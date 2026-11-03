400కు పైగా రహస్య డీప్ఫేక్ యాప్లు- యాపిల్, గూగుల్ సేఫ్టీ చెక్స్కు బురిడీ!
యాపిల్, గూగుల్ భద్రతా చర్యలను తప్పించుకుంటూ 400కు పైగా రహస్య అశ్లీల డీప్ఫేక్ యాప్లు యాప్ స్టోర్లలో చలామణి అవుతున్నట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడించాయి.
Published : November 3, 2026 at 3:46 PM IST
Hyderabad: రహస్య అశ్లీల, హింసాత్మక డీప్ఫేక్ టూల్స్తో కూడిన వందలాది AI యాప్లు యాపిల్ యాప్ స్టోర్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ల భద్రతా వలయాన్ని ఛేదిస్తూ చొరబడటం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. టెక్ దిగ్గజాల కట్టుదిట్టమైన సమీక్ష ప్రక్రియలను సైతం ఏమార్చి అవి స్టోర్లలోకి ప్రవేశించడం గమనార్హం.
ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థ 'వైర్డ్' (WIRED) జరిపిన పరిశోధనలో ఈ సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. చైనాకు చెందిన ఒకే నెట్వర్క్ ఏకంగా 400కు పైగా ఇటువంటి యాప్లను అభివృద్ధి చేసినట్లు తేలింది. టెక్ దిగ్గజాల యాప్ తనిఖీ ప్రక్రియపై ఈ ఉదంతం తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది.
ఈ యాప్ల ద్వారా ఎవరి ఫొటోనైనా అప్లోడ్ చేసి అత్యంత సులభంగా అశ్లీల లేదా హింసాత్మక డీప్ఫేక్లుగా మార్చవచ్చని వైర్డ్ హెచ్చరించింది. ఇటువంటి నకిలీ చిత్రాలను అడ్డంపెట్టుకుని బాధితులను బ్లాక్మెయిల్ చేయడం, బెదిరించడం, వారి ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడం వంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడే ముప్పు ఉంది. సామాన్యుల ఫొటోలు సైతం దుర్వినియోగమయ్యే ప్రమాదం ఉండటంతో ఈ వ్యవహారం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
భద్రతా వలయాన్ని బోల్తా కొట్టించిన తీరు: భద్రతా తనిఖీలను తప్పించుకుంటూ, తమ అసలు స్వరూపాన్ని దాచిపెడుతూ ఈ యాప్లు చాలాకాలం ఆన్లైన్లో కొనసాగాయి. ఆశ్చర్యకరంగా వీటిలో కొన్ని ఏడాదిగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. డీప్ఫేక్ కంటెంట్పై స్పష్టమైన నిబంధనలు ఉన్నప్పటికీ యాపిల్, గూగుల్, మెటా సంస్థల సమీక్షలను సైతం దాటేశాయి.
సమీక్షలను దాటేందుకు డెవలపర్లు "బైట్-అండ్-స్విచ్" ట్రిక్ను వాడినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. సమీక్ష సమయంలో సాధారణ కంటెంట్ను చూపించి, ఆమోదం లభించాక రహస్య ఫీచర్లను యాక్టివేట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మెటా ప్లాట్ఫామ్లలో అయితే, డీప్ఫేక్ సర్వీస్కు సంబంధించిన ప్రకటన (Ad)పై క్లిక్ చేయగానే యాప్ డౌన్లోడ్ అయ్యేలా ఈ ప్రక్రియను రూపొందించారు.
యాప్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వినియోగదారులు అశ్లీల ఫొటోలు, వీడియోలు రూపొందించేందుకు డజన్ల కొద్దీ రెడీమేడ్ నమూనాలను పొందేవారు. తమ ఫొటోలను అప్లోడ్ చేసి డీప్ఫేక్లు సృష్టించేందుకు క్రెడిట్లను సైతం కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు ఉండేది.
డీప్ఫేక్ కంటెంట్పై మెటా ఇటీవల రక్షణ చర్యలను కఠినతరం చేయడంతో ఈ యాప్ల వ్యవహారం బయటపడింది. ఈ యాప్ల డొమైన్లతో ముడిపడి ఉన్న 10,000కు పైగా ప్రకటన ఖాతాలపై చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది.
చైనా లింక్: ఈ డొమైన్లన్నింటినీ కలిపే ప్రధాన సూత్రధారులు చైనాకు చెందిన డెవలపర్లేనని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. తమ గుర్తింపును ఉద్దేశపూర్వకంగానే దాచిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెట్వర్క్లోని యాప్లు, డొమైన్లు తరచుగా నామమాత్రపు ప్రైవసీ పాలసీలను, ఉచిత జీమెయిల్, ఔట్లుక్ ఈమెయిల్ అడ్రస్లను, అస్పష్టమైన డెవలపర్ పేర్లను వాడాయి. ఇవన్నీ ఒకే నెట్వర్క్కు చెందినవని తెలియకుండా ఉండేందుకే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించినట్లు భావిస్తున్నారు.
ఈ వ్యవహారం వెనుక కెలింగ్ టెక్నాలజీ కీలక పాత్ర పోషించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. ఆ సంస్థ అధికారిక వెబ్సైట్ చూసేందుకు నామమాత్రంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఈ నెట్వర్క్లో తొలిసారి నమోదైన వెబ్సైట్ కాంటాక్ట్ వివరాల్లో దాని పేరు బయటపడటంతో అసలు గుట్టు రట్టయింది.
యాప్లలో వాడిన అశ్లీల డీప్ఫేక్ టెంప్లేట్ల కాంటాక్ట్ వివరాల్లోనూ ఇదే పేరు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, నోటీసుకు స్పందించకపోవడంతో 2025లో కెలింగ్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ను ప్రకటనలు ఇవ్వకుండా మెటా నిషేధించింది.