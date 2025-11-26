ETV Bharat / technology

స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 SoC లాంఛ్- ఈ 'ఫ్లాగ్‌షిప్-కిల్లర్'తో వచ్చే తొలి స్మార్ట్​ఫోన్ ఇదే!

క్వాల్కమ్ నుంచి మరో పవర్​ఫుల్ చిప్​సెట్- వివరాలు మీకోసం!

Qualcomm Launches new Snapdragon 8 Gen 5
Qualcomm Launches new Snapdragon 8 Gen 5 (Photo Credit- Qualcomm)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం క్వాల్కమ్ కొత్త "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 SoC" లాంఛ్​తో తన మొబైల్ చిప్‌సెట్ లైనప్‌ను విస్తరించింది. ఈ ప్రాసెసర్​​ కంపెనీ అత్యంత శక్తివంతమైన "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" కంటే దిగువ పొజిషన్​లో ఉంటుంది. అయితే ఇది "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 3" కంటే మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుంది. దీన్ని మొదట వన్​ప్లస్ పరికరాల్లో ఉపయోగించనున్నట్లు క్వాల్కమ్ వెల్లడించింది. ఈ తాజా చిప్​సెట్​తో మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి స్మార్ట్​ఫోన్​ "వన్​ప్లస్ 15R" అని పేర్కొంది.

ఈ కొత్త చిప్‌సెట్ లాంఛ్​ క్వాల్కమ్ అనేక తాజా పనితీరు, సామర్థ్య మెరుగుదలలను ఎలైట్ టైర్‌కు చేరుకోలేని పరికరాలకు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అప్‌గ్రేడ్ చేసిన CPU, GPU, AI ప్రాసెసింగ్, కనెక్టివిటీ సామర్థ్యాలతో ఈ చిప్​సెట్​ రాబోయే 'ఫ్లాగ్‌షిప్-కిల్లర్' స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు బలమైన ఎంపికగా భావిస్తున్నారు.

OnePlus 15R will be powered by Snapdragon 8 Gen 5 chipset
OnePlus 15R will be powered by Snapdragon 8 Gen 5 chipset (PPhoto Credit- Qualcomm)

స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ ప్రారంభించిన ఈ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5", తన 8-సిరీస్ మొబైల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు కొత్త అడిషన్​గా ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ ప్రాసెసర్‌ను తన ప్రస్తుత చిప్‌సెట్ "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" కంటే లో-పొజిషన్​లో ఉంచింది. కానీ ఇది తక్కువ క్లాక్ స్పీడ్‌లో అదే డిజైన్ సూత్రాలను కలిగి ఉంది. ఈ ప్రాసెసర్ 3nm ప్రాసెస్‌పై నిర్మితమైంది. ఇది క్వాల్కమ్ తాజా ఓరియన్ CPU ఆర్కిటెక్చర్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. దీనిలో 3.8GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన రెండు ప్రైమ్ కోర్లు, 3.32GHz వద్ద క్లాక్ చేసిన ఆరు పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు ఉన్నాయి.

క్వాల్కమ్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, 2023లో ప్రారంభించిన "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 3"తో పోలిస్తే, ఈ తాజా "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5" CPU పనితీరులో 36 శాతం, GPU పనితీరులో 11 శాతం మెరుగుదలను అందిస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ ప్రాసెసర్​తో 46 శాతం వేగవంతమైన AI పనితీరు, ఓవరాల్ 13 శాతం సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఈ చిప్‌సెట్‌లో ఫ్రేమ్ మోషన్ ఇంజిన్ 3.0 మద్దతుతో అడ్రినో 840 GPU ఉంది, కానీ అడ్రినో హై-పెర్ఫార్మెన్స్ మెమరీ లేదు. ఈ కొత్త స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్లాట్‌ఫామ్.. స్నాప్‌డ్రాగన్ X80 5G మోడెమ్-RF సిస్టమ్‌ను అనుసంధానిస్తుంది. ఇది mmWave, సబ్-6GHz 5Gకి సపోర్ట్ చేస్తుంది.

