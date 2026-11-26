ఏఐ సేవలపై కస్టమర్ల అసంతృప్తి- అయినా పాత తరహా BPO ఉద్యోగాలకు ఎందుకు కాలం చెల్లుతోంది?
ఏఐ చాట్బాట్లతో విసిగిపోయిన కస్టమర్లు మళ్లీ హ్యూమన్ సపోర్ట్ కోరుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ, పాత తరహా బీపీవో (BPO) ఉద్యోగాలకు కాలం చెల్లిందని, ఇకపై ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికే భవిష్యత్తు ఉంటుందని నివేదికలు తేల్చిచెబుతున్నాయి.
Published : November 26, 2026 at 9:08 PM IST
Hyderabad: గత కొన్నేళ్లుగా కస్టమర్ సపోర్ట్ రంగంలో పెను మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఏదైనా సమస్య వచ్చి కస్టమర్ కేర్కు ఫోన్ చేసినా, మెసేజ్ చేసినా అవతలి వైపు మనిషి మాట్లాడతారన్న గ్యారెంటీ లేకుండా పోయింది. ముందుగా కృత్రిమ మేధస్సు (AI) అనే ఆటోమేటెడ్ గేట్కీపర్ను దాటుకుని, తమ గోడు వినే మనిషితో మాట్లాడే అవకాశం కోసం వినియోగదారులు నానావస్థలు పడాల్సి వస్తోంది.
సాధారణ సందేహాలను నివృత్తి చేయడం, ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అందించడంలో యంత్రాలు వేగంగా పనిచేస్తున్న మాట వాస్తవమే. కానీ, క్లిష్టమైన సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు లేదా క్షేత్రస్థాయిలో ఊహించని పరిస్థితులు తలెత్తినప్పుడు ఈ ఏఐ చాట్బాట్లు చేతులెత్తేస్తున్నాయి.
ఆ సమయంలో ఇవి సరిగ్గా రాయని వీడియో గేమ్ పాత్రల (NPCs) మాదిరిగా ముందుగానే ప్రోగ్రామ్ చేసిన మాటలనే పదేపదే వల్లెవేస్తూ విసిగిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు.. అర్ధరాత్రి ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ దారి తప్పి, ఒకే చోట కదలకుండా ఉండిపోయి, ఫోన్ ఎత్తడం మానేసినా సరే.. "మీ ఆర్డర్ మరో 25 నిమిషాల్లో వస్తుంది" అంటూ యాప్లో ఏఐ ఇచ్చే మొక్కుబడి సమాధానాలు వినియోగదారుల సహనానికి పరీక్ష పెడుతున్నాయి.
ఇలాంటి చేదు అనుభవాలతో వినియోగదారుల్లో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొంది. 'హబ్స్పాట్ అండ్ సర్వేమంకీ' (HubSpot and SurveyMonkey) నివేదిక ప్రకారం.. ఏకంగా 82 శాతం మంది వినియోగదారులు మనుషుల ద్వారా అందే సపోర్ట్నే కోరుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా, సగంమందికి పైగా కస్టమర్ సర్వీస్లో ఏఐ వినియోగాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.
ఇందుకు గల కారణాలను సర్వేమంకీ సీనియర్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ జో ప్యాడ్జెట్ (Zoe Padgett) విశ్లేషించారు. ప్రస్తుత ఏఐ టూల్స్ తమకు సహాయకారులుగా కాకుండా, ఒక అడ్డంకిగా మారాయని వినియోగదారులు భావిస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. "ఏఐ వ్యవస్థల్లో సానుభూతి (Empathy), సున్నితత్వం, ఆత్మీయత కొరవడ్డాయి. తమ ప్రత్యేక సమస్యలను అవి నిజంగా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాయనే భావన కస్టమర్లలో అసహనాన్ని పెంచుతోంది" అని ఆమె 'సీఎక్స్ డైవ్' (CX Dive)కు తెలిపారు.
మరోవైపు, ఇలాంటి సెల్ఫ్-సర్వీస్ విధానాలతో ఒత్తిడికి గురయ్యే వినియోగదారులకు, కనీసం "అవసరమైతే మనిషి అందుబాటులో ఉన్నాడు" అనే భరోసా ఉన్నా సరే వారి ఆందోళన తగ్గుతుందని మరొక అధ్యయనం స్పష్టం చేస్తోంది.
బీపీవో రంగంపై ప్రభావం.. మారుతున్న ఉద్యోగాల తీరు: వినియోగదారుల అసంతృప్తి ఎలా ఉన్నా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవుట్సోర్సింగ్ (BPO) రంగంలో ఏఐ పెను మార్పులకు దారితీస్తోంది. వర్క్ఫోర్స్ రీసెర్చ్ సంస్థ 'రెవెలియో ల్యాబ్స్' (Revelio Labs) నివేదిక ప్రకారం.. దశాబ్ద కాలంలో మొదటిసారిగా కాల్ సెంటర్ ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టింది. జెనరేటివ్ ఏఐ రాకతో అధిక ఆదాయ మార్కెట్లలో మొదలైన ఈ తగ్గుదల, వరుసగా ఎనిమిది త్రైమాసికాలుగా (Quarters) కొనసాగుతోంది.
అయితే, ఉద్యోగుల సంఖ్య తగ్గడం అంటే బీపీవో రంగానికి ముగింపు కాదని పరిశ్రమ నిపుణులు భరోసా ఇస్తున్నారు. ఏఐ ఆటోమేషన్ వల్ల సాధారణ పనులు తగ్గి, ఉద్యోగాల తీరు మారుతోందని.. భవిష్యత్తులో అత్యంత క్లిష్టమైన, ప్రత్యేక నైపుణ్యం అవసరమయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించే (Specialised problem-solving) ఉద్యోగాలకు డిమాండ్ పెరుగుతుందని విశ్లేషిస్తున్నారు.
