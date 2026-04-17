మార్కెట్లోకి 'రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ట్వంటీ ఎడిషన్'- డిజైన్ ఎలా ఉందో తెలుసా?
ల్యాండ్ రోవర్ తన "రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్" 20వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "ట్వంటీ ఎడిషన్" పేరుతో దీనిలో ఓ కొత్త మోడల్ను ఆవిష్కరించింది.
Published : April 17, 2026 at 4:17 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ SUVల తయారీ సంస్థ ల్యాండ్ రోవర్, తమ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SUV 20వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని గ్లోబల్ మార్కెట్లో 'ట్వంటీ ఎడిషన్'ను పరిచయం చేసింది. ఈ ఎడిషన్ను ప్రత్యేకంగా నిలపడానికి, కంపెనీ దీని ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్లో కొత్త మెటీరియల్స్ను వినియోగించడంతో పాటు అనేక ప్రీమియం ఫీచర్లను పొందుపరిచింది.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ట్వంటీ ఎడిషన్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: డిజైన్ పరంగా చూస్తే, ఈ కొత్త ఎడిషన్ను రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ డైనమిక్ SE వేరియంట్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇది బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్ ప్యాక్తో పాటు ముందు చక్రాల ఆర్చీలపై ప్రత్యేకమైన 'Twenty' బ్యాడ్జింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ మోడల్ శాంటోరిని బ్లాక్ (Santorini Black), ఒస్తుని వైట్ (Ostuni White), సాంగ్వినెల్లో ఆరెంజ్ (Sanguinello Orange)తో సహా మొత్తం మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
దీనిలో అత్యంత ఆకట్టుకునే, అందరి దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షించే కలర్ ఆప్షన్ సాంగ్వినెల్లో ఆరెంజ్. ఇది అసలైన 2004 రేంజ్ స్టార్మర్ కాన్సెప్ట్, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఫస్ట్ ఎడిషన్లోని వెసువియస్ ఆరెంజ్ (Vesuvius Orange) కలర్ స్కీమ్ నుంచి ప్రేరణ పొందిందని చెబుతారు. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్లో 23-అంగుళాల 'గ్లాస్ బ్లాక్' వీల్స్ ఉంటాయి. ఇవి 'గ్లాస్ స్పార్కిల్ సిల్వర్' రంగులో కూడా లభిస్తాయి.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ట్వంటీ ఎడిషన్ ఇంటీరియర్: ఈ కారు ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ SV నుంచి సేకరించిన ఎబోనీ విండ్సర్ లెదర్ సీట్లు అమర్చారు. దీనిని మరింత ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దేందుకు, ఫోర్జ్డ్ కార్బన్ ట్రిమ్, బ్లాక్ స్యూడ్ హెడ్లైనర్లను జోడించారు.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ట్వంటీ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ట్వంటీ ఎడిషన్లో మసాజ్ ఫంక్షన్తో కూడిన హీటెడ్ & వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, హీటెడ్ స్టీరింగ్ వీల్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, 18-స్పీకర్ల మెరిడియన్ 3D సరౌండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి అనేక అదనపు ఫీచర్లు ఉన్నాయి. డ్రైవర్ కోసం హీటెడ్ స్టీరింగ్ వీల్ అండ్ మెటల్ పెడల్స్తో పాటు, 13.7-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 13.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ను అందించారు.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ట్వంటీ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్ & పనితీరు: ప్రాంతాన్ని బట్టి, ఈ SUV రెండు విభిన్న పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలతో లభిస్తుంది. అమెరికా మార్కెట్లో ఇది 523 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 4.4-లీటర్ ట్విన్-టర్బో V8 ఇంజిన్తో లభిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ సహాయంతో వాహనం కేవలం 4.3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు.
మరోవైపు UK, యూరోపియన్ మార్కెట్లలో, ఈ కారు P550e ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ సెటప్తో వస్తుంది. ఇందులో 3.0-లీటర్ల, 6-సిలిండర్ల ఇంజిన్కు జతగా 105 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటార్, 38.2 kWh బ్యాటరీ ఉంటాయి. ఇది మొత్తంగా 542 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలాగే దీని WLTP డ్రైవింగ్ పరిధి (కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లో) 114 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది.