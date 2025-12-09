ETV Bharat / technology

రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​తో పోకో కొత్త 5G ఫోన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

మార్కెట్​లోకి "పోకో C85 5G"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Poco C85 5G Launched in India
Poco C85 5G Launched in India (Photo Credit- Poco India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 1:18 PM IST

1 Min Read
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో భారతదేశంలో తన "C85 5G" స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ తాజా పోకో "C85 5G" ఫోన్​ను భారతదేశంలో డిసెంబర్ 2023లో ప్రారంభించిన పోకో "C65" మోడల్​కు సక్సెసర్​గా తీసుకొచ్చారు. ఇందులో 120Hz LCD డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్, 8GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 33W వైర్డ్, 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 6,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ Android 15 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆధారంగా HyperOS 2.2 పై నడుస్తుంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్‌ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.

మార్కెట్లో ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్​లో ఈ "C85 5G" ఫోన్ "శాంసంగ్ గెలాక్సీ M15", "ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 50", "ఐకూ Z9x" మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది.

పోకో C85 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,499
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:

  • మిస్టిక్ పర్పుల్
  • స్ప్రింగ్ గ్రీన్
  • పవర్ బ్లాక్

