మార్కెట్లోకి 'పోకో M8x 5G' వచ్చేసిందోచ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
7,900mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారతదేశంలో "పోకో M8x 5G" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది.
Published : August 21, 2026 at 2:15 PM IST
Hyderabad: పోకో (Poco) తన మిడ్-రేంజ్ M8 సిరీస్లో మూడవ మోడల్గా "పోకో M8x 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ లైనప్లో ఇప్పటికే "పోకో M8 5G", "Poco M8 పవర్" మోడళ్లు ఉండగా, తాజాగా ఇది వీటి సరసన చేరింది. ఈ కొత్త ఫోన్ 4nm ప్రాసెస్పై రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. అలాగే, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ కూడా ఉంది. ఇది భారత్లోని ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ద్వారా మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇందులో ఆకుపచ్చ రంగు వేరియంట్ వెనుక భాగంలో 'వీగన్ లెదర్' (vegan leather) ఫినిష్ను కలిగి ఉంటుంది.
పోకో M8x 5G వేరియంట్లు:
Pure drip meets unmatched power!— POCO India (@IndiaPOCO) August 20, 2026
The all-new #POCOM8x packs India’s First Snapdragon® 4 Gen 5 processor, wrapped in a ultra-premium Vegan Leather Finish with an iconic Golden Camera Deco
Looks like a masterpiece… Performs like a beast!
#PowerKaNayaSwag #POCO #POCOIndia pic.twitter.com/GtWQPyzRoR
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
|వేరియంట్లు
|ధరలు
|ఫస్ట్ సేల్ అండ్ అవైలబిలిటీ
|4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 20,999
First sale: August 27, 2026 | 12 PM (IST)
Available via: Flipkart
|6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
|రూ. 22,999
కలర్ ఆప్షన్లు: భారతదేశంలో ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- బ్లాక్ (Black)
- బ్లూ (Blue)
- లెదర్ గ్రీన్ (Leather Green)
సేల్ వివరాలు: పోకో M8x 5G అమ్మకాలు ఆగస్టు 27, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) Flipkart ద్వారా ప్రారంభమవుతాయి. లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా, పోకో వినియోగదారులకు రూ. 2,000 వరకు తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది.
పోకో M8x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|120Hz | 6.9-inch HD+ LCD
|ప్రాసెసర్
|Snapdragon 4 Gen 5
|RAM + స్టోరేజ్
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|రియర్ కెమెరా
|50MP (main) + 2MP (macro)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|8MP
|బ్యాటరీ
|7,900mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|45W (wired) | 22.5W (wired reverse)
|IP రేటింగ్
|IP64
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|HyperOS 3 based on Android 16
|OS అప్డేట్ & సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్
OS upgrade: 4 upgrades
Security update: 6 years