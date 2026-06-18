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రోడ్లపై ఇక రేసింగ్ ట్రాక్ అనుభూతి- భారత్​లో పోర్షే '911 GT3' లాంఛ్

హై-పెర్ఫార్మెన్స్ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారీ సంస్థ పోర్షే భారత మార్కెట్‌లో కొత్త తరం పోర్షే 911 GT3ని విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 3.32 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్).

Porsche 911 GT3 Launched in India
Porsche 911 GT3 Launched in India (Photo Credit- Porsche)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 3:16 PM IST

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Hyderabad: స్పీడ్‌కు కొత్త నిర్వచనం ఇస్తూ పోర్షే భారత్‌లో మరోసారి సంచలనానికి తెరలేపింది. హై-పెర్ఫార్మెన్స్ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారీలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఈ సంస్థ, తన సరికొత్త తరం '911 GT3' మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. 503bhp పవర్‌తో దూసుకెళ్లే ఈ స్పోర్ట్స్ కారు బుకింగ్‌లను కూడా కంపెనీ ప్రారంభించింది. ప్రపంచ ప్రసిద్ధ నూర్బుర్గ్రింగ్ ట్రాక్‌పై 6:55.34 సెకన్ల అద్భుతమైన టైమింగ్‌తో ఈ రేస్ కార్ మోడల్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. వేగాన్ని, రేసింగ్ థ్రిల్‌ను ఇష్టపడే కార్ లవర్స్‌కు ఇది సరికొత్త డ్రైవింగ్ అనుభూతిని ఇవ్వనుంది.

కొత్త తరం పోర్షే 911 GT3 ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ఈ కారు 4.0-లీటర్ 'ఫ్లాట్-సిక్స్' నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 503bhp పవర్, 470Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ సాయంతో ఈ కారు కేవలం 3.4 సెకన్లలోనే గంటకు 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది.

New-generation Porsche 911 GT3
New-generation Porsche 911 GT3 (Photo Credit- Porsche)

ఈ కారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో విక్రయిస్తుండగా, భారతీయ మార్కెట్‌లో మాత్రం ఇది ప్రామాణికంగా PDK గేర్‌బాక్స్‌తో అందిస్తున్నారు. కాగా, పైన పెర్కొన్నట్లుగా ఈ స్టాండర్డ్ GT3 మోడల్ లార్స్ కెర్న్ డ్రైవింగ్‌లో 'నూర్బుర్గ్రింగ్' (Nurburgring) ట్రాక్‌పై 6:55.34 సమయాన్ని నమోదు చేసింది.

Rear profile of the new-generation Porsche 911 GT3
Rear profile of the new-generation Porsche 911 GT3 (Photo Credit- Porsche)

సాధారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కార్ల తయారీ కంపెనీలు తాము తయారు చేసిన స్పోర్ట్స్ కార్ల వేగాన్ని, సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి జర్మనీలో ఉన్న 'నూర్బుర్గ్రింగ్' అనే ప్రపంచ ప్రసిద్ధ రేసింగ్ ట్రాక్‌పై టెస్ట్ చేస్తాయి. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత క్లిష్టమైన, ప్రమాదకరమైన రేసింగ్ ట్రాక్. ఈ ట్రాక్ మొత్తం పొడవు సుమారు 20.8 కిలోమీటర్లు కాగా, ఈ కారు కేవలం 6 నిమిషాల 55.34 సెకన్లలోనే చుట్టేసింది. స్పోర్ట్స్ కార్ల ప్రపంచంలో 7 నిమిషాల కంటే తక్కువ సమయంలో ఈ ట్రాక్‌ను పూర్తి చేయడం అనేది ఒక అసాధారణమైన రికార్డు. ఇక లార్స్ కెర్న్ (Lars Kern) విషయానికి వస్తే, ఈయన పోర్షే కంపెనీకి చెందిన అధికారిక రేసింగ్ డ్రైవర్ (టెస్ట్ డ్రైవర్), అత్యంత నైపుణ్యం ఉన్న రేసర్.

Interior of the new-generation Porsche 911 GT3
Interior of the new-generation Porsche 911 GT3 (Photo Credit- Porsche)

కొత్త తరం పోర్షే 911 GT3 ఫీచర్లు: కారులో లభించే స్టాండర్డ్ పరికరాల విషయానికి వస్తే, ఈ కారులో పోర్షే 'పెయింట్-టు-సాంపిల్' సర్వీస్‌తో పాటు ఎంచుకోవడానికి 10 కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఇందులో 21-అంగుళాల ఫోర్జ్డ్ అల్యూమినియం వీల్స్, బ్లాక్ రేస్-టెక్స్ ఎలిమెంట్స్‌తో కూడిన GT సిల్వర్ థీమ్ ఇంటీరియర్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, ఈ కారులో ఫోర్-వే ఎలక్ట్రిక్ సీట్లు స్టాండర్డ్‌గా లభిస్తాయి. అయితే అడాప్టివ్ సీట్లను ఆప్షనల్ ఎక్స్‌ట్రాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అఫీషియల్ కాన్ఫిగరేటర్‌లో పోర్షే మాంథే (Manthey) కిట్, వైసాచ్ (Weissach) ప్యాక్‌తో పాటు పలు పెర్ఫార్మెన్స్ పార్ట్స్‌ను కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు.

Front profile of the new-generation Porsche 911 GT3
Front profile of the new-generation Porsche 911 GT3 (Photo Credit- Porsche)

కొత్త తరం పోర్షే 911 GT3 ధర వివరాలు: 992-సిరీస్‌కు చెందిన 911 GT3, టర్బో కంటే పైన ఉండే టాప్-ఎండ్ వేరియంట్. ఐచ్ఛిక అదనపు ఫీచర్లు (optional extras) మినహాయించి, దీని ప్రారంభ ధర రూ. 3.32 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్).

డెలివరీలు ఎప్పటి నుంచి?: భారతీయ మార్కెట్‌లో ఈ కారు బేస్ మోడల్ డెలివరీలు ఈ ఏడాది చివరలో ప్రారంభం కావచ్చు, అయితే కాన్ఫిగరేషన్‌ను బట్టి ఇందులో మార్పులు ఉండవచ్చు.

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