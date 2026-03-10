'బ్యాటరీ కా కిలాడీ' ఆయేగా- రూ. 10,999 ధరతో పోకో 'C85x 5G' లాంఛ్

ETV Bharat / technology

ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో తన C-సిరీస్​లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. దీని ధర, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

Poco C85x 5G Launched in india
Poco C85x 5G Launched in india (Photo Credit- Flipkart/ Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 1:23 PM IST

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో తన "C85x 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఇవాళ (మార్చి 10, 2026) భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను బ్యాటరీ కా కిలాడీగా చెబుతోంది. ఇంకా 6,300mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో దీన్ని అత్యంత తక్కువ ధరలోనే తీసుకొచ్చినట్లుగా పేర్కొంది. దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 32-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్, 6.9-అంగుళాల అడాప్టివ్‌సింక్ డిస్‌ప్లే ఉన్నాయి. ఇది మూడు రంగు ఎంపికలు, రెండు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లలో లభిస్తుంది. ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఫ్లిప్​కార్ట్​ ద్వారా దేశంలో అమ్మకానికి రానుంది.

Poco C85x 5G వేరియంట్లు:

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్‌
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 10,999

4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 11,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ పోకో "C85x 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • బ్లాక్
  • గోల్డ్
  • గ్రీన్

సేల్ వివరాలు: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ సేల్స్ భారతదేశంలో మార్చి 14న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.

పోకో C85x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ స్మార్ట్​ఫోన్​లో 6.9-అంగుళాల HD+ (720x1,600 పిక్సెల్‌లు) AdaptiveSync డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 800 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది. ఇంకా ఇది TUV రైన్‌ల్యాండ్ సిర్కాడియన్ ఫ్రెండ్లీ, లో బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్ ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్‌లను కలిగి ఉంది.

ప్రాసెసర్: ఈ కొత్త పోకో C85x 5G స్మార్ట్​ఫోన్​లో 2.2GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందించే ఆక్టా కోర్ యూనిసోక్ T8300 చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఇది మాలి G57 GPU, 4GB LPDDR4x RAM, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 2TB వరకు స్టోరేజ్ విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తుంది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 7.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 2 రోజుల వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్‌తో పాటు 10x వరకు డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది. దీని వెనుక భాగంలో మరో సెకండరీ కెమెరా కూడా ఉంది. అయితే కంపెనీ ప్రస్తుతానికి దీని వివరాలను వెల్లడించలేదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది షావోమీ Android 16-ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తుంది.

IP రేటింగ్:స్మార్ట్​ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP57 రేటింగ్‌ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.

కనెక్టివిటీ: దీని కనెక్టివిటీ ఫీచర్లలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, 3.5mm ఆడియో జాక్, USB టైప్-C పోర్ట్‌ ఉన్నాయి. ఆన్‌బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్, భద్రత కోసం ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.

కొలతలు, బరువు: ఈ పోకో C85x 5G స్మార్ట్​ఫోన్​ 171.56x79.47x8.15mm కొలతలతో 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

