భారత మార్కెట్​లోకి పోర్స్చే కొత్త సూపర్​ కార్- 2.5 సెకన్లలో 100km వేగం!

"పోర్స్చే కయెన్" ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్​ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

Porsche Cayenne Electric Launched in India
Porsche Cayenne Electric Launched in India (Photo Credit- Porsche)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: సూపర్ కార్ల తయారీ సంస్థ పోర్స్చే భారతదేశంలో తన ఎలక్ట్రిక్ కార్ల శ్రేణిని విస్తరించింది. కంపెనీ భారతదేశంలో కొత్త "పోర్స్చే కయెన్" ఎలక్ట్రిక్ కారును విడుదల చేసింది. ఈ కారును రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి: డోసిల్, టర్బో. పోర్స్చే దీని స్టాండర్డ్ డోసిల్ వేరియంట్ ధరను రూ. 1.75 కోట్లుగా నిర్ణయించింది. అయితే దీని టర్బో వేరియంట్ ధర రూ. 2.25 కోట్ల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కంపెనీ తొలిసారిగా ఈ కారులో వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​ను కూడా ప్రవేశపెట్టడం విశేషం. మరెందుకు ఆలస్యం దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

పోర్స్చే కయెన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్​ట్రెయిన్: పవర్‌ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దాని అత్యంత శక్తివంతమైన "టర్బో" స్టేట్-ఆఫ్-ట్యూన్‌లో కారు 1,156 bhp పవర్, 1,500 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. బూస్ట్ మోడ్‌లో ఇది 2.5 సెకన్లలో 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని మరింత "డోసిల్" వెర్షన్ కూడా తక్కువేం కాదు. ఇది 440 bhp పవర్, 835 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ వెర్షన్ 4.8 సెకన్లలో 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.

Porsche Cayenne Electric Side Profile
Porsche Cayenne Electric Side Profile (Photo Credit- Porsche)

బ్యాటరీ & రేంజ్: ఈ కారు రెండు వెర్షన్లు డ్యూయల్-మోటార్ AWD సెటప్‌ను కలిగి ఉంటాయి. పెద్ద 113kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో శక్తిని పొందుతాయి. ఇది 400 kW ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుందని, దీని రేంజ్ 642 కిలోమీటర్లు అని కంపెనీ చెబుతోంది. మరీ ముఖ్యంగా ఇది వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌తో వచ్చిన మొదటి పోర్స్చే కారుగా నిలిచింది.

Porsche Cayenne Electric Rear Profile
Porsche Cayenne Electric Rear Profile (Photo Credit- Porsche)

పోర్స్చే కయెన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు కొలతలు: పరిమాణం పరంగా ఈ "పోర్స్చే కయెన్" EV కంబషన్-ఇంజిన్​ వెర్షన్ కంటే 55mm పొడవుగా ఉంటుంది. ఈ కొత్త కారు 4,985mm పొడవు, 1,980mm వెడల్పు, 1,674mm ఎత్తు కలిగి ఉంది. దీని వీల్‌బేస్ 3,023mmకి పెంచారు. అంటే వినియోగదారులకు ఇప్పుడు ఈ పోర్స్చే కారు క్యాబిన్ లోపల ఎక్కువ స్థలం లభిస్తుంది. దీని క్యాబిన్ గురించి చెప్పాలంటే, ఇది డాష్‌బోర్డ్ పైన 14.25-అంగుళాల OLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. దీనిని 14.9-అంగుళాల ఆప్షనల్ ప్యాసింజర్ డిస్‌ప్లేతో కలపవచ్చు.

Porsche Cayenne Electric Interior
Porsche Cayenne Electric Interior (Photo Credit- Porsche)

సేల్ వివరాలు: కంపెనీ ఈ కారు కోసం ఆర్డర్లు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది. దీంతో ఇప్పుడు ఈ కొత్త "పోర్స్చే కయెన్" EV, అంతర్గత దహన వెర్షన్‌ (ICE)లలో అందుబాటులో ఉంటుంది ( ఈ ICE వెర్షన్​ ఇప్పుడు మకాన్‌తో అందుబాటులో లేదు). ఇకపోతే "పోర్స్చే కయెన్" ఎలక్ట్రిక్ డెలివరీలు భారతదేశంలో 2026 ద్వితీయార్థంలో ప్రారంభం అవుతాయి. కొన్ని ఇతర దేశాలలో దీని డెలివరీలు 2026 వేసవిలో మొదలవుతాయని అంచనా.

