ఈ సాయంత్రం 'ప్లానెట్ పరేడ్' కన్పిస్తుందా?- ఇందులో వాస్తవమెంతంటే?

ఫిబ్రవరి 28న ఆకాశంలో అద్భుత దృశ్యం సాక్షాత్కారం కానుంది, ఆరు గ్రహాలు ఒకే వరుసలోకి వచ్చి చేరడాన్ని మనం కళ్లారా చూడొచ్చంటూ నెట్టింట వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఇది అవాస్తవమని IIA తోసిపుచ్చింది.

Planet Parade on 28 February: IIA Says the Viral Hype Is Highly Exaggerated And Misleading
Planet Parade on 28 February: IIA Says the Viral Hype Is Highly Exaggerated And Misleading (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 5:11 PM IST

Hyderabad: ఇవాళ అంతరిక్షంలో బృహస్పతి, బుధుడు, శుక్రుడు, శని, కుజుడు, యురేనస్, నెప్ట్యూన్‌ గ్రహాలు ఒకే వరుసలోకి వచ్చి చేరుతాయని, ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని మనం కళ్లారా వీక్షించొచ్చంటూ నెట్టింట విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే దీన్ని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ (IIA) తోసిపుచ్చింది. ఇవి హైప్ కోసం, పూర్తిగా తప్పుదారి పట్టించే వార్తలుగా అభివర్ణంచింది. ఈ మేరకు ఈ ఆరు గ్రహాలు ఒకే వరుసలో కన్పించే అవకాశమే లేదని పేర్కొంటూ ఓ వీడియోను ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ "X"​లో పోస్ట్ చేసింది.

ఎందుకంటే "శనిని కంటితో చూడటం కష్టం. బుధుడు, శుక్రుడు, నెప్ట్యూన్‌లను చూడటం అంటే ఇంకా కష్టం. అంగారక గ్రహం అయితే సూర్యుడి కంటే ముందే అస్తమిస్తుంది. యురేనస్‌ను గుర్తించడానికి టెలిస్కోప్ అవసరం. చివరికి మన కంటితో సులభంగా చూడగలిగే ఏకైక గ్రహం బృహస్పతి మాత్రమే" అని వివరించింది.

బృహస్పతి మాత్రమే కనిపిస్తుంది: IIA షేర్ చేసిన "X" వీడియో ప్రకారం, బృహస్పతి తెల్లవారుజామున 3:30 గంటలకు అస్తమిస్తుంది, మళ్లీ సాయంత్రం ప్రత్యక్షమవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని సాయంత్రపు వేళల్లో ఆకాశంలో సులభంగా చూడవచ్చు. ఈ గ్రహం చుట్టూ ఉండే క్లౌడ్ బెల్ట్‌ (పలుచటి వలయాలు)లు, దానిలోని చిన్న చందమామల(Galilean moons)ను మనం టెలిస్కోప్ లేదా బైనాక్యులర్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు.

మిగిలిన గ్రహాల పరిస్థితి?: ఇతర గ్రహాల విషయానికి వస్తే ఈ వీడియో ప్రకారం, బుధుడు, శుక్రుడు ఆకాశంలో సూర్యుడికి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. సూర్యాస్తమయం జరిగిన 45 నిమిషాల తర్వాత అవి అస్తమిస్తాయి. సూర్యాస్తమయం సమయంలో హోరిజోన్ నుంచి 10-12 డిగ్రీల ఎత్తులో ఉంటాయి. ఈ గ్రహాలను గుర్తించడం చాలా కష్టం.

శని కూడా సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉంటుంది. సూర్యాస్తమయం జరిగిన 1.5 గంటల తర్వాత ఇది అస్తమిస్తుంది. సంధ్యా సమయంలో హోరిజోన్ నుంచి 10-15 డిగ్రీల ఎత్తులో ఉంటుంది. దీనినీ గుర్తించడం కష్టమని IIA చెబుతోంది.

అంగారక గ్రహం విషయానికి వస్తే, ఇది సూర్యుడి కంటే ముందుగానే అస్తమిస్తుంది. ఇది సూర్యుడికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. దీన్ని ఉదయపు వేళల్లో చూడొచ్చు.

యురేనస్ సాయంత్రం ఆకాశంలో కనిపిస్తుంది, కానీ దానిని గుర్తించడానికి టెలిస్కోప్ అవసరం. అదే సమయంలో నెప్ట్యూన్ శనికి దగ్గరగా ఉంటుంది, దీంతో దానిని కంటితో గుర్తించడం చాలా కష్టం. అంటే శని చుట్టూ ఉండే రింగ్​ భూమి నుంచి చూస్తే శని గ్రహానికి వెనక ఉండే నెప్ట్యూన్​ మనకు సరిగ్గా కనిపించకుండా చేస్తుంది.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!: గ్రహాలను వీక్షించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు అవసరమని IIA తన వీడియో ద్వారా హెచ్చరించింది.

"సూర్యాస్తమయానికి ముందు టెలిస్కోపులు, బైనాక్యులర్ల సహాయంతో బుధుడు, శుక్రుడు లేదా శని గ్రహాలను చూడకూడదు. ఎందుకంటే ఆప్టికల్ పరికరాల ద్వారా సూర్యకాంతి నేరుగా మన కంటిపై పడే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల కంటిచూపు కోల్పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది."

ఇకపోతే యురేనస్, నెప్ట్యూన్‌ గ్రహాలను పరిశీలించడానికి టెలిస్కోప్ అవసరం, అయితే నెప్ట్యూన్ ఆకాశంలో శనికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల దానిని గుర్తించడం చాలా కష్టమని వివరించింది.

గ్రహాలువిజిబిలిటీ
బృహస్పతి (Jupiter)చూడటం సులభం
బుధుడు, శుక్రుడు (Mercury and Venus)చాలా కష్టం
శని (Saturn)కష్టం
అంగారకుడు (Mars)సూర్యుడి కంటే ముందు అస్తమిస్తుంది
యురేనస్ (Uranus)టెలిస్కోప్ అవసరం
నెప్ట్యూన్‌ (Neptune)చాలా కష్టం

