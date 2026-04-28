మే 7న 'స్నాప్డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా'- ఏ ప్రకటనలు వెలువడొచ్చు?
క్వాల్కమ్ తన 'స్నాప్డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా' కార్యక్రమాన్ని మే 7న నిర్వహించనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో 2nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రాసెసర్ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.
Published : April 28, 2026 at 2:22 PM IST
Hyderabad: క్వాల్కమ్ తన వార్షిక కార్యక్రమం 'స్నాప్డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా' తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. మే 7, 2026న నిర్వహించనున్న ఈ కార్యక్రమంలో క్వాల్కమ్ తన అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ప్రదర్శించనుంది. కంపెనీ పలు సంచలనాత్మక ప్రకటనలు చేస్తుందని, అలాగే కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఆధారిత తన స్నాప్డ్రాగన్ పరికరాలను ప్రదర్శిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ వార్షిక కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు. అయితే ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇంకా నిర్ధారించలేదు.
స్నాప్డ్రాగన్ ఫర్ ఇండియా ఈవెంట్లో ఏం ఆశించవచ్చు?: ఈ ఈవెంట్లో క్వాల్కమ్ తన 2nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రాసెసర్ను ఆవిష్కరించనుందని భావిస్తున్నారు. అమెరికాకు చెందిన ఈ సెమీకండక్టర్ సంస్థ, స్నాప్డ్రాగన్ X2 ఎలైట్ చిప్సెట్తో పనిచేసే AI-సామర్థ్యం గల ల్యాప్టాప్లను కూడా పరిచయం చేసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ధరించగలిగే పరికరాల (Wearable Devices) కోసం రూపొందించిన ఒక AI-ఆధారిత SoCని కూడా ప్రదర్శించొచ్చు.
ఇంకా కంపెనీ వివో, వన్ప్లస్ వంటి 'ఒరిజినల్ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యుఫ్యాక్చరర్స్' (OEMs) తో భాగస్వామ్యాలను కూడా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, ఈ రెండు బ్రాండ్లు కూడా దాదాపు ఒకే సమయంలో దేశంలో తమ కొత్త పరికరాల శ్రేణిని విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.
వివో తన ఫ్లాగ్షిప్ లైనప్ అయిన "X300" సిరీస్ను విస్తరిస్తూ, మే 6, 2026న భారతదేశంలో "X300 అల్ట్రా", "X300 FE" మోడళ్లను విడుదల చేయనుంది. ఈ రెండు పరికరాలలోనూ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 చిప్సెట్ను అందించనున్నారు. అదే సమయంలో వన్ప్లస్ కూడా తన "నార్డ్ CE6" సిరీస్ను విడుదల చేయనుంది. ఈ లైనప్లో "నార్డ్ CE6", "నార్డ్ CE6 లైట్" మోడళ్లను తీసుకురానుంది. వీటిలో "నార్డ్ CE6" స్మార్ట్ఫోన్లో స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్ను అమర్చనున్నారు.
గతేడాది దిల్లీలో జరిగిన 'ఇండియా ఆటో డే 2025' కార్యక్రమంలో భాగంగా మారుతి సుజుకి, మహింద్రా & మహింద్రా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వంటి భారతీయ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలను ప్రకటించడానికి, అలాగే సరికొత్త మొబిలిటీ సాంకేతికతలను ఆవిష్కరించడానికి క్వాల్కమ్ తన స్నాప్డ్రాగన్ వేదికను వినియోగించుకుంది. కాబట్టి ఈ ఏడాది, ఈ సెమీకండక్టర్ సంస్థ అనేక 'Internet of Things' (IoT), ఆటోమోటివ్ సాంకేతికతలను ఆవిష్కరించనుందని భావిస్తున్నారు.