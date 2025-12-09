రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పోకో కొత్త 5G ఫోన్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
మార్కెట్లోకి "పోకో C85 5G"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : December 9, 2025 at 1:18 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ పోకో భారతదేశంలో తన "C85 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఈ తాజా పోకో "C85 5G" ఫోన్ను భారతదేశంలో డిసెంబర్ 2023లో ప్రారంభించిన పోకో "C65" మోడల్కు సక్సెసర్గా తీసుకొచ్చారు. ఇందులో 120Hz LCD డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్సెట్, 8GB వరకు RAM, 128GB స్టోరేజ్, 50MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 33W వైర్డ్, 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 6,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ Android 15 అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆధారంగా HyperOS 2.2 పై నడుస్తుంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉంది.
మార్కెట్లో ప్రత్యర్థులు: భారత మార్కెట్లో ఈ "C85 5G" ఫోన్ "శాంసంగ్ గెలాక్సీ M15", "ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 50", "ఐకూ Z9x" మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది.
Power with attitude is here.— POCO India (@IndiaPOCO) December 9, 2025
Meet the all-new POCO C85 5G, a 6.9” display that takes over your view, a battery built for non-stop grind, and a dual-tone finish dripping with swagger.
This isn’t just a phone, it’s your everyday flex.
The sale starts on 16th December. pic.twitter.com/SRdtNmLacx
పోకో C85 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,499
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అవి:
- మిస్టిక్ పర్పుల్
- స్ప్రింగ్ గ్రీన్
- పవర్ బ్లాక్
(This is a developing story)