మార్కెట్లోకి 'పోవా 8' వచ్చేసిందోచ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
రూ.29,999 ప్రారంభ ధరతో "పోవా 8" స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
Pova 8 launched in India at Rs 29,999 (Photo Credit- TECNO Mobile India)
Published : June 11, 2026 at 12:48 PM IST
Hyderabad: టెక్నో మొబైల్స్ ఇండియా భారత్లో తన "పోవా 8" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈ హ్యాండ్సెట్, "పోవా 7" తరహాలోనే రియర్ కెమెరా లేఅవుట్ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే దీని కెమెరా మాడ్యూల్లో మ్యాట్రిక్స్-స్టైల్ డాటెడ్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఇది నథింగ్ "ఫోన్ 3", "ఫోన్ 4a ప్రో"లోని "గ్లిఫ్ మ్యాట్రిక్స్" సిస్టమ్ను పోలి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఆ సిస్టమ్లో మైక్రో-LEDల గ్రిడ్ ద్వారా నోటిఫికేషన్లు, కీలక సమాచారం డిస్ప్లే అవుతుంది. దీంతో యూజర్లు స్క్రీన్ ఆన్ చేయకుండానే అప్డేట్లను చెక్ చేసుకోవచ్చు.