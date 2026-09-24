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ఆడియో రంగంలో సరికొత్త విప్లవం: క్వాల్‌కామ్ 'స్నాప్‌డ్రాగన్ సౌండ్ ఎలైట్ జెన్ 2' ఆవిష్కరణ!

ఆడియో టెక్నాలజీలో మరో ముందడుగు వేస్తూ క్వాల్‌కామ్ సరికొత్త 'స్నాప్‌డ్రాగన్ సౌండ్ ఎలైట్ జెన్ 2' చిప్​ను తీసుకొచ్చింది. అత్యాధునిక AI, కెమెరా, సుపీరియర్ ఆడియో ఫీచర్లతో ఇది ఆడియో వేరబుల్స్ తీరునే మార్చేయనుంది.

AI ఆడియో వేరబుల్స్ కోసం క్వాల్‌కామ్ కొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ సౌండ్ ఎలైట్ జెన్​ 2 చిప్​సెట్​ను ఆవిష్కరించింది.
AI ఆడియో వేరబుల్స్ కోసం క్వాల్‌కామ్ కొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ సౌండ్ ఎలైట్ జెన్​ 2 చిప్​సెట్​ను ఆవిష్కరించింది. (ఫొటో క్రెడిట్: Qualcomm)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 9:00 PM IST

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Hyderabad: క్వాల్‌కామ్ టెక్నాలజీస్, స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్ 2026 (Snapdragon Summit 2026)లో AI ఆడియో వేరబుల్స్ కోసం కొత్త చిప్‌సెట్‌ను విడుదల చేసింది. దీన్ని 'స్నాప్‌డ్రాగన్ సౌండ్ ఎలైట్ జెన్ 2' పేరుతో తీసుకొచ్చారు. ఇయర్‌బడ్స్, హెడ్‌ఫోన్స్ వంటి ఆడియో పరికరాలను మరింత స్మార్ట్‌గా మార్చేందుకు ఈ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను రూపొందించారు. ఇందులో మెరుగైన సౌండ్ క్వాలిటీ, వాయిస్ రికగ్నిషన్, ఆన్-డివైస్ AI సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. అలాగే దీనిలో మైక్రో-పవర్ Wi-Fi 6E కూడా ఉంది. ఇది పరికరాన్ని నేరుగా క్లౌడ్‌కు కనెక్ట్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

స్క్రీన్‌తో పని లేకుండా వాయిస్ ఆధారిత సహాయాన్ని అందించడమే దీని లక్ష్యమని కంపెనీ తెలిపింది. సుమారు 70 శాతం మంది యూజర్లు తమ వేరబుల్స్‌లో AI ఫీచర్లు కోరుకుంటున్నారని పేర్కొంది. స్క్రీన్లపై ఆధారపడటం కంటే వాయిస్ ద్వారా నేరుగా AIతో మాట్లాడటానికే ప్రజలు ఇష్టపడుతున్నారని క్వాల్‌కామ్ ప్రతినిధి జియాద్ అస్ఘర్ అన్నారు. ఈ చిప్ రియల్-టైమ్ అనువాదం, సందర్భోచిత సహాయం, వ్యక్తిగత వినికిడి ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా పర్సనలైజ్డ్ ఆడియో, ఆడియోను కెమెరా ఇన్‌పుట్‌తో కలిపే మల్టీమోడల్ అనుభవాలను అందిస్తుంది.

రెట్టింపు ఏఐ సామర్థ్యం: ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ గత తరం చిప్‌తో పోలిస్తే రెట్టింపు ఏఐ సామర్థ్యంతో పనిచేస్తుంది. దాదాపు 40 శాతం తక్కువ విద్యుత్‌ను వినియోగిస్తూ, 30 శాతం తక్కువ స్థలంలో ఇమిడిపోతుందని కంపెనీ తెలిపింది.

దీంతో చిన్న ఆడియో పరికరాల్లోనూ AI నిరంతరం యాక్టివ్‌గా ఉండగలదు. కెమెరా ఉన్న ఇయర్‌బడ్స్‌ను ఫొటోలు తీయడానికి బదులుగా, చుట్టుపక్కల వాతావరణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. వై-ఫై 6E సాయంతో పరికరం నేరుగా క్లౌడ్‌లోని AI అసిస్టెంట్, ఇతర సర్వీసులకు కనెక్ట్ అవుతుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ సౌండ్ యాప్స్ అండ్ ఏజెంట్స్‌ను ఉపయోగించి డెవలపర్లు ఇందులో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను జోడించే అవకాశం ఉంటుంది.

సౌండ్ & వాయిస్ క్వాలిటీ మెరుగుపరిచే ఫీచర్లు: ఇందులో క్వాల్‌కామ్ హై-క్వాలిటీ aptX Lossless ఆడియో టెక్నాలజీ ఉండటంతో నాణ్యత తగ్గకుండా ఒరిజినల్ క్వాలిటీలోనే మ్యూజిక్ వినవచ్చు. XPAN టెక్నాలజీ ప్రామాణిక బ్లూటూత్ పరిధి దాటినా కనెక్షన్ నిలకడగా ఉండేలా చేస్తుంది. దీనిలోని ఐదో తరం ANC, CVC టెక్నాలజీ శబ్దాన్ని తగ్గించి వాయిస్‌ను స్పష్టంగా గ్రహించడంలో తోడ్పడుతుంది. ఈ సిస్టమ్ మల్టీ మైక్రోఫోన్‌లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. స్నాప్‌డ్రాగన్ ఆడియో సెన్స్ సొల్యూషన్ కొత్త మైక్రోఫోన్‌లు, అల్గారిథమ్‌లతో వినియోగదారుడి వాయిస్‌కు, పరిసర శబ్దాలకు మధ్య తేడాను మరింత మెరుగ్గా గుర్తిస్తుంది. దీంతో ఏఐ అసిస్టెంట్‌లతో ఇంటరాక్షన్ సులభమవుతుంది.

ఈ చిప్‌ను ఇయర్‌బడ్స్, హెడ్‌ఫోన్స్, ఓపెన్-ఇయర్, హైబ్రిడ్ డిజైన్లు, కెమెరా ఉన్న ఇయర్‌బడ్స్, ఆడియో గ్లాసెస్, రాబోయే మల్టీమోడల్ పరికరాల కోసం రూపొందించారు. తయారీదారులు తమ సొంత ప్రోటోటైప్‌లను త్వరగా అభివృద్ధి చేయడానికి వీలుగా కంపెనీ రిఫరెన్స్ డిజైన్‌లను కూడా అందిస్తోంది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చూపించేందుకు స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్ 2026లో వాయిస్, కెమెరా, AI కలిసి పనిచేసే కాన్సెప్ట్ డివైజ్‌ను ప్రదర్శించారు.

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SNAPDRAGON SOUND ELITE GEN 2
స్నాప్‌డ్రాగన్ సౌండ్ ఎలైట్ జెన్ 2
క్వాల్‌కామ్ టెక్నాలజీస్
స్నాప్‌డ్రాగన్ సమ్మిట్ 2026
SNAPDRAGON SOUND ELITE GEN 2

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