బీపీవో ఉద్యోగాల్లో ఏఐ, మానవ సపోర్ట్ కలిసికట్టుగా..: ఎంటర్ప్రైజ్ ఏఐ ప్లాట్ఫారమ్ 'క్రెస్టా' (Cresta) విడుదల చేసిన '2026 సీఎక్స్ వర్క్ఫోర్స్ నివేదిక' (2026 CX Workforce Report) భవిష్యత్తులో 'హైబ్రిడ్' (AI + మనుషులు) విధానమే కీలకమని స్పష్టం చేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 9 శాతం కస్టమర్ సపోర్ట్ సంభాషణలు మాత్రమే పూర్తిగా ఏఐ ద్వారా పరిష్కారమవుతుండగా.. ఏకంగా 76 శాతం సమస్యలు ఏఐ, మనుషులు కలిసి పనిచేయడం వల్లే కొలిక్కి వస్తున్నాయి. సాధారణ సందేహాలు ఏఐ స్థాయిలోనే పరిష్కారమవుతున్నందున.. కస్టమర్ కేర్ ఉద్యోగులు ఇప్పుడు సంక్లిష్టమైన సమస్యల పరిష్కారంపైనే దృష్టి పెడుతున్నారు. ఈ మార్పు వల్ల క్లయింట్లు అవుట్సోర్సింగ్ సంస్థల పనితీరును అంచనా వేసే విధానం కూడా మారిపోతోంది.
ఇదే అభిప్రాయాన్ని జీఐ గ్రూప్ హోల్డింగ్ (Gi Group Holding) బీపీవో విభాగమైన 'జీఐ బీపీవో' (Gi BPO) వైస్ ప్రెసిడెంట్ అభినవ్ జోనేజా సైతం వ్యక్తం చేశారు. 'ఈటీవీ భారత్' (ETV Bharat)తో మాట్లాడుతూ.. పునరావృతమయ్యే రొటీన్ పనులు ఆటోమేట్ అవుతున్నప్పటికీ, విచక్షణ (Judgement), సానుభూతి, కస్టమర్లతో సంబంధాలను నెరపడంలో మనుషుల జోక్యం ఎంతో అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"క్లయింట్లు ఇప్పుడు కేవలం ఎంతమంది ఉద్యోగులను నియమించాము లేదా ఎన్ని లావాదేవీలు పూర్తి చేశాము అనే అంశాలను మాత్రమే చూడటం లేదు. మనుషులు, టెక్నాలజీతో పాటు పని విధానాన్ని ఆధునికీకరించడం ద్వారా మెరుగైన ఉత్పాదకత, కచ్చితత్వం, స్పష్టమైన ఫలితాలను అందించాలని కోరుకుంటున్నారు." - అభినవ్ జోనేజా, Gi BPO వైస్ ప్రెసిడెంట్
మరోవైపు, నియామకాల తీరు కూడా సంఖ్య (Volume) కంటే సామర్థ్యం (Capability) వైపు మళ్లుతోందని బెంగళూరుకు చెందిన ఎంటర్ప్రైజ్ ఏఐ స్టార్టప్ 'కర్త ఏఐ' (Karta AI) సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈవో విజయ్ పాల్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలో "కస్టమర్లతో సున్నితంగా మాట్లాడటం, పరిస్థితిని బట్టి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, సాధారణ నిబంధనలకు మించి ఎదురయ్యే అసాధారణ సమస్యలను పరిష్కరించడం వంటి ఏఐ సమర్థవంతంగా నిర్వహించలేని పనులకే భవిష్యత్తులో డిమాండ్ పెరుగుతుంది అని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, ఏఐ ఏజెంట్లను పర్యవేక్షించడం, వాటి పనితీరు నాణ్యతను సమీక్షించడం, సంభాషణల తీరును రూపొందించడం వంటి కొత్త తరహా ఉద్యోగాలు కూడా పుట్టుకొస్తున్నాయని ఆయన వివరించారు.
దేశీయ మార్కెట్ గణాంకాలూ ఇదే చెబుతున్నాయి: భారత దేశీయ బీపీవో మార్కెట్ గణాంకాలు సైతం ఈ మార్పును బలపరుస్తున్నాయి. ప్రముఖ జాబ్ పోర్టల్ 'అప్నా జాబ్స్' (Apna Jobs) సీఈవో కార్తీక్ నారాయణ్ 'ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడుతూ.. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి ఆరు నెలల్లో (H1 FY27) తమ ప్లాట్ఫారమ్పై మొత్తం దేశీయ బీపీవో నియామకాల డిమాండ్ గతేడాదితో పోలిస్తే 12 శాతం పెరిగిందని తెలిపారు. అయితే, సంప్రదాయ కోర్ వాయిస్, బ్లెండెడ్ విభాగాల్లో నియామకాల వృద్ధి 6 శాతానికే పరిమితమైందని ఆయన వివరించారు. సాధారణ సందేహాలకు సమాధానమిచ్చే కాల్స్ కంటే.. నాన్-వాయిస్, అవుట్బౌండ్, ప్రత్యేక నైపుణ్యంతో కస్టమర్లతో నేరుగా సంప్రదింపులు జరిపే (Customer-facing) ఉద్యోగాల వైపే కంపెనీల డిమాండ్ మళ్లుతోందని నారాయణ్ పేర్కొన్నారు.