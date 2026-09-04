10,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో 'పోకో X8 పవర్'- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
10,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారత్లో "పోకో X8 పవర్" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. దీనితో పాటు కంపెనీ ఈ లైనప్లో స్టాండర్డ్ "పోకో X8" మోడల్ను కూడా తీసుకొచ్చింది.
Published : September 4, 2026 at 1:41 PM IST
Hyderabad: పోకో సంస్థ తన మిడ్-రేంజ్ X8 సిరీస్లో నాలుగో మోడల్గా 'పోకో X8 పవర్' (Poco X8 Power)ను శుక్రవారం భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను సాధారణ 'పోకో X8'తో పాటు ఆవిష్కరించారు. ఇప్పటికే భారత్లో విడుదలైన 'పోకో X8 ప్రో', 'పోకో X8 ప్రో మాక్స్' సరసన ఈ రెండు ఫోన్లు చేరాయి. పోకో X8 పవర్ రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుండగా, సాధారణ మోడల్ మూడు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. పవర్ మోడల్లో 10,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు, కాగా పోకో X8లో 9,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాతో వేర్వేరు స్నాప్డ్రాగన్ చిప్సెట్లతో వస్తున్నాయి.
పోకో X8 పవర్, పోకో X8 ధర & లభ్యత: భారతదేశంలో పోకో X8 బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 29,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మరోవైపు, పోకో X8 పవర్ ధర రూ. 35,999 నుంచి మొదలవుతుంది. కంపెనీ రూ. 2,000 కూపన్ డిస్కౌంట్, రూ. 1,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ను అందిస్తోంది. వీటితో కలిపి చూస్తే, ఈ ఫోన్ల వాస్తవ ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 26,999, రూ. 32,999గా ఉంటాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: పోకో X8 పవర్ బ్లాక్ (Black), ఎల్లో (Yellow) రంగులలో లభిస్తుంది. కాగా పోకో X8 బ్లాక్ (Black), ఫైరీ ఆరెంజ్ (Fiery Orange), ఫ్రాస్ట్ వైట్ (Frost White) రంగులలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్లు సెప్టెంబర్ 11న Flipkart ద్వారా అమ్మకానికి రానున్నాయి.