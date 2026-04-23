ETV Bharat / technology

కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- పోకో నుంచి రెండు మోడళ్లు వచ్చాయ్- రూ. 10వేల రేంజ్ ధరలోనే!

పోకో తన "Poco C81" సిరీస్​లో ఈ రోజు రెండు సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ రెండు మోడళ్లు సరసమైన ధరలకే లభిస్తాయి.

Poco C81 and Poco C81x Launched in India
Poco C81 and Poco C81x Launched in India (Photo Credit- Poco)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: పోకో భారతదేశంలో తన "Poco C81", "Poco C81x" అనే రెండు స్మార్ట్​ఫోన్​ల​ను విడుదల చేసింది. ఈ రెండు హ్యాండ్‌సెట్‌లు ఒకే రకమైన ఆక్టా-కోర్ Unisoc చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తాయి. ఇంకా ఈ రెండు ఫోన్లూ 15W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేసే బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. రంగుల విషయానికి వస్తే వీటిలో "పోకో C81" మూడు రంగులలో, "పోకో C81x" రెండు రంగులలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

1. పోకో C81 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్​ను సింగిల్ వేరియంట్​లో తీసుకొచ్చింది.

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్

పోకో C81 ధర?: భారతదేశంలో "పోకో C81" ఏకైక 4GB + 64GB RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​ ధరను రూ. 10,999గా నిర్ణయించారు.

కలర్ ఆప్షన్లు:

  • ఎలైట్ బ్లాక్
  • ఐస్ బ్లూ
  • సన్‌సెట్ గోల్డ్

2. పోకో C81x వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను కూడా ఒకే ఒక వేరియంట్​లో విడుదల చేసింది.

  • 3GB RAM + 64GB స్టోరేజ్​

పోకో C81x ధర: 3GB RAM, ప్రామాణిక మోడల్‌తో సమానమైన స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి దీని ఉన్న ఏకైక వేరియంట్‌ రూ. 9,999 ధరతో లభిస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు:

  • ఎలైట్ బ్లాక్
  • ఐస్ బ్లూ

సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు ఏప్రిల్ 27న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విక్రయానికి రానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ వెబ్​సైట్, ఫ్లిప్​కార్ట్​ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

పోకో C81 వర్సెస్ పోకో C81x: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లుపోకో C81పోకో C81x
బ్యాటరీ6300mAh5200mAh
ఛార్జింగ్15W wired + 7.5W reverse15W wired + 7.5W reverse
డిస్​ప్లే6.9-inch HD+ LCD, 120Hz6.9-inch HD+ LCD, 120Hz (expected)
ప్రాసెసర్Unisoc T7250 (octa-core, up to 1.8GHz)Unisoc T7250 (expected)
RAM/Storage4GB RAM + 64GB (expandable)Similar entry-level configs
వెనుక కెమెరా13MP main (dual setup)Single camera setup
ఫ్రంట్ కెమెరా8MPExpected similar
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్Android 16 + HyperOS 3Android 16 + HyperOS 3
ఇతర ఫీచర్లు IP52 rating, side fingerprint, expandable storageSimilar basics

TAGGED:

POCO C81 PRICE IN INDIA
POCO C81X PRICE
POCO C81 CAMERA DETAILS
POCO C81 SERIES
POCO C81 AND POCO C81X LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.