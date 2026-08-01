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గేమింగ్ ప్రియులకు షాక్- భారత్‌లో సోనీ PS5 ధరల పెంపు

భారతీయ గేమింగ్ మార్కెట్లో సోనీ ప్లేస్టేషన్ 5 (PS5) ధర ఏకంగా రూ. 15,000 వరకు పెరిగింది. ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

PS5 Becomes More Expensive in Indi
PS5 Becomes More Expensive in Indi (Image Credit: discoveringbrands)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 10:24 AM IST

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Hyderabad: భారతీయ గేమింగ్ ప్రియులకు సోనీ సంస్థ గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. తన పాపులర్ గేమింగ్ కన్సోల్ 'ప్లేస్టేషన్ 5' (PS5) ధరలను భారీగా పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో గేమర్లు ఇకపై ఈ కన్సోల్ కొనుగోలుకు మునుపటి కంటే చాలా ఎక్కువ మొత్తాన్ని వెచ్చించాల్సి రానుంది.

రూ. 15,000 పెరిగిన స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ధర: తాజా ధరల పెంపు ప్రకారం.. మార్కెట్లో ఎంతో డిమాండ్ ఉన్న PS5 స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ (డిస్క్ వర్షన్) ధర ఏకంగా రూ. 69,990కి చేరుకుంది. గతంలో దీని ధర రూ. 54,990గా ఉండేది. అంటే ఒకేసారి దాదాపు 28 శాతం మేర పెంచుతూ, ఏకంగా రూ. 15,000 భారాన్ని వినియోగదారులపై మోపింది. సోనీ అధికారిక ఆన్‌లైన్ స్టోర్ 'ShopAtSC'లో ఈ కొత్త ధరను అప్‌డేట్ చేశారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ మోడల్ అక్కడ 'అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్' (స్టాక్ అందుబాటులో లేదు) అని చూపిస్తోంది.

డిజిటల్ ఎడిషన్ ధరలపై నో క్లారిటీ: మరోవైపు, PS5 డిజిటల్ ఎడిషన్ కొత్త ధరపై సోనీ ఇంకా అధికారికంగా ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ప్రస్తుతం ఈ మోడల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో లిస్ట్ కాలేదు. కాగా, గతేడాది జులైలోనూ సోనీ సంస్థ డిజిటల్ ఎడిషన్ ధరను రూ. 44,990 నుంచి రూ. 49,990కి పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పట్లో స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ ధర మారనప్పటికీ, ఈసారి మాత్రం గేమర్లందరిపై ఈ ధరల పెంపు ప్రభావం పడనుంది.

ఏఐ విప్లవమే కారణం: సోనీ ప్లేస్టేషన్ 5 (PS5) ధరలు ఇంతలా పెరగడం వెనుక అసలు కారణం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డిమాండ్ అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ర్యామ్ (RAM), స్టోరేజ్ చిప్‌ల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. AI టెక్నాలజీ అనూహ్యంగా దూసుకుపోతుండటంతో, చిప్ తయారీ సంస్థలపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు, టాబ్లెట్‌ల ధరలు ఇప్పటికే పెరగ్గా.. ఇప్పుడు ఆ సెగ గేమింగ్ రంగానికి కూడా తాకింది.

గ్లోబల్ క్రైసిస్: ప్రపంచదేశాల్లోనూ పెరిగిన ధరలు: ఈ చిప్‌ల కొరత ప్రభావం కేవలం భారత్‌పైనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. గేమింగ్ హార్డ్‌వేర్‌కు అవసరమైన విడిభాగాలు ఖరీదైనవిగా మారడంతో.. సోనీ సంస్థ ఇప్పటికే అమెరికా, బ్రిటన్, జపాన్, ఆగ్నేయాసియా దేశాలలో PS5, PS5 Pro, ప్లేస్టేషన్ పోర్టల్ ధరలను పెంచేసింది. కేవలం సోనీ మాత్రమే కాకుండా గేమింగ్ పీసీలు, GPUలు, హ్యాండ్‌హెల్డ్ డివైజ్‌లతో పాటు 'ఎక్స్‌బాక్స్' (Xbox), 'నింటెండో స్విచ్ 2' (Nintendo Switch 2) కన్సోల్‌లు కూడా ఈ ధరల పెరుగుదల వల్ల ప్రభావితమయ్యాయి.

మున్ముందు మరిన్ని కష్టాలు?: గత నెలలో విడుదలైన వాల్వ్ (Valve) సంస్థకు చెందిన 'స్టీమ్ మెషీన్' (Steam Machine) ధరను కూడా విడిభాగాల వ్యయం పెరగడం వల్లే $1,049 డాలర్లుగా నిర్ణయించాల్సి వచ్చిందని ఆ కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. చిప్ సరఫరాలో ఉన్న ఈ అంతరాయాలు, సమస్యలు తొలగిపోయేంత వరకు గేమర్లు ఇలాంటి భారీ ధరలకు సిద్ధపడాల్సిందేనని మార్కెట్ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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