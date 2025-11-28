సగానికి పైగా తీరప్రాంత స్థావరాలు లోతట్టు ప్రాంతాలకు తరలిపోతున్నాయి: రిపోర్ట్

ETV Bharat / technology

A new global study shows that 56 percent of coastal regions are shifting settlements away from the sea amid growing climate threats, especially in Africa and Oceania.
A new global study shows that 56 percent of coastal regions are shifting settlements away from the sea amid growing climate threats, especially in Africa and Oceania. (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 9:10 PM IST

Hyderabad: చాలామంది సముద్ర తీరంలో నివసించేందుకు ఇష్టపడతారు. ఇది అందమైన అనుభూతిని, ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. తీరప్రాంతాలకు విహారయాత్రకు వెళ్లినప్పుడు కూడా సముద్రానికి ఎదురుగా ఉన్న భవనాలలోనే స్టే చేయాలని కోరుకుంటారు. కిటికీల నుంచి అలలను గమనిస్తూ సముద్రపు సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. ఇందుకోసం ఎంత నగదును అయినా చెల్లించేందుకు వెనకాడరు.

దీంతోపాటు రవాణా (షిప్పింగ్), లాజిస్టిక్స్, టూరిజం, మత్స్య పరిశ్రమ, తీరప్రాంత వనరుల వినియోగం వంటి అనేక వ్యాపారాలకు అనుకూలమైన వాతావరణం లభిస్తుంది. ఈ కారణాల వల్ల సముద్రం చుట్టూ పట్టణ జీవనం విస్తరించింది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు అలా లేవని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగానికి పైగా తీరప్రాంత స్థావరాలు లోతట్టు ప్రాంతాలకు తరలిపోతున్నాయని ఓ అధ్యయనం వెల్లడించింది.

కోపెన్‌హాగన్ విశ్వవిద్యాలయం, సిచువాన్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన అధ్యయనంలో ఈ మేరకు గుర్తించారు. ఈ అంతర్జాతీయ బృందం గత 30 సంవత్సరాల డేటాను ఉపయోగించి 155 దేశాలలోని 1,071 తీర ప్రాంతాల డేటాను విశ్లేషించింది. విశేషమేంటంటే వారు రాత్రిపూట లైట్ల ఉపగ్రహ చిత్రాలను, ప్రపంచ సామాజిక ఆర్థిక డేటాను కలిపి స్థిరనివాసాలు పెరిగిన, తగ్గిన ప్రాంతాలను గుర్తించారు.

అధ్యయనంలో ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు:

  • 1992-2019 మధ్యకాలంలో 56% తీర ప్రాంతాలు సముద్రం నుంచి మరింత దూరంగా మారాయి. అంటే ప్రజలు తమ నివాసాలను లోతట్టు ప్రాంతాలకు మార్చారు.
  • అయితే ఇందుకు భిన్నంగా డెన్మార్క్‌లోని కోపెన్‌హాగన్ వంటి 16% ప్రాంతాలు సముద్రానికి దగ్గరగా మకాం మార్చాయి. ఇక్కడ చాలా మంది ప్రజలు సముద్రానికి దగ్గరగా స్థిరపడ్డారు.
  • 28% ప్రాంతాలలో పెద్దగా మార్పులేదు.

కోపెన్‌హాగన్ విశ్వవిద్యాలయంలోని పరిశోధకుడు డాక్టర్ షెంగ్‌పింగ్ డింగ్ ప్రకారం ఆఫ్రికా, ఓషియానియాలో అత్యధిక తిరోగమనాలు కనిపించాయి. ఆసియా, దక్షిణ అమెరికాలోని అనేక ప్రాంతాలలో ప్రజలు ప్రమాదాలను లెక్కచేయకుండా సముద్ర తీరంలో కొత్త ఇళ్లను నిర్మించడం కొనసాగిస్తున్నారు.

ఎవరు వెనక్కి తగ్గుతున్నారు, ఎవరు తగ్గడంలేదు అనే దాని వెనుక ఉన్న లాజిక్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. వెనక్కి తగ్గాలనే నిర్ణయం కేవలం పెరుగుతున్న వాతావరణ ముప్పుల ఆధారంగా తీసుకోవడం లేదని పరిశోధనలో తేలింది. అసలు తేడా ఒక దేశం వనరులు, మౌలిక సదుపాయాలు, దుర్బలత్వంలో ఉంది.

దేశాల ముఖచిత్రం ఇలా మారింది:

ఆర్థిక పరిస్థితిట్రెండ్కారణం
తక్కువ ఆదాయ దేశాలుప్రజలు ఒడ్డునే ఉండిపోతున్నారు, కొన్ని ప్రదేశాలలో వారు సముద్రానికి మరింత దగ్గరగా వస్తున్నారు.ఉపాధి, చేపలు పట్టడం, ఓడరేవు లేదా ఇంటి తరలింపునకు అవసరమైన డబ్బు లేదు.
మధ్య-ఆదాయ దేశాలుఅత్యధిక తిరోగమనాలునష్టాలను అర్థం చేసుకుని, తరలింపు కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయగల సామర్థ్యం ఉంటుంది.
అధిక ఆదాయ దేశాలుసముద్రం నుంచి దూరంగా వెళ్లడానికి బదులుగా, దగ్గరగా వస్తున్నాయి.హైటెక్ మౌలిక సదుపాయాలు, సముద్ర గోడ, ముందస్తు హెచ్చరిక వ్యవస్థ

మిడిల్-ఇన్‌కమ్ దేశాల పరిస్థితి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉందని పరిశోధనా బృందం చెబుతోంది. వారి వద్ద భారీ రక్షణాత్మక మౌలిక సదుపాయాలతో ప్రతి నగరాన్ని రక్షించేంత డబ్బులేదు. అలాగని తీరంలో నివసించడం తప్ప వారికి వేరే మార్గం లేదు అనేంత నిస్సహాయంగా కూడా లేరు. అందువల్ల ఈ దేశాలు సముద్రతీరం నుంచి తమ నివాసాలను లోతట్టు ప్రాంతాలకు వేగంగా తరలిస్తున్నాయి.

అయితే తక్కువ ఆదాయ దేశాలకు పెద్ద ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏంటంటే.. ఆర్థిక వనరుల కొరత కారణంగా తీరప్రాంతాలను విడిచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లే అవకాశమే లేకపోవడం. ఫలితంగా, వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం అత్యధికంగా ఉన్న తీర ప్రాంతాల్లోనే ప్రజలు నివసించాల్సిన పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. ఇది రాబోయే ఏళ్లలో లక్షలాదిమంది తీవ్రమైన వరద ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు దారితీస్తుంది.

ఈ అధ్యయనం ప్రపంచానికి ఎందుకు ముఖ్యమైనది?: తిరోగమనానికి అసలు కారణం ప్రకృతి కాదని, సమాజం, మౌలిక సదుపాయాల బలహీనతలేనని రుజువుకావడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే తొలిసారి. పెరుగుతున్న సముద్ర ముప్పుల మధ్య, ఈ డేటా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వాలకు సముద్ర గోడలను నిర్మించడం మాత్రమే సరిపోదని, ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడానికి ప్రణాళిక వేయడం కూడా చాలా అవసరమని నిరూపిస్తోంది.

CLIMATE CHANGE IMPACT
SEA LEVEL RISE
COASTAL CITIES STUDY
COASTAL SETTLEMENTS
COASTAL RETREAT

