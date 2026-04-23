కొత్త ఫోన్ కొనాలా?- పోకో నుంచి రెండు మోడళ్లు వచ్చాయ్- రూ. 10వేల రేంజ్ ధరలోనే!
పోకో తన "Poco C81" సిరీస్లో ఈ రోజు రెండు సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్లను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ రెండు మోడళ్లు సరసమైన ధరలకే లభిస్తాయి.
Published : April 23, 2026 at 3:19 PM IST
Hyderabad: పోకో భారతదేశంలో తన "Poco C81", "Poco C81x" అనే రెండు స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసింది. ఈ రెండు హ్యాండ్సెట్లు ఒకే రకమైన ఆక్టా-కోర్ Unisoc చిప్సెట్తో పనిచేస్తాయి. ఇంకా ఈ రెండు ఫోన్లూ 15W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. రంగుల విషయానికి వస్తే వీటిలో "పోకో C81" మూడు రంగులలో, "పోకో C81x" రెండు రంగులలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
1. పోకో C81 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్ను సింగిల్ వేరియంట్లో తీసుకొచ్చింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
పోకో C81 ధర?: భారతదేశంలో "పోకో C81" ఏకైక 4GB + 64GB RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ధరను రూ. 10,999గా నిర్ణయించారు.
కలర్ ఆప్షన్లు:
- ఎలైట్ బ్లాక్
- ఐస్ బ్లూ
- సన్సెట్ గోల్డ్
2. పోకో C81x వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కూడా ఒకే ఒక వేరియంట్లో విడుదల చేసింది.
- 3GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
పోకో C81x ధర: 3GB RAM, ప్రామాణిక మోడల్తో సమానమైన స్టోరేజ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి దీని ఉన్న ఏకైక వేరియంట్ రూ. 9,999 ధరతో లభిస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు:
- ఎలైట్ బ్లాక్
- ఐస్ బ్లూ
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ఏప్రిల్ 27న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విక్రయానికి రానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్ను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
పోకో C81 వర్సెస్ పోకో C81x: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|పోకో C81
|పోకో C81x
|బ్యాటరీ
|6300mAh
|5200mAh
|ఛార్జింగ్
|15W wired + 7.5W reverse
|15W wired + 7.5W reverse
|డిస్ప్లే
|6.9-inch HD+ LCD, 120Hz
|6.9-inch HD+ LCD, 120Hz (expected)
|ప్రాసెసర్
|Unisoc T7250 (octa-core, up to 1.8GHz)
|Unisoc T7250 (expected)
|RAM/Storage
|4GB RAM + 64GB (expandable)
|Similar entry-level configs
|వెనుక కెమెరా
|13MP main (dual setup)
|Single camera setup
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|8MP
|Expected similar
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్
|Android 16 + HyperOS 3
|Android 16 + HyperOS 3
|ఇతర ఫీచర్లు
|IP52 rating, side fingerprint, expandable storage
|Similar basics