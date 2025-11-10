'జిరో-క్లిక్ ఎటాక్': రిస్క్లో శాంసంగ్ వినియోగదారులు- వెంటనే ఫోన్లను అప్డేట్ చేసుకోండి!
ల్యాండ్ఫాల్ స్పైవేర్: వెంటనే మీ స్మార్ట్ఫోన్లను అప్డేట్ చేసుకోండిలా!
Published : November 10, 2025 at 3:27 PM IST
Hyderabad: మీరు శాంసంగ్ స్మార్ట్ఫోన్ను వినియోగిస్తున్నారా? అయితే మీకో రెడ్ అలెర్ట్! ఇది మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం! శాంసంగ్ వినియోగదారుల గోప్యత ప్రమాదంలో ఉందని, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్లు శాంసంగ్ ఫోన్లను టార్గెట్ చేసుకుని నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఇందుకు కారణం ల్యాండ్ఫాల్ అనే అధునాతన సైబర్ స్పైవేర్ అని భద్రతా పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
ఈ స్పైవేర్ ఒక ఏడాది కంటే ఎక్కువ కాలంగా గెలాక్సీ స్మార్ట్ఫోన్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. ఇది వినియోగదారుల దృష్టికి కూడా రాలేదు. అయితే ఇది శాంసంగ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్న లోపాన్ని వినియోగించుకుని ఎటువంటి క్లిక్ లేదా ఏదైనా యాప్ లేదా సాఫ్ట్వేర్ను డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీ పరికరాల్లోకి చొరబడుతుంది.
ఈ స్పైవేర్ డిజిటల్ నెగటివ్ (DNG) ఇమేజ్ ఫైల్స్ లోపల దాగి ఉంటుంది. వీటిని సాధారణ JPEG ఫోటోల రూపంలో వాట్సాప్ వంటి మెసేజింగ్ యాప్ల ద్వారా పంపిస్తారు. ఈ ఇమేజ్ ఒక పరికరానికి చేరిన వెంటనే హానికరమైన కోడ్ ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. అంటే వినియోగదారుల ఫోన్లకు ఈ ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏం క్లిక్ చేయకుండానే ఇది మీ ఫోన్లో యాక్టివేట్ అయిపోతుందన్నమాట!. ఈ నేపథ్యంలో శాంసంగ్ యూజర్లు ఈ "జిరో-క్లిక్ ఎటాక్"పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ల్యాండ్ఫాల్ ఎలా పనిచేస్తుంది?: పాలోఆల్టో నెట్వర్క్స్లోని యూనిట్ 42 నివేదిక ప్రకారం, ల్యాండ్ఫాల్ అనే స్పైవేర్ శాంసంగ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లైబ్రరీలో ఉన్న CVE-2025-21042 అనే సాఫ్ట్వేర్ లోపాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.
ఈ స్పైవేర్ ఒకసారి ఫోన్లోకి చొరబడిన తర్వాత కెమెరా, మైక్రోఫోన్, ఫైల్లు, స్థానం, కాల్ లాగ్లను యాక్సెస్ చేస్తుంది. అంటే ఇది ఒక స్పైలా ప్రవర్తించి మన లొకేషన్ను ట్రాక్ చేయడం, కాంటాక్ట్లను గమనించడంతో పాటు కాల్స్పై కూడా నిఘాపెడుతుంది.
తద్వారా శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్లను పూర్తి స్థాయి నిఘా పరికరంగా మార్చి వినియోగదారుల డేటా చోరీకి పాల్పడుతుంది. ఇది కాల్లను రికార్డ్ చేయగలదు, ఫొటోలు & మెసెజ్లను దొంగిలించగలదు, కాంటాక్ట్లను యాక్సెస్ చేయగలదు. మొత్తానికి రియల్-టైమ్లో వినియోగదారుల కార్యకలాపాలన్నింటినీ ట్రాక్ చేయగల సామర్థ్యం దీనికి ఉంటుంది.
ఈ ల్యాండ్ఫాల్ స్పైవేర్ ముఖ్యంగా S22, S23, S24, Z Fold 4, Z Flip 4 వంటి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఫోన్లపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా మిడిల్ ఈస్ట్లోని టర్కీ, ఇరాన్, ఇరాక్, మొరాకో వంటి దేశాలలోని యూజర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు సమాచారం.
ఇప్పుడు శాంసంగ్ వినియోగదారులు ఏం చేయాలి?: దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ దీనిపై స్పందించింది. పరికరాల్లోని సాఫ్ట్వేర్ లోపాన్ని సరిచేసినట్లు, దీంతో తాజా సాఫ్ట్వేర్కి అప్డేట్ చేసుకున్న యూజర్ల పరికరాలు ఇప్పుడు సురక్షితమని ధృవీకరించింది.
అప్డేట్ చేసుకోవడం ఎలా?: ఇందుకోసం వినియోగదారులు తమ డివైజ్లలో Settings > Software update > Download and install ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా తమ ఫోన్లను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.