క్వాంటం కమ్యూనికేషన్‌లో విప్లవం- లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్‌తో కాంతి సుడులు సృష్టించిన శాస్త్రవేత్తలు

మూడు పరిశోధనా సంస్థలకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు సూక్ష్మ నిర్మాణాల లోపల సుడిగుండాల వంటి ఆప్టికల్ టోర్నడోలను సృష్టించి, క్వాంటం కమ్యూనికేషన్‌లో సరళమైన ఫోటోనిక్ పరికరాల కోసం ఒక కొత్త మార్గాన్ని తెరిచారు.

Optical Tornadoes: In A Quantum Breakthrough Scientists Swirl Beams Of Light That Twist Like Miniature Whirlwinds (Image Credit: Marcin Muszyński, Faculty of Physics University of Warsaw)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 2:05 PM IST

Hyderabad: అత్యంత సూక్ష్మమైన నిర్మాణంలో కాంతి సుడిగాలిలా సుడులు తిరగగలదని శాస్త్రవేత్తలు తొలిసారిగా నిరూపించారు. వార్సా విశ్వవిద్యాలయం నివేదిక ప్రకారం, ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్, క్వాంటం టెక్నాలజీల కోసం సూక్ష్మ కాంతి వనరుల అభివృద్ధిలో ఇది విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురాగల ఒక అద్భుత ఆవిష్కరణ.

ఈ పరిశోధనను వార్సా విశ్వవిద్యాలయంలోని ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ, మిలిటరీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఫ్రాన్స్‌లోని ఇన్స్టిట్యూట్ పాస్కల్ CNRSకు చెందిన శాస్త్రవేత్తలు సంయుక్తంగా చేపట్టారు. ప్రస్తుత వ్యవస్థల కంటే సరళమైన, సులభంగా విస్తరించగల కాంపాక్ట్ ఫోటోనిక్ పరికరాలను తయారు చేసేందుకు ఇది కొత్త మార్గం చూపుతుందని నివేదిక పేర్కొంది.

కాంతి సుడి (Optical Vortex) అంటే?: పరిశోధకుల ప్రకారం, ఈ ఆవిష్కరణకు మూలమైన దృగ్విషయాన్ని 'కాంతి సుడి' లేదా 'ఆప్టికల్ వోర్టెక్స్' అని పిలుస్తారు. ఈ అధ్యయన రచయిత డాక్టర్ మార్సిన్ మటుస్జెవ్‌స్కీ, దీనిని " ఒక కాంతి తరంగం తన సొంత అక్షం చుట్టూ మెలికలు తిరుగుతూ, దాని దశ (phase) ఒక సర్పిలాకారంలోకి మారుతూ, విద్యుత్ క్షేత్రపు ధ్రువణత (Polarisation) కూడా భ్రమణం చెందడం ప్రారంభించే స్థితి"గా వర్ణించారు.

క్వాంటం కమ్యూనికేషన్, సూక్ష్మ వస్తువులను నియంత్రించడంలో ఆప్టికల్ వోర్టెక్స్‌కు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. అయితే ఇప్పటివరకు వీటిని ఉత్పత్తి చేయాలంటే సంక్లిష్టమైన నానోస్ట్రక్చర్స్ లేదా భారీ ప్రయోగశాల సెటప్‌లు అవసరమయ్యేవి.

లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్​తో కొత్త సొల్యూషన్: శాస్త్రవేత్తలు ఇందుకోసం ఒక భిన్నమైన వ్యూహాన్ని ఎంచుకుని, అర్ధ-ఘన లేదా జిగటగా ఉండే ద్రవ స్ఫటికాలను ఉపయోగించారు. వార్సా విశ్వవిద్యాలయం నివేదిక ప్రకారం, ఈ పదార్థంలో టోరాన్‌లు అనే ప్రత్యేక డిఫెక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వీటిని DNAను పోలిన, గట్టిగా మెలితిరిగిన సర్పిలాకార నిర్మాణాలుగా వర్ణిస్తారు. ఇవి ఒక డోనట్ ఆకారాన్ని పోలిన వలయంగా మూసుకుపోతాయి.

