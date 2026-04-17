ఆకాశంలో నాలుగు గ్రహాల పరేడ్- ఎప్పుడు, ఎలా చూడాలంటే?

రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా పాత్ ఆఫ్ డ్యూటీలో నిర్వహించే కవాతును తలపించేలా ఆకాశంలో ఓ అరుదైన దృశ్యం కనువిందు చేయనుంది. నాలుగు గ్రహాలు ఒకే సరళరేఖపైకి వచ్చి, ఒక అందమైన ప్లానెట్ పరేడ్​లా దర్శనమివ్వనున్నాయి.

Four-planet parade: The rare planetary alignment will be visible in India from April 16 to 23, best seen before sunrise. (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 2:45 PM IST

Hyderabad: అంతరిక్షంలో ఒక ఖగోళ అద్భుతం ఆవిష్కృతం కానుంది. మన సౌర వ్యవస్థలోని నాలుగు గ్రహాలు బుధుడు, అంగారకుడు, శని, నెప్ట్యూన్ ఒకే సరళ రేఖలోపై దర్శనమివ్వనున్నాయి. "ప్లానెట్ పరేడ్"గా పిలిచే ఈ అరుదైన ఖగోళ దృగ్విషయాన్ని భారతదేశంలో ఏప్రిల్ 16 నుంచి ఏప్రిల్ 23 వరకు కన్పిస్తుంది. సూర్యోదయానికి ముందు ఆకాశం వైపు చూడటం ద్వారా ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని వీక్షించవచ్చు.

ఏంటీ ప్లానెట్ పరేడ్?: భూమి నుంచి చూసినప్పుడు అనేక గ్రహాలు ఆకాశంలో సూర్యుడికి ఒకవైపునకు జరిగి ఒకే సరళరేఖపై ఉన్నట్లుగా కనిపించడాన్ని ప్లానెట్ పరేడ్​గా చెబుతారు. అవి చూసేందుకు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, వాస్తవానికి ఆ గ్రహాలు కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాయి. గ్రహాలన్నీ సూర్యుని చుట్టూ క్రాంతి వలయం (ఎక్లిప్టిక్) అనే ఒకే విధమైన సమతల మార్గంలో పరిభ్రమించడం వల్ల ఈ ప్రభావం ఏర్పడుతుంది. భూమి నుంచి చూసినప్పుడు, ఈ ఉమ్మడి మార్గం కారణంగా అవి ఒకే వరుసలో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాయి.

దీనిని ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడవచ్చు?: ఈ ఖగోళ అమరిక ఆసియా, ఐరోపా, ఉత్తర అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాతో సహా ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాలలో కనిపిస్తుంది. భారతదేశంలో ఈ దృశ్యాన్ని వీక్షించడానికి అత్యుత్తమ సమయం: సూర్యోదయానికి సుమారు 30 నిమిషాల ముందు. అంటే సుమారు ఉదయం 5 గంటల నుంచి 5:45 గంటల మధ్య నిద్రలేస్తే ఈ ఖగోళ సంఘటనను స్పష్టంగా వీక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది.

ఏప్రిల్ 18 నుంచి ఏప్రిల్ 20 మధ్యలో చూస్తే ఈ నాలుగు గ్రహాలు ఒక వరుసలో మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ దృశ్యాల స్పష్టత వాతావరణ పరిస్థితులు, కాలుష్య స్థాయిలపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ఇందుకోసం తూర్పు వైపుగా ఎత్తైన భవనాలు, లేదా కృత్రిమ కాంతులు అడ్డుగా లేని ప్రదేశం అవసరం.

ఆకాశంలో వీటిని ఎలా గుర్తించాలి?:

ఈ నాలుగు గ్రహాలు క్షితిజానికి పైన, వివిధ ఎత్తులలో, ఒక వరుసలో ఉంటాయి.

  • బుధుడు (Mercury): బుధ గ్రహం ఆకాశంలో చాలా దిగువన, క్షితిజానికి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది. ఉదయం పూట సూర్యుడు కూడా ఉదయిస్తుండటం వల్ల, ఆ సూర్యకాంతి తీవ్రత కారణంగా బుధుడిని చూడటం కష్టమవుతుంది. అయితే, రోజులు గడిచేకొద్దీ, అంటే ఏప్రిల్ 20వ తేదీ దగ్గరవుతున్న కొద్దీ, బుధుడిని గుర్తించడం కాస్త సులభమవుతుంది.
  • శని (Saturn): శని గ్రహం బుధుడి(Mercury)కి కొద్దిగా పైన, లేత పసుపు రంగు కాంతితో కన్పిస్తుంది. దీనిని కంటితోనే చూడొచ్చు. అయితే బైనాక్యులర్లతో చూస్తే మరింత స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది.
  • అంగారకుడు (Mars): అంగారకుడు తన ఎరుపు-నారింజ రంగుతో మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తాడు. ఈ అరుణ గ్రహం ఆకాశంలో మరింత ఎత్తులో ఉంటుంది. దీన్ని సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
  • నెప్ట్యూన్ (Neptune): ఈ సమూహంలో నెప్ట్యూన్ చాలా మసకగా ఉంటుంది. బైనాక్యులర్లు లేదా ఒక చిన్న టెలిస్కోప్ లేకుండా దీనిని చూడటం అసాధ్యం.

ఈ అమరిక ఎందుకు ప్రత్యేకమైనది?: ఈ దృగ్విషయంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, గ్రహాల అమరిక కాలక్రమేణా క్రమంగా మారుతూ ఉంటుంది. ప్రారంభంలో గ్రహాలు త్రిభుజాకారపు అమరికలో ఉన్నట్లు కూడా కనిపించవచ్చు. అయితే ఏప్రిల్ 20 నాటికి, వాటి అమరిక ఒక వికర్ణ క్రమంలోకి మారడం ప్రారంభమవుతుంది. తద్వారా కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే గ్రహాల స్థానాలు ఏ విధంగా మారుతాయో మనం ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు.

