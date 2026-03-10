'బ్యాటరీ కా కిలాడీ' ఆయేగా- రూ. 10,999 ధరతో పోకో 'C85x 5G' లాంఛ్
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో తన C-సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను భారత మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. దీని ధర, ఫీచర్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
Published : March 10, 2026 at 1:23 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో తన "C85x 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను ఇవాళ (మార్చి 10, 2026) భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను బ్యాటరీ కా కిలాడీగా చెబుతోంది. ఇంకా 6,300mAh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో దీన్ని అత్యంత తక్కువ ధరలోనే తీసుకొచ్చినట్లుగా పేర్కొంది. దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 32-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్, 6.9-అంగుళాల అడాప్టివ్సింక్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. ఇది మూడు రంగు ఎంపికలు, రెండు స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా దేశంలో అమ్మకానికి రానుంది.
Battery Ka Khiladi has arrived to change the power game!— POCO India (@IndiaPOCO) March 10, 2026
Meet the POCO C85x 5G, built for those who refuse to slow down.
A massive 6300mAh battery to keep you going longer, paired with blazing 5G speed to keep you ahead.
The wait is over!! Available at lowest price pic.twitter.com/6ZieoQYBEx
Poco C85x 5G వేరియంట్లు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 10,999
4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 11,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ పోకో "C85x 5G" స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
- బ్లాక్
- గోల్డ్
- గ్రీన్
సేల్ వివరాలు: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ నుంచి వచ్చిన ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ భారతదేశంలో మార్చి 14న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.
పోకో C85x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ స్మార్ట్ఫోన్లో 6.9-అంగుళాల HD+ (720x1,600 పిక్సెల్లు) AdaptiveSync డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 800 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇంకా ఇది TUV రైన్ల్యాండ్ సిర్కాడియన్ ఫ్రెండ్లీ, లో బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్ ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్లను కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: ఈ కొత్త పోకో C85x 5G స్మార్ట్ఫోన్లో 2.2GHz పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందించే ఆక్టా కోర్ యూనిసోక్ T8300 చిప్సెట్ను అందించారు. ఇది మాలి G57 GPU, 4GB LPDDR4x RAM, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 2TB వరకు స్టోరేజ్ విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 7.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ 2 రోజుల వరకు బ్యాటరీ బ్యాకప్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ షూటర్తో పాటు 10x వరకు డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యాలను అందిస్తుంది. దీని వెనుక భాగంలో మరో సెకండరీ కెమెరా కూడా ఉంది. అయితే కంపెనీ ప్రస్తుతానికి దీని వివరాలను వెల్లడించలేదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది షావోమీ Android 16-ఆధారిత HyperOS 3పై నడుస్తుంది.
IP రేటింగ్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP57 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.
కనెక్టివిటీ: దీని కనెక్టివిటీ ఫీచర్లలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, 3.5mm ఆడియో జాక్, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఆన్బోర్డ్ సెన్సార్ల జాబితాలో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, ఇ-కంపాస్, భద్రత కోసం ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.
కొలతలు, బరువు: ఈ పోకో C85x 5G స్మార్ట్ఫోన్ 171.56x79.47x8.15mm కొలతలతో 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.