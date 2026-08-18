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నథింగ్ ఫోన్ల తరహా డిజైన్​తో 'పోవా 8 ప్రో 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

భారత్‌లో 6,500mAh బ్యాటరీ, 'అలైవ్ మ్యాట్రిక్స్' (Alive Matrix) రియర్ డిస్‌ప్లేతో 'పోవా 8 ప్రో 5G' (Pova 8 Pro 5G) విడుదలయ్యింది.

Pova 8 Pro 5G Launched in India
Pova 8 Pro 5G Launched in India (Image Credit- Tecno Mobile)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 2:52 PM IST

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Hyderabad: టెక్నో సంస్థ సరికొత్తగా 'పోవా 8 ప్రో 5G' స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ 'ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్' చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఇక కెమెరాల విషయానికి వస్తే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనితో పాటు ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో (బ్యాక్ ప్యానెల్) కెమెరా మాడ్యూల్ పక్కన ప్రత్యేకమైన 'అలైవ్ మ్యాట్రిక్స్' (Alive Matrix) డిస్‌ప్లేను అమర్చారు. ఇది మినీ ఎల్‌ఈడీ (Mini LED) సాంకేతికతతో పనిచేసే ఒక చిన్న ఇంటరాక్టివ్ డాట్-మ్యాట్రిక్స్ స్క్రీన్. ఫోన్‌ను పదే పదే తిప్పే పని లేకుండానే.. ఇన్‌కమింగ్ కాల్స్, నోటిఫికేషన్‌లు, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ స్థితి, టైమర్లు వంటి ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని డైనమిక్ లైటింగ్ యానిమేషన్ల ద్వారా ఇది యూజర్లకు చూపిస్తుంది. చూడటానికి నథింగ్ ఫోన్లలో ఉండే 'గ్లిఫ్ ఇంటర్‌ఫేస్' (Glyph Interface) తరహాలోనే ఉంటూ, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు మరింత ప్రీమియం, స్టైలిష్ లుక్‌ను అందిస్తుంది.

పోవా 8 ప్రో 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీనిని రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 49,999
  • 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 54,999
వేరియంట్లుఅసలు ధరడిస్కౌంట్ ధర
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ రూ. 49,999రూ. 46,999
12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ రూ. 54,999రూ. 51,999

కలర్​ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • ఆర్క్ వైట్ (Arc White)
  • గ్రాఫైట్ బ్లాక్ (Graphite Black)
  • టుండ్రా గ్రీన్ (Tundra Green)

సేల్ & ఆఫర్ల వివరాలు: ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్‌లు, డెబిట్ కార్డ్‌లు, UPI లావాదేవీలపై కంపెనీ రూ. 3,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను అందిస్తోంది. ఈ కొత్త పోవా స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆగస్టు 21న ఫ్లిప్‌కార్ట్ (Flipkart) ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.

పోవా 8 ప్రో 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల (1,208 x 2,644 పిక్సెల్స్) HyperLux AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 429 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 4,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 1.07 బిలియన్ రంగులు, 93.18 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోని అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇందులో 4nm ప్రక్రియపై రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్టిమేట్ చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఇది 2.6GHz గరిష్ట క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో Tecno P1 గ్రాఫిక్స్ చిప్, ARM Mali-G615 MC2 GPU కూడా ఉన్నాయి.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సదుపాయం కలిగిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ముందు వైపున సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 13-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు.

ముఖ్యంగా, బ్యాక్ ప్యానెల్‌లోని కెమెరా మాడ్యూల్ పక్కన ప్రత్యేకమైన 'అలైవ్ మ్యాట్రిక్స్' (Alive Matrix) స్క్రీన్‌ను అమర్చారు. 177 మినీ ఎల్‌ఈడీలతో (Mini LED) కూడిన ఈ చిన్న ఇంటరాక్టివ్ డాట్-మ్యాట్రిక్స్ విండో.. 49కి పైగా సందర్భాలలో ఆకర్షణీయమైన "బ్రీతింగ్ లైట్" (breathing light) ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తుందని చెబుతున్నారు.

బ్యాటరీ: పోవా 8 ప్రో 5Gలో 6,500mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ఫోన్ ఉష్ణ నిర్వహణ (Thermal Management) కోసం, 5,000 sq mm హీట్ డిస్సిపేషన్ ఏరియాతో కూడిన 'వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్' వ్యవస్థను ఇందులో జోడించారు.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ సపోర్టెడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HiOS 16పై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి రెండు OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, మూడేళ్లపాటు సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఇందులో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB Type-C పోర్ట్, NFC, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo వంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి.

భద్రత కోసం ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్‌లాక్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇందులో యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, ఈ-కంపాస్, గైరోస్కోప్ వంటి సెన్సార్లు ఉన్నాయి.

IP రేటింగ్: ఈ హ్యాండ్‌సెట్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP69K రేటింగ్‌తో వస్తుంది.

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే144Hz | 6.78-అంగుళాల AMOLED
ప్రాసెసర్మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్టిమేట్
RAM + స్టోరేజ్8GB + 256GB
12GB + 512GB
వెనుక కెమెరాలు50MP (మెయిన్) + 8MP (అల్ట్రా-వైడ్)
ఫ్రంట్ కెమెరా13MP
బ్యాటరీ6,500mAh
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ45W (వైర్డ్)
IP రేటింగ్IP68K
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)HiOS based on Android 17
OS అప్​గ్రేడ్స్ & సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్

OS upgrades: 2

Security patches: 3 years

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