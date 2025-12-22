ETV Bharat / technology

పోకో M8 సిరీస్ భారత్​కు వచ్చేస్తున్నాయోచ్- టీజర్ రిలీజ్

పోకో M8 సిరీస్​లో రెండు ఫోన్లు- లాంఛ్​కు ముందే కీలక స్పెక్స్ కూడా లీక్!

Poco M8 Series India Launch Teased; Poco M8 and M8 Pro Expected to Debut
Poco M8 Series India Launch Teased; Poco M8 and M8 Pro Expected to Debut (Photo Credit- Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 22, 2025 at 5:20 PM IST

Hyderabad: పోకో ఇండియా తన అప్​కమింగ్ పోకో M సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల లాంఛ్​ అధికారిక టీజర్​ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ సిరీస్​లో ఎన్ని ఫోన్లను తీసుకొస్తుంది?, వాటి పేర్లు, డిజైన్‌, స్పెసిఫికేషన్ వంటి వివరాలను వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ సిరీస్​లో "పోకో M8", "M8 ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లు త్వరలో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు లీక్స్ వెలువడ్డాయి. దీంతోపాటు లీక్‌లు, సర్టిఫికేషన్ జాబితాల ద్వారా వీటిపై మరింత సమాచారం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

లీక్స్ ప్రకారం, కంపెనీ ఈ అప్​కమింగ్ పోకో M సిరీస్​లో "పోకో M8", "పోకో M8 ప్రో" అనే రెండు మోడళ్లను విడుదల చేయొచ్చు. ఈ ఫోన్‌లు భారతదేశంతో సహా ఇతర గ్లోబల్ మార్కెట్లలో లాంఛ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇవి జనవరి 2026లో అందుబాటులోకి రావచ్చు. ఇంకా ఈ సిరీస్​ "రెడ్​మీ నోట్ 15" ఆధారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

టీజర్​లో ఏం ఉంది?: పోకో ఇండియా విడుదల చేసిన మొదటి టీజర్ కేవలం కొత్త M-సిరీస్ లాంఛ్​ కాబోతుందని మాత్రమే ధృవీకరిస్తుంది. ఇది డిజైన్ వివరాలను గానీ, స్పెసిఫికేషన్లను గానీ వెల్లడించలేదు. అయితే గతంలో వెలువడిన లీక్​ల ప్రకారం "పోకో M8" అనేది "రెడ్‌మీ నోట్ 15 5G" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అయి ఉండవచ్చని, అదే సమయంలో "పోకో M8 ప్రో" అనేది "రెడ్‌మీ నోట్ 15 ప్రో+" ఆధారంగా రూపొందించి తీసుకొస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అనేక నివేదికల ప్రకారం, "పోకో M8" అనేది "రెడ్​మీ నోట్ 15 5G" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్​గా వస్తుంది. అదే సమయంలో "పోకో M8 ప్రో" అనేది "రెడ్​మీ నోట్​ 15 ప్రో ప్లస్" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ అవుతుంది. అయితే మార్కెట్‌ను బట్టి హార్డ్‌వేర్‌లో తేడాలు ఉండవచ్చు.

ఉదాహరణకు "పోకో M8 ప్రో" ఇండియన్ వేరియంట్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో వస్తుంది. ఇది చైనీస్ "రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో ప్లస్"​ మాదిరిగా ఉంటుంది. అయితే గ్లోబల్ వెర్షన్‌లో 200-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ ఉండవచ్చు. మరోవైపు "పోకో M8 ప్రో"లో 6.83-అంగుళాల 1.5K OLED డిస్‌ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7S Gen 4 చిప్‌సెట్, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​తో 6500mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే "M8"లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 Gen 3 చిప్‌సెట్, 5520mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు.

లీక్ అయిన డిజైన్, రెండర్‌లు: ఆన్‌లైన్‌లో లీక్ అయిన రెండర్‌ల ప్రకారం, "పోకో M8", "M8 ప్రో" ఫోన్‌లు రెండూ నలుపు, నీలం, సిల్వర్-బ్లాక్ డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్‌లలో రావచ్చు. వెనుక ప్యానెల్ దిగువ కుడి మూలలో పోకో బ్రాండింగ్‌ ఉంటుంది. కెమెరా మాడ్యూల్ స్క్వేర్ ఆకారంలో ఉంటుంది. అందులో మూడు కెమెరాలు ఉంటాయి. ముందు భాగంలో హోల్-పంచ్ సెల్ఫీ కెమెరా, మందపాటి బెజెల్‌లు ఉంటాయి. పవర్, వాల్యూమ్ బటన్లు కుడి వైపున ఉంటాయి. దిగువన USB టైప్-C పోర్ట్, స్పీకర్, మైక్రోఫోన్ ఉంటాయి.

సర్టిఫికేషన్, లాంఛ్​ అప్‌డేట్: ఈ సిరీస్​లో "పోకో M8 ప్రో" TDRA (UAE), FCC, IMDA, IMEI డేటాబేస్‌లలో గుర్తించారు. అదే సమయంలో "M8 5G" BIS (ఇండియా), NBTC, IMDA, TDRA సర్టిఫికేషన్‌లలో కనిపించింది. ఇది వీటి లాంఛ్​ను సూచిస్తుంది.

భారతదేశంలో వీటి లాంఛ్ తేదీతో పాటు మరిన్ని వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. పోకో M-సిరీస్ బడ్జెట్ విభాగంలో మంచి ప్రజాదరణ పొందింది. ఇప్పుడు ఈ "M8" సిరీస్ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్‌తో కూడా వస్తోంది. దీంతో ఇది మిడ్​-రేంజ్​ మార్కెట్లో పోటీని పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.

