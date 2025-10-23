గ్లోబల్ మార్కెట్లోకి 'పోర్స్చే మకాన్ EV GTS'- రేంజ్ ఎంతంటే?
'పోర్స్చే మకాన్ EV GTS' లాంఛ్: ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : October 23, 2025 at 10:47 AM IST
Hyderabad: సూపర్ కార్ల తయారీ సంస్థ పోర్స్చే తన కొత్త 'మకాన్ EV GTS'ను ప్రపంచ మార్కెట్ కోసం విడుదల చేసింది. ఈ కారు 586km వరకు రేంజ్ని అందిస్తుంది. వాస్తవానికి కంపెనీ మొదట్లో 2030 నాటికి తన లైనప్లో 80 శాతం పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ మోడల్స్ను తయారీ చేయాలని ప్రణాళిక వేసింది. కానీ స్టట్గార్ట్ ఆధారిత కార్ల తయారీ సంస్థ ఇప్పుడు తన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) మోడళ్లను తగ్గించి, ప్రస్తుత వినియోగదారుల డిమాండ్, ప్రాంత వ్యాప్త వృద్ధి(Region-Wide Growth)కి అనుగుణంగా మారుస్తోంది.
ఎలక్ట్రిఫికేషన్ స్ట్రాటజీ ఉన్నప్పటికీ కంపెనీ తన ప్రసిద్ధ "పోర్స్చే మకాన్ EV" లైనప్ను విస్తరించాలని యోచిస్తోంది. ఆ దిశగా పోర్స్చే ఈ కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUVలో GTS ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. స్పోర్టీ డిజైన్, మెరుగైన హ్యాండ్లింగ్తో దీని స్పోర్టీ గుర్తింపును నిలుపుకొన్న మకాన్ EVలో ఈ పేరు కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి.
పోర్స్చే మకాన్ EV GTS ఎక్స్టీరియర్: పోర్స్చే మకాన్ GTS ఎలక్ట్రిక్ అనేది గ్లోబల్ లైనప్లో చేరిన ఐదవ వేరియంట్. దీన్ని 4S, టర్బో మోడళ్ల మధ్య పొజిషన్లో ఉంచారు. అదే సమయంలో టర్బో మోడల్ రియల్-యాక్సిల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉంది. ఇది సైడ్ స్కర్ట్లు, వీల్ ఆర్చ్ ట్రిమ్, టిన్టెడ్ LED మ్యాట్రిక్స్ యూనిట్లపై కనిపించే విలక్షణమైన బ్లాక్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్తో మిగిలిన వాటి నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
2026 నాటికి అన్ని మకాన్ మోడళ్లకు కొత్త స్పోర్ట్ డిజైన్ ప్యాకేజీని ప్రారంభిస్తామని పోర్స్చే ధృవీకరించింది. అయితే ఇది GTSలో ప్రామాణికంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా ఫ్రంట్, రియర్ భాగాలలో మార్పులు ఉంటాయి. వి దీనికి మరింత అగ్రెసివ్ లుక్ను అందిస్తాయి.
పోర్స్చే మకాన్ EV GTS ఆంత్రాసైట్ బూడిద రంగులో 21-అంగుళాల మకాన్ డిజైన్ అల్లాయ్ వీల్స్తో వస్తుంది. కొనుగోలుదారులు అదే రంగులో 22-అంగుళాల RS స్పైడర్ డిజైన్ వీల్స్ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఈ విడుదలతో కంపెనీ కార్మైన్ రెడ్, క్రేయాన్, లుగానో బ్లూతో సహా మూడు కొత్త రంగులను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అయితే లుగానో బ్లూ మొదటిసారిగా మకాన్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
పోర్స్చే మకాన్ EV GTS ఇంటీరియర్: రేస్-టెక్స్ అప్హోల్స్టర్డ్ క్యాబిన్లో GTS ట్రిమ్ స్పోర్టినెస్ కొనసాగుతుంది. హీటెడ్ GT స్పోర్ట్స్ స్టీరింగ్ వీల్, ఫ్రంట్ సెంటర్ ఆర్మ్రెస్ట్, డోర్ ప్యానెల్లు, 18-వే సర్దుబాటు చేయగల స్పోర్ట్స్ సీట్ల మధ్య ప్యానెల్లు అన్నీ రేస్-టెక్స్తో తయారు చేశారు. అయితే సీట్ బోల్స్టర్లు, హెడ్రెస్ట్లతో సహా ఇతర ఉపరితలాలు స్మూత్ లెథర్తో అప్హోల్స్టర్ చేశారు.
పోర్స్చే ఆప్షనల్ GTS ఇంటీరియర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. దీని క్యాబిన్ కాంట్రాస్ట్ స్టిచింగ్ ఎక్స్టీరియర్ కలర్కు సరిపోతుంది. ఇది కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన షేడ్స్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. ఇది సీట్లు, స్టీరింగ్ వీల్, డోర్ ప్యానెల్లు, అప్పర్ డాష్బోర్డ్ ప్రాంతాన్ని సంబంధిత బాడీ కలర్లో స్టిచింగ్తో కవర్ చేస్తుంది.
పోర్స్చే మకాన్ EV GTS స్పెసిఫికేషన్లు:
|Category
|Porsche Macan GTS Electric
|Powertrain
|Dual Electric Motor (Front & Rear)
|Power output
|Power of 563 bhp (with Overboost)
|Torque
|Torque of 955 Nm
|Battery capacity
|100 kWh lithium-ion
|Range (WLTP)
|586 km
|Acceleration (0–100 kmph)
|3.8 seconds
|Top speed
|250 kmph (electrically limited)
|Charging (DC Fast Charge)
|10–80 percent in 21 minutes (from 270 kW charger)
|Drivetrain
|All-wheel drive
|Suspension
|Adaptive air suspension, 10mm lower ride height
|Price (US)
|1,03,500 USD (Rs. 90.8 lakh approx.)