పోకో M8 సిరీస్ భారత్కు వచ్చేస్తున్నాయోచ్- టీజర్ రిలీజ్
పోకో M8 సిరీస్లో రెండు ఫోన్లు- లాంఛ్కు ముందే కీలక స్పెక్స్ కూడా లీక్!
Published : December 22, 2025 at 5:20 PM IST
Hyderabad: పోకో ఇండియా తన అప్కమింగ్ పోకో M సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ల లాంఛ్ అధికారిక టీజర్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ సిరీస్లో ఎన్ని ఫోన్లను తీసుకొస్తుంది?, వాటి పేర్లు, డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్ వంటి వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ సిరీస్లో "పోకో M8", "M8 ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లు త్వరలో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు లీక్స్ వెలువడ్డాయి. దీంతోపాటు లీక్లు, సర్టిఫికేషన్ జాబితాల ద్వారా వీటిపై మరింత సమాచారం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
లీక్స్ ప్రకారం, కంపెనీ ఈ అప్కమింగ్ పోకో M సిరీస్లో "పోకో M8", "పోకో M8 ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లను విడుదల చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్లు భారతదేశంతో సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవి జనవరి 2026లో అందుబాటులోకి రావచ్చు. ఇంకా ఈ సిరీస్ "రెడ్మీ నోట్ 15" ఆధారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
టీజర్లో ఏం ఉంది?: పోకో ఇండియా విడుదల చేసిన మొదటి టీజర్ కేవలం కొత్త M-సిరీస్ లాంఛ్ కాబోతుందని మాత్రమే ధృవీకరిస్తుంది. ఇది డిజైన్ వివరాలను గానీ, స్పెసిఫికేషన్లను గానీ వెల్లడించలేదు. అయితే గతంలో వెలువడిన లీక్ల ప్రకారం "పోకో M8" అనేది "రెడ్మీ నోట్ 15 5G" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అయి ఉండవచ్చని, అదే సమయంలో "పోకో M8 ప్రో" అనేది "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో+" ఆధారంగా రూపొందించి తీసుకొస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అనేక నివేదికల ప్రకారం, "పోకో M8" అనేది "రెడ్మీ నోట్ 15 5G" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా వస్తుంది. అదే సమయంలో "పోకో M8 ప్రో" అనేది "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో ప్లస్" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అవుతుంది. అయితే మార్కెట్ను బట్టి హార్డ్వేర్లో తేడాలు ఉండవచ్చు.
ఉదాహరణకు "పోకో M8 ప్రో" ఇండియన్ వేరియంట్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో వస్తుంది. ఇది చైనీస్ "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో ప్లస్" మాదిరిగా ఉంటుంది. అయితే గ్లోబల్ వెర్షన్లో 200-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ ఉండవచ్చు. మరోవైపు "పోకో M8 ప్రో"లో 6.83-అంగుళాల 1.5K OLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, స్నాప్డ్రాగన్ 7S Gen 4 చిప్సెట్, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6500mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే "M8"లో స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 3 చిప్సెట్, 5520mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు.
లీక్ అయిన డిజైన్, రెండర్లు: ఆన్లైన్లో లీక్ అయిన రెండర్ల ప్రకారం, "పోకో M8", "M8 ప్రో" ఫోన్లు రెండూ నలుపు, నీలం, సిల్వర్-బ్లాక్ డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో రావచ్చు. వెనుక ప్యానెల్ దిగువ కుడి మూలలో పోకో బ్రాండింగ్ ఉంటుంది. కెమెరా మాడ్యూల్ స్క్వేర్ ఆకారంలో ఉంటుంది. అందులో మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి. ముందు భాగంలో హోల్-పంచ్ సెల్ఫీ కెమెరా, మందపాటి బెజెల్లు ఉంటాయి. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లు కుడి వైపున ఉంటాయి. దిగువన USB టైప్-C పోర్ట్, స్పీకర్, మైక్రోఫోన్ ఉంటాయి.
సర్టిఫికేషన్, లాంఛ్ అప్డేట్: ఈ సిరీస్లో "పోకో M8 ప్రో" TDRA (UAE), FCC, IMDA, IMEI డేటాబేస్లలో గుర్తించారు. అదే సమయంలో "M8 5G" BIS (ఇండియా), NBTC, IMDA, TDRA సర్టిఫికేషన్లలో కనిపించింది. ఇది వీటి లాంఛ్ను సూచిస్తుంది.
భారతదేశంలో వీటి లాంఛ్ తేదీతో పాటు మరిన్ని వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. పోకో M-సిరీస్ బడ్జెట్ విభాగంలో మంచి ప్రజాదరణ పొందింది. ఇప్పుడు ఈ "M8" సిరీస్ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో కూడా వస్తోంది. దీంతో ఇది మిడ్-రేంజ్ మార్కెట్లో పోటీని పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.