వార్సా విశ్వవిద్యాలయం, ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీలో నానోటెక్నాలజీ విద్యార్థిని అయిన జోవన్నా మెడ్రిజ్కా.. టోరాన్‌లు కాంతికి సూక్ష్మ ఉచ్చులుగా పనిచేస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఫోటాన్‌ల కోసం ఒక కృత్రిమ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సృష్టించడం ద్వారా వీటిని తయారు చేస్తారు, ఇది టోరాన్‌ల తయారీలో ఒక కీలకమైన దశ.

అయితే ఎలక్ట్రాన్​ల మాదిరిగా కాంతి అయస్కాంత క్షేత్రాలకు స్పందించనప్పటికీ, లిక్విడ్ క్రిస్టల్‌లో ఉండే బైర్‌ఫ్రింజెన్స్ వల్ల మ్యాథమెటికల్‌గా అదే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. ఫలితంగా కాంతి సైక్లోట్రాన్ కక్ష్యలలో తిరిగే ఎలక్ట్రాన్‌ల మాదిరిగా వంగుతుందని ఆమె వివరించారు.

ఈ ప్రభావాన్ని పెంచడానికి, పరిశోధకులు టోరాన్‌ను ఆప్టికల్ మైక్రోక్యావిటీ లోపల ఉంచారు. అద్దాలతో కూడిన ఈ నిర్మాణం కాంతిని పదే పదే పరావర్తనం చెందించి, ఎక్కువ కాలం పాటు బంధించి ఉంచుతుంది. బాహ్య విద్యుత్ వోల్టేజ్ ఉపయోగించి ట్రాప్ పరిమాణాన్ని, తద్వారా కాంతి లక్షణాలను సర్దుబాటు చేయవచ్చని నివేదిక పేర్కొంది.

చారిత్రాత్మక ఫలితం:

నివేదిక ప్రకారం, అత్యంత ముఖ్యమైన ఫలితం ఏంటంటే, అత్యల్ప శక్తి స్థితి అయిన గ్రౌండ్ స్టేట్‌లో, కక్ష్య కోణీయ ద్రవ్యవేగాన్ని కలిగి ఉన్న కాంతిని మొదటిసారిగా సాధించడం.

యూనివర్సిటీ క్లెర్మాంట్ ఆవెర్గ్నేకు చెందిన ప్రొఫెసర్ గియోమ్ మాల్పుచ్ మాట్లాడుతూ "గ్రౌండ్ స్టేట్ అత్యంత స్థిరమైనది, శక్తి నిల్వకు అనుకూలమైనది. దీంతో లేసింగ్ సాధించడం చాలా సులభం అవుతుంది" అని అన్నారు.

ఈ ఫలితాన్ని ధృవీకరించడానికి, పరిశోధకులు సిస్టమ్‌లోకి ఒక 'లేజర్ డై'ని ప్రవేశపెట్టారు. తద్వారా నిర్దిష్ట శక్తి, ఉద్గార దిశలో తిరుగుతూ, లేజర్ లైట్ లాగే ప్రవర్తించే కోహెరెంట్ కాంతిని పొందారు.

సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే: వాళ్లు చేసింది నిజంగానే వర్క్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి, ఆ సెటప్‌లోకి 'లేజర్ డై' అనే పదార్థాన్ని కలిపారు. అప్పుడు వచ్చిన లైట్ సుడిగాలిలా తిరుగుతూనే, లేజర్ లాగా ఒకే రంగులో, ఒకే దిశలో, పవర్‌ఫుల్‌గా వచ్చింది. అంటే వాళ్ల ఎక్స్‌పెరిమెంట్ సక్సెస్ అయింది అని ప్రూవ్ అయింది.

