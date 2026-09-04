ETV Bharat / technology

10,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరాతో 'పోకో X8 పవర్'- ధర, ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

10,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారత్‌లో "పోకో X8 పవర్" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. దీనితో పాటు కంపెనీ ఈ లైనప్​లో స్టాండర్డ్ "పోకో X8" మోడల్​ను కూడా తీసుకొచ్చింది.

పోకో X8 పవర్
పోకో X8 పవర్ (ఫొటో క్రెడిట్: పోకో/ఫ్లిప్​కార్ట్)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: పోకో సంస్థ తన మిడ్-రేంజ్ X8 సిరీస్‌లో నాలుగో మోడల్‌గా 'పోకో X8 పవర్' (Poco X8 Power)ను శుక్రవారం భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను సాధారణ 'పోకో X8'తో పాటు ఆవిష్కరించారు. ఇప్పటికే భారత్‌లో విడుదలైన 'పోకో X8 ప్రో', 'పోకో X8 ప్రో మాక్స్' సరసన ఈ రెండు ఫోన్లు చేరాయి. పోకో X8 పవర్ రెండు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుండగా, సాధారణ మోడల్ మూడు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. పవర్ మోడల్‌లో 10,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు, కాగా పోకో X8లో 9,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాతో వేర్వేరు స్నాప్‌డ్రాగన్ చిప్‌సెట్‌లతో వస్తున్నాయి.

పోకో X8 పవర్, పోకో X8 ధర & లభ్యత: భారతదేశంలో పోకో X8 బేస్ వేరియంట్ ధర రూ. 29,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మరోవైపు, పోకో X8 పవర్​ ధర రూ. 35,999 నుంచి మొదలవుతుంది. కంపెనీ రూ. 2,000 కూపన్ డిస్కౌంట్, రూ. 1,000 అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను అందిస్తోంది. వీటితో కలిపి చూస్తే, ఈ ఫోన్‌ల వాస్తవ ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 26,999, రూ. 32,999గా ఉంటాయి.

కలర్ ఆప్షన్లు: పోకో X8 పవర్ బ్లాక్ (Black), ఎల్లో (Yellow) రంగులలో లభిస్తుంది. కాగా పోకో X8 బ్లాక్ (Black), ఫైరీ ఆరెంజ్ (Fiery Orange), ఫ్రాస్ట్ వైట్ (Frost White) రంగులలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు ఫోన్‌లు సెప్టెంబర్ 11న Flipkart ద్వారా అమ్మకానికి రానున్నాయి.

TAGGED:

POCO X8 POWER
POCO X8 POWER 5G PRICE IN INDIA
POCO X8 FEATURES
POCO X8 POWER SPECS
POCO X8 POWER LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.