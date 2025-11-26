పోకో నుంచి రెండు కొత్త ఫోన్లు- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : November 26, 2025 at 4:10 PM IST
Hyderabad: పోకో F8 సిరీస్ బుధవారం ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో విడుదలయింది. ఈ లైనప్లో "పోకో F8 అల్ట్రా", "పోకో F8 ప్రో" మోడల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో "అల్ట్రా" వేరియంట్ క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్, 6,500mAh బ్యాటరీకి మద్దతు ఇస్తుంది. అదే సమయంలో "ప్రో" వెర్షన్ మునుపటి తరం ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ SoC, కొంచెం చిన్న 6,210mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 3 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్లో నడుస్తాయి. ఇవి యుఎస్-ఆధారిత ఆడియో తయారీ సంస్థ బోస్ ట్యూన్డ్ స్పీకర్లను కలిగి ఉన్నాయి.
1. పోకో F8 అల్ట్రా ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.9-అంగుళాల (1,200×2,608 పిక్సెల్స్) OLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 480Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 3,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, DCI-P3 వైడ్ కలర్ గాముట్, HDR10+, డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది.
చిప్సెట్: ఇది క్వాల్కమ్ ఫ్లాగ్షిప్ 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 16GB వరకు RAM, 512GB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఈ "పోకో F8 అల్ట్రా" 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 100W హైపర్ఛార్జ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్లో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ సెన్సార్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యంతో 50-మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో షూటర్, 50-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్ను అమర్చారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ అల్ట్రా మోడల్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా హైపర్ఓఎస్ 3పై రన్ అవుతుంది. దీనికి నాలుగు తరాల ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్గ్రేడ్లు, ఆరు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ పరంగా ఈ ఫోన్ 5G, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, గెలీలియో, గ్లోనాస్, QZSS, నావిక్, A-GNSS వంటి మల్టిపుల్ శాటిలైట్ నావిగేషన్ సిస్టమ్లకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో బోస్-ట్యూన్డ్ 2.1 స్టీరియో సెటప్ అలాగే ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది.
2. పోకో F8 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 3,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్తో మరింత కాంపాక్ట్ 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది.
చిప్సెట్: ఇది 3nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ SoCతో పాటు 12GB RAM, 512GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో నడుస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 6,210mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 100W వైర్డ్ హైపర్ఛార్జ్, 22.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన OPIS- మద్దతుగల సెన్సార్, 50 మెగాపిక్సెల్ 2.5x జూమ్-సపోర్ట్ టెలిఫొటో కెమెరా, 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉంది. ముందు భాగంలో 20 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది అల్ట్రా వేరియంట్ మాదిరిగానే ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా హైపర్ఓఎస్ 3పై నడుస్తుంది. దీనికీ నాలుగు తరాల ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ అప్గ్రేడ్లు, ఆరు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్లు లభిస్తాయి.
ఈ "ప్రో" మోడల్ IP68-రేటెడ్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ను అందిస్తుంది. ఇది "అల్ట్రా" మోడల్ మాదిరిగానే కనెక్టివిటీ ఎంపికలను అందిస్తుంది.
పోకో F8 అల్ట్రా, పోకో F8 ప్రో ధర, లభ్యత:
1. పోకో F8 అల్ట్రా: ఈ మోడల్ 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర $729 (సుమారు రూ. 65,100) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే 16GB + 512GB వేరియంట్ ధర $799 (సుమారు రూ. 71,300)గా ఉంది. ప్రారంభ ఆఫర్ సమయంలో దీని 12GB + 256GB వెర్షన్ను $679 (సుమారు రూ. 60,600)కు, 16GB + 512GB ఆప్షన్ను $729 (సుమారు రూ. 65,100)లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ దీన్ని రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- బ్లాక్
- డెనిమ్ బ్లూ
2. పోకో F8 ప్రో: దీని 12GB + 256GB వేరియంట్ ధర $579 (సుమారు రూ. 51,700), 12GB + 512GB ఆప్షన్ ధర $629 (సుమారు రూ. 56,100)గా నిర్ణయించారు. అయితే ప్రారంభ ఆఫర్తో 12GB + 256GB వెర్షన్ $529 (దాదాపు రూ. 47,200), 12GB + 512GB ఆప్షన్ $579 (దాదాపు రూ. 51,700) ధరకే అందుబాటులో ఉందని కంపెనీ తెలిపింది.
కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ "ప్రో" మోడల్ గ్లోబల్ మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- బ్లాక్
- బ్లూ
- టైటానియం సిల్వర్
దీంతోపాటు ఈ సిరీస్ అనేక ఇతర ప్రయోజనాలనూ అందిస్తుంది. పోకో "F8 అల్ట్రా"లో 4 నెలల పాటు స్పాటిఫై ప్రీమియం ట్రయల్ ఉంటుంది. అయితే "F8 ప్రో" మూడు నెలల ట్రయల్ అందిస్తుంది. ఈ రెండు మోడళ్లు కొనుగోలుదారులకు 100GB స్టోరేజ్తో 6 నెలల గూగుల్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్, 3 నెలల యూట్యూబ్ ప్రీమియం ట్రయల్ను ఉచితంగా అందిస్తాయి. కొనుగోలు చేసిన మొదటి 6 నెలల్లో పోకో ఒక ఉచిత స్క్రీన్ రీప్లేస్మెంట్ను కూడా ఆఫర్ చేస్తోంది.