సింపుల్ ఫోటోనిక్స్ అండ్ క్వాంటం టెక్నాలజీ: నివేదిక ప్రకారం, లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ వంటి స్వీయ-వ్యవస్థీకృత పదార్థాలు సంక్లిష్ట నానోటెక్నాలజీకి బదులుగా నిర్మాణాత్మక కాంతిని సృష్టించగలవని ఈ టెక్నాలజీ రుజువు చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఇది ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్, క్వాంటం టెక్నాలజీల కోసం సరళమైన, మరింత విస్తరించదగిన ఫోటోనిక్ పరికరాలను రూపొందించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని మిలిటరీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ విక్టర్ పీసెక్ అన్నారు.

పరిశోధన బృందానికి నాయకత్వం వహించిన ప్రొఫెసర్ జాసెక్ స్జిట్కో మాట్లాడుతూ.. "ఇది క్వాంటం మెకానిక్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఆప్టిక్స్, సాలిడ్-స్టేట్ ఫిజిక్స్ వరకు భౌతిక శాస్త్రంలోని అనేక రంగాలను అనుసంధానిస్తుంది. తద్వారా ఇటీవల కాలంలో ఫోటోనిక్స్‌లో జరిగిన అత్యంత అంతర్విభాగ పురోగతులలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది" అని తెలిపారు.

అంటే, ఇప్పటివరకు కాంప్లెక్స్ నానోటెక్ లేకుండా ఇలాంటి కాంతిని సృష్టించడం కుదరలేదు. కానీ ఇప్పుడు లిక్విడ్ క్రిస్టల్ లాంటి సింపుల్ మెటీరియల్‌తోనే చేసేశారు. దీంతో ఫ్యూచర్‌లో చిన్న చిప్స్, ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్, క్వాంటం కంప్యూటర్లు చేయడం చాలా ఈజీ, చీప్ అవుతుంది. ఇది ఫిజిక్స్‌లో చాలా బ్రాంచ్‌లను కలిపిన పెద్ద రీసెర్చ్.

నిజ జీవితంలో ఉపయోగాలు: ఈ ఆప్టికల్ టోర్నడో టెక్నాలజీ సహాయంతో పరిశోధకులు మరింత సురక్షితమైన, హ్యాక్ చేయలేని కమ్యూనికేషన్ ఛానెల్‌లను సృష్టించగలరు. భవిష్యత్ క్వాంటం నెట్‌వర్క్‌ల కోసం అధిక డేటా ట్రాన్స్‌మిషన్‌ను కూడా అందించగలరు.

ఆప్టికల్ వోర్టిసెస్ సూక్ష్మమైనవి కాబట్టి, అవి ప్రత్యేక నిర్మాణాత్మక కాంతిని ఉత్పత్తి చేసే చిన్న, పవర్-ఎఫిషియంట్ లేజర్‌లను రూపొందించడానికి ఇవి వీలు కల్పిస్తాయి. అంతేకాకుండా, సూక్ష్మ వస్తువులను కచ్చితంగా నియంత్రించడానికి, రవాణా చేయడానికి కూడా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు. ఇది జీవ పరిశోధన, నానోటెక్నాలజీలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

ఇంకా క్లియర్​గా చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా 3 ఉపయోగాలు:

  • సూపర్ సెక్యూర్ నెట్‌వర్క్: హ్యాక్ చేయలేని కమ్యూనికేషన్, క్వాంటం ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ పెరుగుతుంది.
  • చిన్న లేజర్స్: ఫోన్ చిప్‌లో ఇమిడిపోయే సైజ్‌లో పవర్‌ఫుల్ లేజర్స్ తయారు చేయొచ్చు.
  • నానో సర్జరీ: బ్యాక్టీరియా, సెల్స్ లాంటి చిన్న వస్తువులను టచ్ చేయకుండానే కదపొచ్చు.

