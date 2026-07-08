ETV Bharat / technology

మార్కెట్లోకి సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఆటో- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ పియాజియో వెహికల్స్ తమ కొత్త 'Ape WavE' ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 2.55 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

Piaggio Ape WavE with 140 km range launched at Rs 2.55 lakh
Piaggio Ape WavE with 140 km range launched at Rs 2.55 lakh (Photo Credit- Piaggio Vehicles)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ పియాజియో వెహికల్స్ (Piaggio Vehicles) ప్యాసింజర్ త్రీ-వీలర్ విభాగంలో సరికొత్త 'Ape WavE' ఎలక్ట్రిక్ ఆటో రిక్షాను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది.

తక్కువ బడ్జెట్‌లో లభించే L3 ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ విభాగంలో వచ్చిన ఈ ఆటో ప్రారంభ ధరను రూ. 2.55 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త మోడల్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కంపెనీ డీలర్‌షిప్ నెట్‌వర్క్ ద్వారా వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఈ 'Ape WavE' ఎలక్ట్రిక్ ఆటోను పట్టణ, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాలలో ప్రయాణికుల రవాణా అవసరాల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేశారు. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చుతో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు మారాలనుకునే షేర్డ్ మొబిలిటీ ఆపరేటర్లు, ఫ్లీట్ ఓనర్లు, ఆటో డ్రైవర్లకు ఇది ఒక ఉత్తమ ఎంపికగా నిలవనుంది.

సాధారణంగా ఖరీదైన భారీ L5 ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వాహనాల్లో మాత్రమే కనిపించే సౌకర్యం, మన్నిక, నమ్మకమైన ఫీచర్లను ఈ బడ్జెట్ ఆటోలో అందించినట్లు పియాజియో సంస్థ పేర్కొంది.

పియాజియో Ape WavE బ్యాటరీ, మోటార్, మైలేజ్ (రేంజ్) వివరాలు:

  • బ్యాటరీ & మోటార్: ఈ కొత్త Ape WavE ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలో 5.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉపయోగించారు. ఇది 3 kW పీక్ పవర్, 25 Nm గరిష్ఠ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌తో వస్తుంది.
  • టాప్ స్పీడ్ & సామర్థ్యం: ఈ త్రీ-వీలర్ గరిష్ఠంగా గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో (Top Speed) ప్రయాణించగలదు. అలాగే 19 శాతం వరకు నిటారుగా ఉండే రోడ్ల ఎక్కడాలను కూడా సులభంగా అధిగమించగలదు.
  • మైలేజ్ (Range): కంపెనీ తెలిపిన ప్రకారం, ఈ ఆటోను ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 140 కిలోమీటర్ల సర్టిఫైడ్ రేంజ్ లభిస్తుంది. అయితే రోడ్డు, ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను బట్టి నిజ జీవితంలో (Real-world range) సుమారు 110 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఆశించవచ్చు.
  • ఛార్జింగ్ సమయం: దీని బ్యాటరీ పూర్తిగా ఖాళీ అయిన తర్వాత మళ్లీ 100 శాతం ఫుల్ ఛార్జ్ కావడానికి దాదాపు 3 గంటల 45 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.

TAGGED:

PIAGGIO APE WAVE LAUNCHED IN INDIA
PIAGGIO APE WAVE PRICE
PIAGGIO APE WAVE RANGE
PIAGGIO APE WAVE SPECIFICATIONS
PIAGGIO APE WAVE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.