3 లక్షలకు పైగా స్కూటర్లకు యమహా రీకాల్- లిస్ట్​లో మీ వాహనం ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి!

ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ యమహా 3 లక్షలకు పైగా స్కూటర్లకు రీకాల్ చేపట్టింది.

Yamaha Fascino 125 Hybrid
Yamaha Fascino 125 Hybrid (Photo Credit- Yamaha Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 12:01 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ యమహా ఇండియా భారతదేశంలోని తన రెండు రకాల మోడళ్లలోని కొన్ని స్కూటర్లకు రీకాల్ జారీ చేసింది. ఈ జాబితాలో మే 2, 2024, సెప్టెంబర్ 3, 2025 మధ్య తయారు చేసిన యమహా రేజెడ్ఆర్ 125 ఫై హైబ్రిడ్ (Yamaha RayZR 125 Fi), యమహా ఫాసినో 125 ఫై (Yamaha Fascino 125 Fi) హైబ్రిడ్ స్కూటర్ల 3,06,635 యూనిట్లు ఉన్నాయి.

యమహా ఎందుకు రీకాల్ జారీ చేసింది?: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, కొన్ని నిర్దిష్ట ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులలో, ఎంపిక చేసిన కొన్ని యూనిట్లలో ఫ్రంట్ బ్రేక్ కాలిపర్ సరిగ్గా పనిచేయడంలేదు. ఈ లోపాన్ని సరిచేసేందుకే కంపెనీ ఇప్పుడు ఈ రీకాల్ చేపట్టినట్లు పేర్కొంది.

ఈ స్కూటర్ల యజమానులు తమ స్కూటర్ ఈ సమస్యతో ప్రభావితమైందో లేదో తనిఖీ చేయడానికి ఇండియా యమహా మోటార్ వెబ్‌సైట్‌లోని సర్వీస్ విభాగాన్ని సందర్శించవచ్చు. అదనంగా, గూగుల్‌లో 'Voluntary Recall Campaign Yamaha' ​​అని కూడా శోధించవచ్చు. అగ్ర శోధన ఫలితాల్లో ఒకటి మిమ్మల్ని యమహా పేజీకి మళ్లిస్తుంది.

అక్కడ, కస్టమర్లు తమ స్కూటర్ రీకాల్‌లో భాగమో కాదో చెక్ చేసుకునేందుకు వారి స్కూటర్ ఛాసిస్ నంబర్‌ను నమోదు చేయవచ్చు. ప్రభావిత కస్టమర్లు వారి సమీపంలోని యమహా డీలర్‌షిప్‌లో ఉచిత రీప్లేస్‌మెంట్ విడిభాగాలను పొందేందుకు అర్హులు.

యమహా రేజెడ్ఆర్ 125 ఫై హైబ్రిడ్, యమహా ఫాసినో 125 ఫై హైబ్రిడ్ ఇంజిన్: ఈ రెండు స్కూటర్లు ఒకే రకమైన 125 cc, ఎయిర్-కూల్డ్, 4-స్ట్రోక్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించారు. ఈ ఇంజిన్ 8.0 bhp శక్తిని, 10.3 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఇంజిన్‌తో హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించింది, దీనిలో బ్యాటరీతో పనిచేసే ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌ ఇంజిన్‌కు జతయి ఉంటుంది. ఈ టెక్నాలజీ స్కూటర్ల ఇంధన సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.

