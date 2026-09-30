భారత్లో రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్ బుకింగ్స్ ఓపెన్: సింగిల్ ఛార్జ్తో 609km రేంజ్!
ల్యాండ్ రోవర్ ఎట్టకేలకు తన మోస్ట్ పాపులర్ SUV రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ను ఎలక్ట్రిక్ అవతార్లో ఆవిష్కరించింది. సింగిల్ ఛార్జ్తో ఏకంగా 609km రేంజ్ను అందించే ఈ వాహనం బుకింగ్లు కూడా భారతదేశంలో ప్రారంభమయ్యాయి.
Published : September 30, 2026 at 7:22 PM IST
Hyderabad: జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (JLR) తన ఎలక్ట్రిక్ పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తోంది. కంపెనీ సరికొత్త "రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్"ను ఆవిష్కరించడంతో పాటు భారత్లో బుకింగ్స్ను కూడా ప్రారంభించింది. రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ లైనప్లో ఇది మొట్టమొదటి పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ కావడం విశేషం.
ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV, గతంలో విడుదలైన రేంజ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్ఫామ్నే పంచుకుంటుంది. ఫుల్ ఛార్జ్పై ఇది 609 కిలోమీటర్ల వరకు WLTP రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
పనితీరు విషయానికొస్తే, ఈ SUV డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్తో పనిచేస్తుంది. ఇది ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (AWD) డ్రైవ్ట్రెయిన్ను కలిగి ఉంది. V8-పవర్డ్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్కు సమానమైన పనితీరును ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ అందిస్తుందని JLR తెలిపింది.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్: భారత్ లాంఛ్, అంచనా ధర
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్ మార్చి 2027 నాటికి CBU (Completely Built Unit) విధానంలో దిగుమతి అయ్యే వాహనంగా భారత్లోకి రానుంది. ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహనం కావడంతో భారత్-యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) కింద లభించే సుంకాల రాయితీలు దీనికి వర్తించవు. ఈ SUV ధర సుమారు రూ. 2.5 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా. ఇది సాధారణ నాన్-SV రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ కంటే ఎక్కువ.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్: పవర్ట్రెయిన్
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్ను, రేంజ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్లో ఉపయోగించిన అదే ఆర్కిటెక్చర్ అయిన JLR 800-వోల్ట్ MLA ఫ్లెక్స్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు. ఇది అదే 118.5kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ను ఉపయోగిస్తుంది. కానీ 609 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇది పెద్ద రేంజ్ రోవర్ ఎలక్ట్రిక్ కంటే 9 కిలోమీటర్లు అధికం. ఈ బ్యాటరీకి ఎనిమిది సంవత్సరాలు లేదా 1.6 లక్షల కిలోమీటర్లు, ఏది ముందుగా వస్తే దాని ప్రకారం ప్రామాణిక వారంటీ లభిస్తుంది.
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్: ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ డిజైన్
ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ చూసేందుకు పెట్రోల్తో నడిచే రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ముందు భాగంలో ఆకర్షణీయమైన LED హెడ్లైట్లు, ఏరోడైనమిక్ డిజైన్లో నలుపు రంగు గ్రిల్, దానిపై అడ్డంగా ఉండే ప్యాటర్న్, పక్కకు అమర్చిన ల్యాండ్ రోవర్ బ్యాడ్జ్ కనిపిస్తాయి. బోనెట్పై రేంజ్ రోవర్ అక్షరాలు ఉంటాయి. బంపర్లో ఫంక్షనల్ ఎయిర్ వెంట్లు అమర్చారు.
సైడ్ ప్రొఫైల్లో ఏరోడైనమిక్ ఇన్సర్ట్లతో 22-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, EV కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన వీల్ క్యాప్స్, బాడీలోకి ఇమిడిపోయే డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి. పిల్లర్లు, రూఫ్, వింగ్ మిర్రర్లు నలుపు రంగులో ఉంటాయి. వెనుక డిజైన్లో పెద్దగా మార్పు లేదు. గ్లాస్-బ్లాక్ ప్యానెల్పై రేంజ్ రోవర్ అక్షరాలు, LED టెయిల్ల్యాంప్లు యథావిధిగా ఉంటాయి. టెయిల్గేట్పై నలుపు రంగు స్పోర్ట్ బ్యాడ్జ్ తప్ప EV అని ప్రత్యేక బ్యాడ్జ్ ఉండదు.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV క్యాబిన్ పెట్రోల్ మోడల్ను పోలి ఉంటుంది. అందులోని టచ్-సెన్సిటివ్ కంట్రోల్స్తో మూడు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, 13.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 13.7-అంగుళాల క్లస్టర్ ఇందులోనూ ఉన్నాయి. అయితే వీటిలో ఈ-వెర్షన్కు తగ్గ మెనూలు ఉంటాయి. సెంటర్ కన్సోల్, డ్రైవ్-మోడ్ సెలెక్టర్ విషయంలో మాత్రం పెట్రోల్ మోడల్ డిజైన్నే యథాతథంగా కొనసాగించారు.
స్పోర్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఐదు సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్తో వస్తుంది. వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఫోర్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెనుక విండో సన్బ్లైండ్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఇందులో స్టాండర్డ్గా వస్తాయి.