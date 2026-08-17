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పోకో M8x 5G లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక ఫీచర్లు కూడా రివీల్!

పోకో M8x 5G ఇండియా లాంఛ్ తేదీ ఖరారైంది. భారత్​లో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 చిప్‌సెట్​తో రానున్న తొలి స్మార్ట్​ఫోన్​గా ఇది నిలవనుంది.

Poco M8x 5G India Launch Date Announced
Poco M8x 5G India Launch Date Announced (Photo Credit- Poco India/Flipkart)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 5:25 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:38 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో ఇండియా (Poco India), తన మోస్ట్ అవేటెడ్ 'పోకో M8x 5G' స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంఛ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇది 'పోకో M8' సిరీస్‌లో మూడో స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా మార్కెట్లో విడుదల కానుంది. ఈ సిరీస్‌లో ఇప్పటికే 'పోకో M8 5G', 'పోకో M8 పవర్ 5G' మోడళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

విడుదలకు ముందే షావోమీ (Xiaomi) సబ్-బ్రాండ్ పోకో, ఈ ఫోన్ కొన్ని కీలక ఫీచర్లను వెల్లడించింది. క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో భారతదేశంలో విడుదల కానున్న మొట్టమొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా "పోకో M8x 5G" సరికొత్త రికార్డు సృష్టించబోతోందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రాసెసర్ మే నెలలో జరిగిన 'Snapdragon for India' ఈవెంట్‌లో స్నాప్​డ్రాగన్ 6 జెన్​ 5తో పాటు పరిచయం చేశారు.

పోకో M8x 5G లాంఛ్ డేట్: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, భారతదేశంలో "పోకో M8x 5G" (Poco M8x 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆగస్టు 21న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) లాంఛ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించిన మైక్రోసట్ ఫ్లిప్​కార్ట్​లో రన్ అవుతోంది. అంటే, భారతీయ మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ Flipkart ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

పోకో M8x 5G ఇతర కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ అప్​కమింగ్ "M8x 5G" మోడల్ 6,50,000 కంటే ఎక్కువ AnTuTu స్కోర్‌ను సాధిస్తుందని పోకో పేర్కొంది. ఇందులో 6GB వర్చువల్ ఎక్స్‌పాన్షన్‌తో కలిపి మొత్తం 12GB RAM ఉంటుందని నిర్ధారించింది. ఇది LPDDR4x RAM, UFS 2.2 స్టోరేజ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

వేడిని సమర్థవంతంగా తగ్గించడానికి, పోకో M8x 5G 'ట్రిపుల్ కూలింగ్ సిస్టమ్'ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇందులో 12,439 sq. mm గ్రాఫైట్ కూలింగ్ సిస్టమ్, 1,924 sq. mm కాపర్ ఫాయిల్ లేయర్, 3.5W హై-ఎఫిషియెన్సీ థర్మల్ జెల్ ఉంటాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 48 నెలల వరకు ఎటువంటి లాగ్ (lag) లేకుండా పనిచేసేలా ఆప్టిమైజ్ చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన మిగిలిన వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు. అయితే, గత నివేదికల ప్రకారం "పోకో M8x 5G"లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.9-అంగుళాల HD+ IPS LCD స్క్రీన్ ఉండవచ్చు. ఇది 4GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుందని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. అలాగే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 6,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది.

పోకో M8x 5G అంచనా ధర: భారతదేశంలో "పోకో M8x 5G" ధర రూ. 20,000 లోపు ఉండవచ్చని ప్రముఖ టిప్‌స్టర్ వెల్లడించారు. ఇకపోతే ఇదే సిరీస్​లో ఇప్పటికే మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న "పోకో M8 5G" ధర రూ. 18,999 కాగా, ఇటీవలే విడుదలైన "పోకో M8 పవర్ 5G" మోడల్​ ప్రారంభ ధర రూ. 24,999గా ఉంది.

Last Updated : August 17, 2026 at 5:38 PM IST

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