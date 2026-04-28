ETV Bharat / technology

మే 7న 'స్నాప్​డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా'- ఏ ప్రకటనలు వెలువడొచ్చు?

క్వాల్కమ్ తన 'స్నాప్​డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా' కార్యక్రమాన్ని మే 7న నిర్వహించనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో 2nm స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రాసెసర్‌ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.

Qualcomm To Host 'Snapdragon for India' Event On May 7, Will Showcase New Technologies And Chips For Next-Gen Devices
Qualcomm To Host 'Snapdragon for India' Event On May 7, Will Showcase New Technologies And Chips For Next-Gen Devices (Photo Credit- Qualcomm)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 28, 2026 at 2:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: క్వాల్కమ్ తన వార్షిక కార్యక్రమం 'స్నాప్​డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా' తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. మే 7, 2026న నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమంలో క్వాల్కమ్ తన అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ప్రదర్శించనుంది. కంపెనీ పలు సంచలనాత్మక ప్రకటనలు చేస్తుందని, అలాగే కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఆధారిత తన స్నాప్​డ్రాగన్ పరికరాలను ప్రదర్శిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ వార్షిక కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇంకా నిర్ధారించలేదు.

స్నాప్​డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా ఈవెంట్​లో ఏం ఆశించవచ్చు?: ఈ ఈవెంట్​లో క్వాల్కమ్ తన 2nm స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రాసెసర్‌ను ఆవిష్కరించనుందని భావిస్తున్నారు. అమెరికాకు చెందిన ఈ సెమీకండక్టర్ సంస్థ, స్నాప్​డ్రాగన్ X2 ఎలైట్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేసే AI-సామర్థ్యం గల ల్యాప్‌టాప్‌లను కూడా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ధరించగలిగే పరికరాల (Wearable Devices) కోసం రూపొందించిన ఒక AI-ఆధారిత SoCని కూడా ప్రదర్శించొచ్చు.

ఇంకా కంపెనీ వివో, వన్​ప్లస్ వంటి 'ఒరిజినల్ ఎక్విప్‌మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్' (OEMs) తో భాగస్వామ్యాలను కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, ఈ రెండు బ్రాండ్లు కూడా దాదాపు ఒకే సమయంలో దేశంలో తమ కొత్త పరికరాల శ్రేణిని విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.

వివో తన ఫ్లాగ్​షిప్ లైనప్​ అయిన "X300" సిరీస్‌ను విస్తరిస్తూ, మే 6, 2026న భారతదేశంలో "X300 అల్ట్రా", "X300 FE" మోడళ్లను విడుదల చేయనుంది. ఈ రెండు పరికరాలలోనూ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్‌సెట్​ను అందించనున్నారు. అదే సమయంలో వన్​ప్లస్ కూడా తన "నార్డ్ CE6" సిరీస్‌ను విడుదల చేయనుంది. ఈ లైనప్​లో "నార్డ్ CE6", "నార్డ్ CE6 లైట్​" మోడళ్లను తీసుకురానుంది. వీటిలో "నార్డ్ CE6" స్మార్ట్​ఫోన్​లో స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్​ను అమర్చనున్నారు.

గతేడాది దిల్లీలో జరిగిన 'ఇండియా ఆటో డే 2025' కార్యక్రమంలో భాగంగా మారుతి సుజుకి, మహింద్రా & మహింద్రా, రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ వంటి భారతీయ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలను ప్రకటించడానికి, అలాగే సరికొత్త మొబిలిటీ సాంకేతికతలను ఆవిష్కరించడానికి క్వాల్కమ్ తన స్నాప్​డ్రాగన్ వేదికను వినియోగించుకుంది. కాబట్టి ఈ ఏడాది, ఈ సెమీకండక్టర్ సంస్థ అనేక 'Internet of Things' (IoT), ఆటోమోటివ్ సాంకేతికతలను ఆవిష్కరించనుందని భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

QUALCOMM
SNAPDRAGON FOR INDIA WHAT TO EXPECT
SNAPDRAGON FOR INDIA
QUALCOMM UPCOMING CHIP
SNAPDRAGON FOR INDIA EVENT 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.