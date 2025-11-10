ETV Bharat / technology

'జిరో-క్లిక్ ఎటాక్': రిస్క్​లో శాంసంగ్ వినియోగదారులు- వెంటనే ఫోన్లను అప్డేట్ చేసుకోండి!

ల్యాండ్‌ఫాల్ స్పైవేర్: వెంటనే మీ స్మార్ట్​ఫోన్​లను అప్డేట్ చేసుకోండిలా!

People Using These Samsung Galaxy Smartphones Need To Update Them Immediately: Spyware Landfall Exposed
People Using These Samsung Galaxy Smartphones Need To Update Them Immediately: Spyware Landfall Exposed (Photo Credit- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: మీరు శాంసంగ్ స్మార్ట్​ఫోన్​ను వినియోగిస్తున్నారా? అయితే మీకో రెడ్ అలెర్ట్! ఇది మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం! శాంసంగ్ వినియోగదారుల గోప్యత ప్రమాదంలో ఉందని, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు శాంసంగ్ ఫోన్లను టార్గెట్ చేసుకుని నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఇందుకు కారణం ల్యాండ్‌ఫాల్ అనే అధునాతన సైబర్ స్పైవేర్​ అని భద్రతా పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

ఈ స్పైవేర్ ఒక ఏడాది కంటే ఎక్కువ కాలంగా గెలాక్సీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. ఇది వినియోగదారుల దృష్టికి కూడా రాలేదు. అయితే ఇది శాంసంగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఉన్న లోపాన్ని వినియోగించుకుని ఎటువంటి క్లిక్ లేదా ఏదైనా యాప్ లేదా సాఫ్ట్‌వేర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీ పరికరాల్లోకి చొరబడుతుంది.

ఈ స్పైవేర్ డిజిటల్ నెగటివ్ (DNG) ఇమేజ్ ఫైల్స్ లోపల దాగి ఉంటుంది. వీటిని సాధారణ JPEG ఫోటోల రూపంలో వాట్సాప్ వంటి మెసేజింగ్ యాప్‌ల ద్వారా పంపిస్తారు. ఈ ఇమేజ్ ఒక పరికరానికి చేరిన వెంటనే హానికరమైన కోడ్ ఆటోమేటిక్​గా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. అంటే వినియోగదారుల ఫోన్​లకు ఈ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం క్లిక్ చేయకుండానే ఇది మీ ఫోన్​లో యాక్టివేట్ అయిపోతుందన్నమాట!. ఈ నేపథ్యంలో శాంసంగ్ యూజర్లు ఈ "జిరో-క్లిక్ ఎటాక్"పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

ల్యాండ్‌ఫాల్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: పాలోఆల్టో నెట్‌వర్క్స్‌లోని యూనిట్ 42 నివేదిక ప్రకారం, ల్యాండ్‌ఫాల్ అనే స్పైవేర్​ శాంసంగ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లైబ్రరీలో ఉన్న CVE-2025-21042 అనే సాఫ్ట్​వేర్ లోపాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

ఈ స్పైవేర్ ఒకసారి ఫోన్​లోకి చొరబడిన తర్వాత కెమెరా, మైక్రోఫోన్, ఫైల్‌లు, స్థానం, కాల్ లాగ్‌లను యాక్సెస్ చేస్తుంది. అంటే ఇది ఒక స్పైలా ప్రవర్తించి మన లొకేషన్​ను ట్రాక్ చేయడం, కాంటాక్ట్​లను గమనించడంతో పాటు కాల్స్​పై కూడా నిఘాపెడుతుంది.

తద్వారా శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్‌లను పూర్తి స్థాయి నిఘా పరికరంగా మార్చి వినియోగదారుల డేటా చోరీకి పాల్పడుతుంది. ఇది కాల్‌లను రికార్డ్ చేయగలదు, ఫొటోలు & మెసెజ్​లను దొంగిలించగలదు, కాంటాక్ట్​లను యాక్సెస్ చేయగలదు. మొత్తానికి రియల్-టైమ్​లో వినియోగదారుల కార్యకలాపాలన్నింటినీ ట్రాక్ చేయగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంటుంది.

ఈ ల్యాండ్‌ఫాల్ స్పైవేర్ ముఖ్యంగా S22, S23, S24, Z Fold 4, Z Flip 4 వంటి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్​లపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా మిడిల్ ఈస్ట్​లోని టర్కీ, ఇరాన్, ఇరాక్, మొరాకో వంటి దేశాలలోని యూజర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు సమాచారం.

ఇప్పుడు శాంసంగ్ వినియోగదారులు ఏం చేయాలి?: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ దీనిపై స్పందించింది. పరికరాల్లోని సాఫ్ట్​వేర్ లోపాన్ని సరిచేసినట్లు, దీంతో తాజా సాఫ్ట్‌వేర్​కి అప్డేట్​ చేసుకున్న యూజర్ల పరికరాలు ఇప్పుడు సురక్షితమని ధృవీకరించింది.

అప్డేట్ చేసుకోవడం ఎలా?: ఇందుకోసం వినియోగదారులు తమ డివైజ్​లలో Settings > Software update > Download and install ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా తమ ఫోన్లను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.

TAGGED:

SPYWARE LANDFALL
ZERO CLICK ATTACK
CYBER ATTACK SMARTPHONES
HOW TO BE SAFE FROM LANDFALL
SAMSUNG SMARTPHONES NEED TO UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.