) ఈ వాయిస్ని ఎంచుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు Meta AI తో హిందీలో మాట్లాడొచ్చు: ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు అత్యంత ముఖ్యమైన అప్డేట్. రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్ ఇప్పుడు పూర్తి హిందీ భాషా మద్దతుతో వస్తున్నాయి. మీరు ఇప్పుడు మీ ఫోన్ను తాకకుండానే మెటా ఏఐతో హిందీలో మాట్లాడవచ్చు.
ఉదాహరణకు:
"Hey Meta, आज मौसम कैसा है?"
"Hey Meta, एक फोटो क्लिक करो."
"Hey Meta, मम्मी को कॉल लगाओ."
ఇలా హిందీలో చెప్తే చాలు మీరు మీ స్మార్ట్ఫోన్ను టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఈ స్మార్ట్గ్లాసెస్ ఆటోమేటిక్గా ఆ పని చేసి పెడతాయి.
హిందీ భాషలోకి సెట్టింగ్లను ఎలా మార్చాలి?:
- ఇందుకోసం ముందుగా "Meta AI" యాప్ను తెరవండి.
- తర్వాత Device Settings > Meta AI > Language and Voiceకి వెళ్లండి.
- అక్కడ హిందీ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి.
ఈ ఫీచర్ను సర్వమ్ (Sarvam) అనే భారతీయ AI కంపెనీ సహాయంతో రూపొందించారు.
దివాళీ-స్టైల్ ఫొటో ఎడిటింగ్: దీపావళి పండగ కోసం మెటా AI ఒక ప్రత్యేక ఫీచర్ను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు మీరు మీ గ్లాసెస్తో తీసిన ఫొటోలను దివాళీ-థీమ్తో రీస్టైలింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కలర్ఫుల్ రంగోలీలు, ప్యాటర్న్లు, బాణసంచా, దీపాలు ఉంటాయి.
దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి?:
- ఇందుకోసం మీరు ముందుగా మీ స్మార్ట్గ్లాసెస్తో ఫొటో తీయండి.
- తర్వాత "Hey Meta, Restyle This"అని చెప్పండి చాలు.
- వెంటనే మెటా AI మీ ఫొటోను దివాళీ-థీమ్తో రీస్టైలింగ్ చేస్తుంది.
- ఎడిట్ చేసిన ఫొటోలను మెటా AI యాప్లో చూడవచ్చు.