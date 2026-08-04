8000mAh బ్యాటరీతో పోకో M8 పవర్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
8000mAh బ్యాటరీ, 120Hz AMOLED స్క్రీన్తో "పోకో M8 పవర్" (POCO M8 Power) భారతదేశంలో విడుదలైంది.
Published : August 4, 2026 at 2:37 PM IST
Hyderabad: పోకో భారతదేశంలో 'M8 పవర్' స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిలో 8000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ, 120Hz AMOLED డిస్ప్లేను అందించారు. కంపెనీ "Power Your Binge" అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ ఫోన్ను మార్కెట్ చేస్తోంది.
అంటే, ఛార్జింగ్ కోసం పదే పదే ప్లగ్ పాయింట్ వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఏదైనా సిరీస్లోని పూర్తి సీజన్ను ఒకేసారి చూసేంత బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని ఇది అందిస్తుంది. ఈ సెగ్మెంట్లో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీలు సాధారణంగా ఏదో ఒక రాజీతో వస్తాయి. అది LCD స్క్రీన్ కావచ్చు, నెమ్మదిగా ఛార్జ్ అయ్యే సిస్టమ్ కావచ్చు, లేదా జేబులో బరువుగా అనిపించే బాడీ కావచ్చు.
ఈ సమస్యకు పోకో పరిష్కారంగా సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ టెక్నాలజీని, Xiaomi Surge G1 Battery Management Chipను ఉపయోగించింది. ఇది తక్కువ స్థలంలోనే ఎక్కువ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. దీనివల్ల అదే సైజులో ఎక్కువ కెపాసిటీని ప్యాక్ చేయగలిగారు. అంతేకాదు, ఈ ఫోన్ 22.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తుంది. దీంతో ఇయర్బడ్స్, ఇతర చిన్న పరికరాలకు ఛార్జింగ్ ఇచ్చే పవర్ బ్యాంక్గా దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.
Price reveal. Mic drop. 🎤— POCO India (@IndiaPOCO) August 4, 2026
POCO M8 Power starts at just ₹21,999.*
The first 12 hours come with our best launch offers, so if you've been waiting, now's your moment.
Available exclusively on Flipkart from 7th Aug, 12noon. #PowerYourBinge #POCOM8Power #POCOIndia pic.twitter.com/A3tnKPzjP1
పోకో M8 పవర్ వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
అయితే లాంఛ్ ఆఫర్ల ద్వారా ఇవి వరుసగా రూ. 21,999, రూ. 24,999లకే లభిస్తాయి. ఇందులో అమ్మకం ప్రారంభమైన మొదటి 12 గంటలకు చెల్లుబాటు అయ్యే రూ. 1,000 కూపన్, రూ. 2,000 తక్షణ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ వంటి ఆఫర్లు ఉన్నాయి. తొమ్మిది నెలల 'నో-కాస్ట్ EMI' సదుపాయం నెలకు రూ. 2,444 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ఆగస్టు 7 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా విక్రయానికి రానుంది.
పోకో M8 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 17.75 సెం.మీ (6.9-అంగుళాల) AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది FHD+ రిజల్యూషన్తో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 5,000,000:1 కాంట్రాస్ట్ రేషియో, DCI-P3 వైడ్ కలర్ గ్యామట్, 1800 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. సన్లైట్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీ బయట వెలుతురులో గ్లేర్ను తగ్గిస్తుంది. వెట్ టచ్ 2.0 ఫీచర్ తడి వేళ్లతోనూ టచ్ పనిచేసేలా చేస్తుంది. సెక్యూరిటీ కోసం ఆప్టికల్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ అందించారు.
ప్రాసెసర్ & స్టోరేజ్: ఇది 4nm ఆధారిత స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, అలాగే 128GB వరకు స్టోరేజ్తో వస్తుంది. దీని RAMను వర్చువల్గా మరో 8GB వరకు పెంచుకోవచ్చు.
కెమెరా సెటప్: ఫొటోగ్రఫీ కోసం ఇందులో ఫిల్మ్ ఫిల్టర్లు, ప్రో మోడ్, డాక్యుమెంట్ మోడ్తో కూడిన 50MP డ్యూయల్ AI మెయిన్ కెమెరా ఉంది. ఇక 8MP సెల్ఫీ కెమెరాలో అంతర్నిర్మిత టెలిప్రాంప్టర్ కూడా ఉంది. ముందు భాగాన్ని కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i కవర్ చేస్తుంది. పైభాగంలో ఒక IR బ్లాస్టర్ ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 పై పనిచేసే హైపర్ఓఎస్ 3పై నడుస్తుంది. దీనికి నాలుగు సంవత్సరాల సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు, ఆరు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.