'పల్సర్' 25 ఏళ్ల సెలబ్రేషన్- భారీ డిస్కౌంట్లతో పాటు ఫ్రీ సర్వీసింగ్!!
పల్సర్ బైక్ కొనాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఇదే సరైన సమయం- కస్టమర్లకు రూ.7వేల వరకు బెనిఫిట్స్!
Published : January 5, 2026 at 3:28 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో బజాజ్ ఆటో పల్సర్ బ్రాండ్ 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, కంపెనీ పల్సర్ శ్రేణి మోటార్సైకిళ్లపై డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. దీంతో కస్టమర్లు ఎంపిక చేసిన బజాజ్ పల్సర్ మోడళ్లపై రూ. 7,000 వరకు ప్రయోజనాలను పొందొచ్చు. ఈ వార్షికోత్సవ ఆఫర్లో ప్రత్యక్ష పొదుపులు, ఫైనాన్సింగ్పై సున్నా ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, ఐదు ఉచిత సేవలు ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్ అన్ని మార్కెట్లలో చెల్లుబాటు అవుతుందని కానీ పరిమిత కాలం మాత్రమే అని కంపెనీ పేర్కొంది.
పోర్ట్ఫోలియోలో 11 పల్సర్ మోడళ్లు: భారత మార్కెట్లో కంపెనీ ప్రస్తుతం బజాజ్ పల్సర్ లైనప్లో 125cc నుంచి 400cc వరకు 11 మోడళ్లను అందిస్తోంది. వీటిలో ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ బజాజ్ పల్సర్ 125, తర్వాత పల్సర్ N150, పల్సర్ 150, పల్సర్ N160 ఉన్నాయి.
దీని ఉన్నత-శ్రేణి మోడళ్లను పరిశీలిస్తే, ఈ లైనప్లో పల్సర్ NS160, పల్సర్ NS200, అలాగే ఫుల్లీ-ఫెయిర్డ్ పల్సర్ RS200 ఉన్నాయి. అదనంగా 250సీసీ శ్రేణిలో పల్సర్ N250, పల్సర్ F250 ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవల విడుదలైన బజాజ్ పల్సర్ NS400Z ఈ లైనప్లో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇదే ఇప్పటివరకు వచ్చిన పల్సర్ మోడళ్లలోకెల్లా అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్.
"గత రెండున్నర దశాబ్దాలుగా భారతదేశంలో స్పోర్ట్స్, నేకెడ్ మోటార్సైకిల్ విభాగాన్ని రూపొందించడంలో పల్సర్ బ్రాండ్ కీలక పాత్ర పోషించింది. కంపెనీ ప్రారంభంలో ప్రవేశపెట్టబడిన DTS-i వంటి సాంకేతికతల మద్దతుతో, అధిక పనితీరు, స్పోర్టి డిజైన్ను విస్తృత వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది" అని బజాజ్ ఆటో చెబుతోంది.
ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, కంపెనీ బజాజ్ పల్సర్ NS400Zను పరిచయం చేసింది. ఇది పల్సర్ బ్రాండ్తో వచ్చిన మోటార్సైకిళ్లలో అత్యధిక అవుట్పుట్ను అందిస్తూ, కంపెనీ ఇప్పటికే ఉన్న పనితీరు-కేంద్రీకృత పోర్ట్ఫోలియోను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ మోటార్ సైకిల్ బిజినెస్ యూనిట్ అధ్యక్షుడు సారంగ్ కనడే మాట్లాడుతూ, "గత 25 సంవత్సరాలుగా, పల్సర్ భారతదేశపు పర్ఫార్మెన్స్ మోటార్సైకిల్ సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ వార్షికోత్సవ ఆఫర్ను మా వినియోగదారులకు గణనీయమైన విలువను అందించే లక్ష్యంతో తీసుకొచ్చాం. అదే సమయంలో కంపెనీ పనితీరు-ఆధారిత ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారించడం కొనసాగిస్తుంది." అని అన్నారు.